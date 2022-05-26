Главная загадка фильма Нолана «Начало» – упал ли в конце крутящийся волчок. Разбираемся
Фильм Кристофера Нолана «Начало» вышел в 2010 году с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Он играл Доминика Кобба – человека, умеющего проникать в подсознание и извлекать оттуда информацию. Задачей Кобба в фильме было внедрение идеи в подсознание. Во время сна.
Один из ключевых предметов в фильме – волчок. Это тотем Мэл – жены Кобба. Изначально суть тотема – в изъяне, о котором знает только его владелец. Это индикатор, показывающий, находится ли владелец в чужом сне.
Волчок во сне вращается бесконечно.
То есть вот такая картина может быть только в реальном мире:
В конце фильма Кобб запускает его, чтобы проверить, находится ли он в реальном мире. Он очень хотел вернуться к своим детям. Он обнимает их, пока волчок крутится. На этом заканчивается фильм.
В многочисленных обсуждениях вокруг фильма всегда затрагивалась тема – упадет ли волчок. Насколько он качнулся в финальной сцене и привело бы это к падению? Или же он крутится в два раза дольше – не намек ли это, что он будет крутиться бесконечно? Короче, вернулся ли Кобб в реальность?
Рассуждая в 2015 году, Нолан уточнил: понятие реальности в фильме, как и в жизни – субъективно, а мечты и реальность не следует рассматривать отдельно. Он сказал: «Обычно на таких торжественных выступлениях говорят «Следуйте за мечтой», но я в это не верю. Я скажу иначе: «Следуйте за своей реальностью».
Еще одна важная цитата: «В конце фильма Кобб уходит к детям – это его субъективная реальность. Ему уже неважно, упадет ли волчок. Это и есть посыл: может, все уровни реальности одинаково важны».
В 2018 году актер Майкл Кейн (в фильме – тесть Кобба) выдал секрет. Когда он впервые прочитал сценарий, то спросил Нолана, спит ли Кобб в финальной сцене. Тот ответил, что герой Кейна появляется только в сценах с реальностью. В фильме тесть Кобба встречал его по прилету. Получается, волчок все-таки остановился, а Кобб вернулся к детям.
Казалось бы, после этого объяснения все должно проясниться. Но Нолан ни разу не подтверждал слова Кейна и вообще отказывался открывать секрет финальной сцены, предлагая людям поразмышлять над ним самим.
Распространена еще одна теория: настоящий тотем Кобба – это обручальное кольцо. Когда Кобб находится в чьем-то сне – кольцо есть, в реальной жизни кольца нет. В таком случае его тотем помогает ему понять, находится ли он в чужом сне, а волчок – чтобы убедиться, что он не находится в своем сне. А Кобб не хочет застрять в собственном сне.
Вопрос о финальной сцене задавался и самому Ди Каприо. Что в итоге случилось? «Понятия не имею, – отвечал Ди Каприо. – Когда играешь – то просто сосредоточен на своем персонаже. Я действительно вовлечен в эту историю, но в случае с Крисом Ноланом всегда приходится складывать отдельные составляющие воедино, чтобы решить придуманный им пазл. Этим и занимаются все зрители».