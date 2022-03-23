13 ярких выступлений на награждении «Оскара»: речь из четырех слов, 71-летний актер отжимается, Марлон Брандо заменил себя индианкой

Ди Каприо номинировался как лучший актер пять раз, и его неудачные попытки получить «Оскар» стали отдельным мемом. Вечные шутки закончились в 2016-м, когда Ди Каприо взял «Оскар» за роль в фильме «Выживший».

В «Выжившем» Ди Каприо сражался с медведицей. Ее сыграл регбист, которого на площадке звали «гигантским смурфиком»

На вручении Ди Каприо много говорил о защите экологии. Для него эта тема стала важнее, чем кино: