Что за фильм «Королева баскетбола» получил «Оскар» – документалка о единственной женщине, выбранной на драфте НБА
«Королева баскетбола» – лучший короткометражный документальный фильм. Он получил награду на церемонии «Оскара», но момент был в официальной трансляции в сокращении. Напоминаем: для повышения рейтингов восемь номинаций вынесены за пределы основного эфира. Эти награды были вручены раньше, чем канал ABC начал показ из театра «Долби».
Чем интересен фильм «Королева баскетбола»
• Хронометраж фильма составляет 22 минуты. В нем показаны архивные кадры и рассказана история баскетболистки Лусии Харрис. Она была первой и единственной женщиной, выбранной на драфте НБА. В 1977 году ее взял мужской клуб «Нью-Орлеан Джаз». В НБА Харрис в итоге так и не сыграла, но позже первой из афроамериканок вошла в Зал славы баскетбола.
• В документальном фильме Харрис объясняет, почему с карьерой в НБА ничего не получилось. Она мыслила так: «Думала, что это рекламный ход. Не чувствовала, что достаточно хороша». После того драфта она сосредоточилась на семье – у Харрис родились четверо детей. Зато именно она набрала первые очки в истории женского баскетбола на Олимпиаде.
• Фильмом «Королева баскетбола» занимался канадский режиссер Бен Праудфут. В 2021 году он уже номинировался на «Оскар» с короткометражным документальным фильмом «Концерт – это беседа», но тогда не победил. Праудфут готовил тот фильм вместе с Крисом Бауэрсом. С «Королевой баскетбола» в роли исполнительного продюсера ему помогал Шакил О’Нил.
• Так Праудфут рассказывал о роли Шакила О’Нила: «Наша цель была проста: мы хотели, чтобы о Люси Харрис узнало больше людей. Шак посмотрел фильм и связался с нами. Спрашивал, чем он может помочь. Мы рассказали ему о наших целях. Тогда он сказал: «Ну, теперь это и моя цель». О’Нил ничего не слышал о Лусии Харрис до момента, пока не встретился с создателями фильма.
• Лусию Харрис действительно почти никто не знает. Шакил О’Нил объяснял, почему так произошло: «Этот фильм заполняет огромный пробел в истории баскетбола. Нам надо над этим подумать. Так получилось из-за того времени, в котором она жила. Она была чернокожей женщиной-спортсменкой. Ее исторически обсчитывали и лишали возможностей».
• Стеф Карри помогал популяризировать фильм – носил кроссовки с надписью «Королева Луси». По примеру О’Нила он позже присоединился к проекту. Потом говорил в интервью, что история Лусии Харрис важна: «Это источник вдохновения для многих людей. Она заслуживает признания за свои достижения. Из-за этого короткометражного фильма ее наследие продолжит жить».
Что еще надо знать о жизни и карьере Лусии Харрис
Даже без игры в НБА Лусия Харрис осталась в истории легендой женского баскетбола. Ее имя мелькает даже в книгах. Баскетболистка Пэт Саммит играла вместе с Харрис в олимпийской сборной. Потом она написала книгу, где описывала Харрис по-настоящему доминирующим игроком в женском баскетболе. Особенно отмечала ее физическую подготовку.
Харрис стала знаменитой в студенческом баскетболе. Получила три титула MVP и трижды побеждала в чемпионате со своей командой. В материале Reuters есть воспоминание о ее студенческом рекорде по командным результатам: 109 побед и шесть поражений. После этого Харрис вышла замуж за школьного возлюбленного – тогда карьера пошла на спад.
Последние годы жизни прошли для Харрис тяжело. Она все еще занималась семьей, но уже мешали болезни. Харрис страдала от биполярного расстройства, о чем упоминала в документальном фильме. Создатели «Королевы баскетбола» ничего не знали о ее состоянии здоровья до начала съемок. Потом благодарили ее за честность и открытость.
В январе 2022 года Лусия Харрис умерла. На момент смерти ей было 66 лет. В официальном заявлении семья упомянула, что Харрис помогала родному штату и занималась благотворительностью. К концу жизни Харрис совсем не ждала новой волны признания. Она удивлялась даже самой возможности съемки в подобном документальном фильме.