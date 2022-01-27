Леонардо Ди Каприо
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#Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо назван в честь Да Винчи, когда брыкался в животе матери в музее. Из-за имени он даже терял роли

26 минут назад

Однажды Леонардо Ди Каприо сказал:

«Я очень люблю свое имя. Его носили многие очень талантливые люди. И мне повезло – я как бы продолжаю традицию, ха-ха. На самом деле это просто счастливая случайность. Но я горжусь именем. Мама всегда говорила мне делать это».

История имени Ди Каприо немного случайна. Его мама увлекалась живописью и однажды пошла в музей Лос-Анджелеса на выставку работ итальянских художников и живописцев. На тот момента она была уже беременна. И рядом с работами Леонардо Да Винчи ребенок начал брыкаться в животе.

Она и предложила мужу назвать будущего сына Леонардо. Потом сам Ди Каприо говорил: «Отец верит в космические послания. Он сразу согласился на имя Леонардо. Когда я был маленький, он много раз рассказывал мне эту историю. Знаете, первый художник, чьи работы я увидел, был именно Да Винчи».

Леонардо Ди Каприо любит свое имя и гордится им. Но из-за имени у него были некоторые проблемы. На самом старте карьеры он терял главные роли в небольших спектаклях, потому что постановщики стеснялись его имени – считали его слишком древним для успешного и перспективного актера современности.

Про это у Ди Каприо такая история:

«В театральной школе я должен был сыграть Гамлета. Но мне сказали: «Слушай, Леонардо не может быть классическим Гамлетом». Я тогда здорово обиделся, но понял, что никогда не откажусь от имени ради пожелания каких-то маловажных для меня людей».

Однажды агент Ди Каприо предложил ему взять псевдоним – тоже отказался.

Кстати, есть еще одна цитата Ди Каприо про имя:

«Я никогда не стеснялся своего имени. Гораздо важнее,».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS, www.filmstills.net/Global Look Press
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