Леонардо Ди Каприо назван в честь Да Винчи, когда брыкался в животе матери в музее. Из-за имени он даже терял роли

Однажды Леонардо Ди Каприо сказал:

«Я очень люблю свое имя. Его носили многие очень талантливые люди. И мне повезло – я как бы продолжаю традицию, ха-ха. На самом деле это просто счастливая случайность. Но я горжусь именем. Мама всегда говорила мне делать это».

История имени Ди Каприо немного случайна. Его мама увлекалась живописью и однажды пошла в музей Лос-Анджелеса на выставку работ итальянских художников и живописцев. На тот момента она была уже беременна. И рядом с работами Леонардо Да Винчи ребенок начал брыкаться в животе.

Она и предложила мужу назвать будущего сына Леонардо. Потом сам Ди Каприо говорил: «Отец верит в космические послания. Он сразу согласился на имя Леонардо. Когда я был маленький, он много раз рассказывал мне эту историю. Знаете, первый художник, чьи работы я увидел, был именно Да Винчи».