Мейвезер и ставки: делает их каждый день, теряет миллионы и иногда играет через друзей. Выиграл даже на победе Лопеса

Мейвезер однажды сказал, почему ставит: потому что может

Никто точно не знает, когда именно Мейвезер начал делать ставки на спортивные события. Есть истории, что он делал это еще на ранних этапах карьеры. Есть истории, что ближе к своему пику.

Журналисты первоначально много спрашивали его об этом, но он отвечал коротко: «Не спрашивайте меня об этом, это мое дело». Однажды медиа доконали его вопросами по теме, и он сказал:

«Я ставлю, потому что могу. У меня есть определенная часть сбережений, которую я могу потратить как мне захочется. Как-то я решил, что буду делать ставки. Разумеется, это не все деньги. Но я люблю ставить большие суммы, чтобы и выигрыши были ощутимыми».

Особенности Мейвезера-ставочника:

1. Загружает деньги на все виды спорта.

2. Ставит только в том случае, если верит в команду/игрока/спортсмена.

3. Иногда он ставит чуть ли не каждый день.