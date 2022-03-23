13 ярких выступлений на награждении «Оскара»: речь из четырех слов, 71-летний актер отжимается, Марлон Брандо заменил себя индианкой
Леонардо Ди Каприо – монолог об экологии
Ди Каприо номинировался как лучший актер пять раз, и его неудачные попытки получить «Оскар» стали отдельным мемом. Вечные шутки закончились в 2016-м, когда Ди Каприо взял «Оскар» за роль в фильме «Выживший».
В «Выжившем» Ди Каприо сражался с медведицей. Ее сыграл регбист, которого на площадке звали «гигантским смурфиком»
На вручении Ди Каприо много говорил о защите экологии. Для него эта тема стала важнее, чем кино:
«Выживший» – фильм об отношении человека к природе. 2015 год был самым жарким в истории человечества, мы все это почувствовали. Наша съемочная группа вынужденно поехала в самую южную часть планеты, чтобы просто найти снег. Климат меняется прямо сейчас. Это самая насущная угроза, стоящая перед всем человечеством, и мы должны работать вместе, медлить нельзя».
Марлон Брандо – как вместо суперзвезды вышла девушка от индейцев
В 1973-м Брандо отказался от «Оскара» за игру в «Крестном отце». На вручение он отправил актрису индейского происхождения Марию-Луизу Круз – так Брандо поддержал коренное население Америки и уколол страну ее агрессивным прошлым. Круз вышла в национальном костюме, не взяла статуэтку и сказала, что всю речь ей не позволяет сказать регламент церемонии:
«Марлон Брандо попросил меня зачитать вам очень длинную речь, но сейчас я не могу это сделать, у меня нет на это времени. Он с сожалением отказывается от этой почетной награды. Я молю сейчас, что своим присутствием я не испортила вам вечер, и в будущем наши сердца и наше понимание встретятся с любовью и щедростью. Спасибо от имени Марлона Брандо».
Риз Уизерспун – и деревенский говор
Душевное выступление из 2006-го – от Риз Уизерспун, которая в фильме «Переступить черту» сыграла кантри-певицу Джун Картер (жену легенды кантри Джонни Кэша).
На награждении Уизерспун удивила деревенским говором. И почти всю речь посвятила семье:
«Я хочу сказать спасибо моему замечательному мужу и двум моим детям, которым пора ложиться спать. И спасибо тебе за то, что ты так сильно любишь меня и поддерживаешь.
Моя бабушка была большим вдохновением в жизни. Она научила меня быть настоящей женщиной, иметь силу и самоуважение и никогда не предавать эти качества».
Хоакин Феникс — люди вредят природе
После победы за роль в «Джокере» Феникс рассказал, почему не ощущает чего-то особенного. И высказался о глобальных проблемах мира:
«Я не чувствую, что сейчас парю где‑то в небесах, потому что все мы одинаковые. Наш главный дар — говорить, и говорить за тех, у кого голоса нет. В обществе сейчас много проблем. И нас многое объединяет. Большинство из нас забыло о природе, и многие из нас виновны в том, что мы забыли о ней. Мы думаем, что мы центр вселенной, поэтому мы истощаем ее ресурсы. Мы чувствуем за собой право оплодотворять корову и забирать ее теленка. И молоко, которое предназначалось для ее детеныша, мы добавляем себе в кофе и хлопья. Мы боимся меняться, потому что нам придется чем‑то пожертвовать».
Джо Пеши — четыре слова
Одна из самых коротких речей в истории «Оскара» (есть 15 выступлений, когда победитель просто говорил «Спасибо» и еще пару фраз). В 1991 году Джо Пеши стал лучшим актером второго плана (за роль в фильме «Славные парни»), вышел на сцену и задержался всего на пару секунд:
«Это моя привилегия. Спасибо».
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек — смущенная радость молодых сценаристов
Дэймону – 26 лет, Аффлеку – 24. И они становятся одними из самых молодых сценаристов, кто выигрывал «Оскар» – за фильм «Умница Уилл Хантинг».
Как Бен Аффлек тренировался для роли Бэтмена – через алкоголизм, диету и антидепрессанты. Но запил на съемках «Лиги справедливости»
Аффлек говорил на награждении, что напуган и ему мало 20 секунд, чтобы всех поблагодарить. Аффлек быстро называл все фамилии и родственников, заведенный Дэймон тоже добавлял имена в быструю речь. Первым они поблагодарили продюсера Харви Вайнштейна. Последним – город Бостон. Всего было названо за 20 секунд 13 человек.
Закончили они благодарностями всем забытым:
«Кого вы бы мы не забыли, мы вас любим! Мы вас любим!»
Майкл Мур — «Позор вам, мистер Буш»
Мур выиграл «Оскар»-1993 за документальный фильм «Боулинг для Колумбины». И он произнес самую скандальную речь в истории:
«У нас фиктивные результаты выборов и фиктивный президент. У нас есть человек, который отправляет нас в Ирак по вымышленным причинам. Мы против, мистер Буш. Позор вам, мистер Буш!»
Из-за свиста Мур сказал не все. И только 15 лет спустя, на вручении другой кинопремии, договорил. Мур призвал документалистов бороться против несправедливой власти.
Том Хэнкс – память об умерших от СПИДа гомосексуалистах
Хэнкс получил «Оскар» за игру адвоката-гея, который болен СПИДом (фильм «Филадельфия»). На той церемонии многие пришли с красной лентой – символом борьбы против СПИДа. Хэнкс в речи вспоминал учителя и одноклассника, которые были геями. И сравнил умерших от СПИДа людей с ангелами:
«Я упоминаю их имена, потому что они два из лучших геев-американцев, два замечательных человека, с которыми мне посчастливилось быть связанным.
Я знаю, что моя работа усиливается тем фактом, что улицы небес слишком переполнены ангелами. Мы знаем их имена. Они насчитывают тысячу за каждую из красных лент, которые мы носим здесь сегодня вечером. Они отдыхают в теплых объятиях милостивого создателя всех нас».
Роберто Бениньи – похитить всех, лечь на небосводе, заниматься любовью со всеми
Роберто Бениньи выиграл «Оскар» за «Жизнь прекрасна» (лучший иностранный фильм) – и взорвался от радости: ходил в зале по креслам, танцевал, захватил в объятия ведущую Софи Лорен. В победной речи Бениньи тоже был экспрессивен:
«Спасибо! Я не могу выразить всю свою благодарность, потому что сейчас мое тело в смятении, потому что это колоссальный момент радости, поэтому все действительно так, как я не могу выразить. Я хотел бы быть Юпитером! И похитить всех и лечь на небосводе, занимаясь любовью со всеми, потому что я не знаю, как это выразить».
Джек Пэланс – очень энергичный пожилой человек
71-летний Пэланс в 1991-м стал лучшим актером второго плана («Городские пижоны»). На награждении он отметил проблему – продюсеры боятся приглашать старых актеров. Пэланс внезапно прервал речь и отжался на сцене. Так он показывал, что все еще в форме.
«Бывают моменты, когда вы достигаете определенного возраста, и продюсеры говорят: «Ну, что вы думаете? Можем ли мы рискнуть? Можем ли мы это сделать?» Другой парень говорит: «Я не знаю, давайте посмотрим на молодых актеров. Мы можем сделать их старше».
Джулия Робертс – очень долгая речь и нетерпение дирижера
Выиграв «Оскар» за роль в фильме «Эрин Брокович» в 2001 году, Робертс выдала непривычно долгую речь – 3,5 минуты. Робертс просила дирижера не намекать движениями палочки, что ей пора остановиться:
«Сэр, вы делаете отличную работу, но вы так быстро двигаете этой палкой. Почему бы вам не сесть, потому что я могу здесь снова и не оказаться».
Кейт Уинслет – речь, которая она репетировала с детства
Уже классическая история от Кейт Уинслет (победила за роль в фильме «Чтец»):
«Я бы солгала, если сказала, что не делала эту речь раньше. Мне было, вероятно, восемь лет, и я смотрела в зеркало в ванной, и это [показывает на статуэтку] было бутылкой шампуня. Ну, теперь это не бутылка шампуня!»
Оливия Колман – слезы, теплота и высунутый язык
Одна из самых трогательных речей в истории. Оливия Колман (лучшая женская роль в 2019-м за игру в фильме «Фаворитка») долго плачет, но все равно шутит:
«Это действительно загоняет в стресс. Но это весело – получить «Оскар». Спасибо моим детям, которые смотрят церемонию дома. Если нет, то они много потеряли, такое не повторится.
Мне тут говорят сворачиваться…[высовывает язык, издает звук]. Всей съемочной группе и кинокомпании – спасибо огромное. Леди Гага (она была в той же номинации), я тебя люблю!»