Леонардо Ди Каприо назван в честь Да Винчи, когда брыкался в животе матери в музее. Из-за имени он даже терял роли
Однажды Леонардо Ди Каприо сказал:
«Я очень люблю свое имя. Его носили многие очень талантливые люди. И мне повезло – я как бы продолжаю традицию, ха-ха. На самом деле это просто счастливая случайность. Но я горжусь именем. Мама всегда говорила мне делать это».
История имени Ди Каприо немного случайна. Его мама увлекалась живописью и однажды пошла в музей Лос-Анджелеса на выставку работ итальянских художников и живописцев. На тот момента она была уже беременна. И рядом с работами Леонардо Да Винчи ребенок начал брыкаться в животе.
Она и предложила мужу назвать будущего сына Леонардо. Потом сам Ди Каприо говорил: «Отец верит в космические послания. Он сразу согласился на имя Леонардо. Когда я был маленький, он много раз рассказывал мне эту историю. Знаете, первый художник, чьи работы я увидел, был именно Да Винчи».
Леонардо Ди Каприо любит свое имя и гордится им. Но из-за имени у него были некоторые проблемы. На самом старте карьеры он терял главные роли в небольших спектаклях, потому что постановщики стеснялись его имени – считали его слишком древним для успешного и перспективного актера современности.
Про это у Ди Каприо такая история:
«В театральной школе я должен был сыграть Гамлета. Но мне сказали: «Слушай, Леонардо не может быть классическим Гамлетом». Я тогда здорово обиделся, но понял, что никогда не откажусь от имени ради пожелания каких-то маловажных для меня людей».
Однажды агент Ди Каприо предложил ему взять псевдоним – тоже отказался.
Кстати, есть еще одна цитата Ди Каприо про имя:
«Я никогда не стеснялся своего имени. Гораздо важнее,».