Главная загадка фильма Нолана «Начало» – упал ли в конце крутящийся волчок. Разбираемся

Рассуждая в 2015 году, Нолан уточнил: понятие реальности в фильме, как и в жизни – субъективно, а мечты и реальность не следует рассматривать отдельно. Он сказал: «Обычно на таких торжественных выступлениях говорят «Следуйте за мечтой», но я в это не верю. Я скажу иначе: «Следуйте за своей реальностью».

Еще одна важная цитата: «В конце фильма Кобб уходит к детям – это его субъективная реальность. Ему уже неважно, упадет ли волчок. Это и есть посыл: может, все уровни реальности одинаково важны».

В 2018 году актер Майкл Кейн (в фильме – тесть Кобба) выдал секрет. Когда он впервые прочитал сценарий, то спросил Нолана, спит ли Кобб в финальной сцене. Тот ответил, что герой Кейна появляется только в сценах с реальностью. В фильме тесть Кобба встречал его по прилету. Получается, волчок все-таки остановился, а Кобб вернулся к детям.

Казалось бы, после этого объяснения все должно проясниться. Но Нолан ни разу не подтверждал слова Кейна и вообще отказывался открывать секрет финальной сцены, предлагая людям поразмышлять над ним самим.