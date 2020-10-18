Мейвезер и ставки: делает их каждый день, теряет миллионы и иногда играет через друзей. Выиграл даже на победе Лопеса
Флойд Мейвезер заработал на поединке Лопеса и Ломаченко 20 тысяч долларов. Нет, здесь нет ошибки. Мейвезер показал в инстаграме: поставил на Лопеса 6,5 тысяч, выиграл 20.
Ставки и азартные игры – огромная страсть Мейвезера. Он ставил миллионы, терял примерно такие же суммы и использовал друзей, чтобы загрузить деньги на определенные события.
Мейвезер однажды сказал, почему ставит: потому что может
Никто точно не знает, когда именно Мейвезер начал делать ставки на спортивные события. Есть истории, что он делал это еще на ранних этапах карьеры. Есть истории, что ближе к своему пику.
Журналисты первоначально много спрашивали его об этом, но он отвечал коротко: «Не спрашивайте меня об этом, это мое дело». Однажды медиа доконали его вопросами по теме, и он сказал:
«Я ставлю, потому что могу. У меня есть определенная часть сбережений, которую я могу потратить как мне захочется. Как-то я решил, что буду делать ставки. Разумеется, это не все деньги. Но я люблю ставить большие суммы, чтобы и выигрыши были ощутимыми».
Особенности Мейвезера-ставочника:
1. Загружает деньги на все виды спорта.
2. Ставит только в том случае, если верит в команду/игрока/спортсмена.
3. Иногда он ставит чуть ли не каждый день.
Иногда его все же заносит. Например, он хотел реванша с Мэнни Пакьяо, чтобы покрыть расходы из-за ставок. Журналисты тут же спросили мнение Конора, с которым у Мейвезера был последний бой, и он ответил:
«Это плохо. Он должен понимать свою проблему и поскорее избавиться от нее».
Мейвезер – самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия. Он заработал почти миллиард долларов
Некоторые букмекерские конторы не сотрудничают с ним из-за выигрышей. Тогда он просит друзей сделать за него ставку
Самые известные проигрыши Мейвезера:
- Точно неизвестно, сколько ставок Мейвезер сделал в период с 2017-го по 2018-й, но за это время он потерял 50 млн долларов.
- Возможно, самая большая ставка в жизни Мейвезера – перед Супербоулом-2014, в котором играли «Сиэтл» и «Денвер», он загрузил в сумме 13 миллионов долларов на вторых. Для этого он пользовался семью разными конторами и попросил трех друзей загрузить некоторые ставки от своего имени. «Денвер» проиграл.
- О многих ставках Мейвезер не говорит, потому что играет практически каждый день. Мейвезер отмечает, что там могут быть не очень большие выигрыши – от 10 до нескольких сотен тысяч евро.
- Была информация, что он поставил на себя перед поединком с Конором. Букмекеры не приняли эту ставку.
Мейвезер говорил, что из-за огромных сумм некоторые букмекерские конторы больше не принимают его ставки. Если Мейвезер побеждает, то они долго собирают проценты от побед.
А вот победы:
- Как-то выиграл 1,1 млн долларов на футбольном матче двух команд из колледжей.
- Однажды собирался поставить на матч НБА между «Чикаго» и «Аталантой», но уснул. Когда проснулся, переключил канал, увидел поединок двух молодых боксеров, загрузил на одного 50 тысяч долларов. И выиграл 100.
- Как-то поставил на «Денвер» из НФЛ 800 тысяч долларов. Букмекерская контора два месяца отдавал 2 миллиона, которые он выиграл.