Леонардо Ди Каприо

Дата рождения
11 ноября 1974 г.
Инфо
Лауреат премии «Оскар»
Лента
Материалы
Материалы
Студия 20th Century спустя 24 года заплатит за урон пляжу из фильма с Ди Каприо – туда ездили тысячи туристов в день
#Пляж
Главная загадка фильма Нолана «Начало» – упал ли в конце крутящийся волчок. Разбираемся
#Кристофер Нолан
Секреты фильма «Волк с Уолл-Стрит»: актеры вместо кокаина нюхали витамин D и получали бронхит, а Ди Каприо стеснялся целовать пожилую актрису
#кино
13 ярких выступлений на награждении «Оскара»: речь из четырех слов, 71-летний актер отжимается, Марлон Брандо заменил себя индианкой
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Секреты фильма «Титаник»: последняя сцена переснята спустя много лет из-за физика, актеры травились психоделиками
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#кино
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Леонардо Ди Каприо назван в честь Да Винчи, когда брыкался в животе матери в музее. Из-за имени он даже терял роли
#Леонардо Ди Каприо
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