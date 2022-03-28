Что за фильм «Королева баскетбола» получил «Оскар» – документалка о единственной женщине, выбранной на драфте НБА

Чем интересен фильм «Королева баскетбола»

• Хронометраж фильма составляет 22 минуты. В нем показаны архивные кадры и рассказана история баскетболистки Лусии Харрис. Она была первой и единственной женщиной, выбранной на драфте НБА. В 1977 году ее взял мужской клуб «Нью-Орлеан Джаз». В НБА Харрис в итоге так и не сыграла, но позже первой из афроамериканок вошла в Зал славы баскетбола.

• В документальном фильме Харрис объясняет, почему с карьерой в НБА ничего не получилось. Она мыслила так: «Думала, что это рекламный ход. Не чувствовала, что достаточно хороша». После того драфта она сосредоточилась на семье – у Харрис родились четверо детей. Зато именно она набрала первые очки в истории женского баскетбола на Олимпиаде.

• Фильмом «Королева баскетбола» занимался канадский режиссер Бен Праудфут. В 2021 году он уже номинировался на «Оскар» с короткометражным документальным фильмом «Концерт – это беседа», но тогда не победил. Праудфут готовил тот фильм вместе с Крисом Бауэрсом. С «Королевой баскетбола» в роли исполнительного продюсера ему помогал Шакил О’Нил.