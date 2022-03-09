Секреты фильма «Титаник»: последняя сцена переснята спустя много лет из-за физика, актеры травились психоделиками

5. Помните сцену, в которой Роуз хочет пойти на поиски Джека, но ее останавливает Кэл? Плевок Роуз в его лицо был внезапной для всех импровизацией Кейт Уинслет. Потом она извинялась и даже прислала в комнату актера Билли Зейна цветы и конфеты.

6. Ковры на съемочных площадках созданы тем же производителем, что делал их для интерьеров настоящего корабля «Титаник».

7. Часто Кейт Уинслет выполняла трюки сама и отказывалась от каскадеров. В одной сцене после неудачного падения она сломала локоть.

8. Джеймс Кэмерон переснял финальную сцену, в которой Роуз сидит на доске. После выхода фильма он получил письмо от астрофизика Нила Деграсса Тайсона, в котором тот сказал: съемочная команда подобрала неправильный макет звездного неба (расположение звезд не может именно таким, каким они были в сцене).

Кэмерон лично переговорил с Тайсоном, получил от него специальный макет и переснял сцену. Впервые она вышла на экраны в 2012 году, когда появилась 3D-версия фильма.

9. Кэмерон снимал «Титаник» у берегов Новой Шотландии. Чтобы не привлекать внимание толпы, он поставил рядом с местом съемок табличку с надписью: «Здесь снимается документальный фильм «Тайна льдов».

Кэмерон рассказывал: «Мы столкнулись с безумной любовью фанатов лишь однажды, когда какой-то мужчина увидел Ди Каприо, убежал от охраны и обнял его. Мы договорились, что он будет молчать, а я взамен подарили ему лист с автографом Лео и один из его съемочных костюмов».