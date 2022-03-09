Секреты фильма «Титаник»: последняя сцена переснята спустя много лет из-за физика, актеры травились психоделиками
В этом декабре исполнится 25 лет с выхода «Титаника» Джеймса Кэмерона. Этот фильм – рекорды, эпичность, величие. Самый дорогой фильм на тот момент ($200 млн). Самый кассовый фильм на протяжении одиннадцати лет (и до сих пор в топ-3 за всю историю). 11 премий «Оскар» – ни у кого в истории голливудского кино не было больше.
В этом тексте мы рассказываем необычные истории со съемок, малоизвестные факты и скрытые пасхалки. Вы знаете «Титаник» наизусть – но после этого текста посмотрите на него по-новому.
1. В сцене, в которой Джек Доусон (Леонардо Ди Каприо) рисует Роуз Дьюитт (Кейт Уинслет), рука принадлежит не Ди Каприо. Это рука режиссера Джеймса Кэмерона, который сам сделал набросок тела. В 2011-м рисунок продан на аукционе за 16 тысяч долларов.
2. К концу съемок на площадке отравились 80 актеров и сотрудников. Билл Пэкстон рассказывал: «Мы просто съели похлебку на обед. Помню странные ощущения. Сначала мне стало очень плохо, а потом хорошо. Кэмерон говорил, что в еду что-то добавили, какое-то вещество. Я помню абсолютно бредовые сны. Возможно, это были галлюцинации».
Была версия, что команду отравил уволенный шеф-повар. Но управляющая компания опровергла это. По ее версии, психоделическое вещество кто-то принес с улицы добровольно, чтобы просто устроить вечеринку после съемок.
3. Съемки сцен после крушения проходили в бассейне с холодной водой – специально, чтобы придать актерам нужный цвет лица. Все актеры под экранной одеждой носили гидрокостюмы, чтобы не замерзнуть. Отказалась только Уинслет – потому что считала, что гидрокостюм ее полнит.
В итоге Уинслет заболела переохлаждением: «Мне было чертовски холодно. Я не чувствовала пальцы и лицо. Меня даже отвозили в больницу, а съемочная команда разрешила пару дней провести дома».
4. Самая спорная сцена – когда Джек освобождает плот для Роуз, а сам погибает. Критики и зрители часто спорили об оправданности такой жертвы: ведь герои могли лежать на этой доске по очереди или даже разместиться там вдвоем.
Кэмирон на это отвечает так: «Послушайте, это очень-очень просто: вы читаете 147-ю страницу сценария. И там говорится: «Джек уходит с доски и отдает Роуз свое место, чтобы она могла выжить». Здесь нет никакого подвоха».
5. Помните сцену, в которой Роуз хочет пойти на поиски Джека, но ее останавливает Кэл? Плевок Роуз в его лицо был внезапной для всех импровизацией Кейт Уинслет. Потом она извинялась и даже прислала в комнату актера Билли Зейна цветы и конфеты.
6. Ковры на съемочных площадках созданы тем же производителем, что делал их для интерьеров настоящего корабля «Титаник».
7. Часто Кейт Уинслет выполняла трюки сама и отказывалась от каскадеров. В одной сцене после неудачного падения она сломала локоть.
8. Джеймс Кэмерон переснял финальную сцену, в которой Роуз сидит на доске. После выхода фильма он получил письмо от астрофизика Нила Деграсса Тайсона, в котором тот сказал: съемочная команда подобрала неправильный макет звездного неба (расположение звезд не может именно таким, каким они были в сцене).
Кэмерон лично переговорил с Тайсоном, получил от него специальный макет и переснял сцену. Впервые она вышла на экраны в 2012 году, когда появилась 3D-версия фильма.
9. Кэмерон снимал «Титаник» у берегов Новой Шотландии. Чтобы не привлекать внимание толпы, он поставил рядом с местом съемок табличку с надписью: «Здесь снимается документальный фильм «Тайна льдов».
Кэмерон рассказывал: «Мы столкнулись с безумной любовью фанатов лишь однажды, когда какой-то мужчина увидел Ди Каприо, убежал от охраны и обнял его. Мы договорились, что он будет молчать, а я взамен подарили ему лист с автографом Лео и один из его съемочных костюмов».
10. Персонаж Леонардо Ди Каприо частично срисован с Джека Лондона. Это любимый писатель Джеймса Кэмерона. Он изучал повадки Лондона, манеру речи, выступления. И даже просил, чтобы Ди Каприо в кадре говорил с теми же манерами.
11. Некоторые фразы героев принадлежали реальным людям. Например, та, которую Джек сказал Роуз, когда она собиралась спрыгнуть с корабля: «Удар по воде подобен тысяче ножей, вонзенных в тело. На несколько мгновений ты полностью потеряешь контроль над собой».
Это сказал старший офицер Чарльз Герберт, который выжил в том крушении.
12. Джеймс Кэмерон с первого дубля снял разрушение парадной лестницы, поскольку на нее сразу же пустили 340 тысяч литров воды и вторую такую попытку делать очень сложно.
13. Настоящий «Титаник» затонул в 02:20. В фильме он еще тонул в 02:15.
14. Джеймс Кэмерон консультировался с учеными, историками и кораблестроителями, чтобы воссоздать точную рабочую конструкцию «Титаника». В реальности у одной из четырех труб не шел дым, поскольку она не подключилась к печи. В фильме эта труба тоже не выпускала дым.
15. Кэмерон снял сцену, в котором тонут домашние животные, но вырезал ее из-за боязни критики. В реальной жизни один пассажир освободил животных и видел, как французский бульдог плавал в открытом океане.
16. Ди Каприо приходил на съемки с домашней ящерицей. Однажды она попала под машину, но выжила.
17. Кейт Уинслет отказалась сниматься в сцене, в которой убивает человека ради спасения своей героини и Джека. Позицию объясняла так: «Просто Роуз – это очень светлый и отважный персонаж, но не злой и аморальный. Я бы перечеркнула ее статус, если бы согласилась на сцену с убийством».
18. На создание фильма ушло 200 миллионов долларов. Это на 50 миллионов больше, чем стоил сам корабль.
19. Интервью Леонардо Ди Каприо: «До съемок «Титаника» я плавал очень плохо. Я мог держаться на воде, но вот чтобы отплыть куда-то метров на 10-15. Это требовало от меня огромных усилий. Джеймс [Кэмерон] посоветовал мне перед началом съемок позаниматься с тренером: мы плавали на скорость, выносливость и даже погружались с аквалангом».
20. В доме Джеймса Кэмерона есть две фотографии со съемок. На первой он изображен с Ди Каприо и Уинслет. Вторая – кадр с его падением в бассейн. Это был единственный день, когда он хотел понаблюдать за съемками с борта, но поскользнулся и упал в воду.