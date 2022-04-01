Секреты фильма «Волк с Уолл-Стрит»: актеры вместо кокаина нюхали витамин D и получали бронхит, а Ди Каприо стеснялся целовать пожилую актрису

1. Сюжет фильма основан на мемуарах Джордана Белфорта – бывшего брокера, который отсидел в тюрьме за мошенничество почти два года. Его и играет Леонардо Ди Каприо, который несколько раз встречался с Белфортом. Он учил Ди Каприо правдоподобно изображать наркотическое опьянение: «В какой-то момент мы оба оказались на полу, пускали слюну. Отец Ди Каприо вошел в комнату и спросил, какого черта происходит».

2. Марго Робби настояла, чтобы она снималась обнаженной в сцене соблазнения героя Ди Каприо. Это первая сцена в карьере Робби, где она играет голой: «Весь смысл Наоми в том, что ее тело-единственная форма валюты в этом мире. Она должна быть голой. Она кладет свои карты на стол».

Во время съемок Робби говорила близким, что ее тела в кадре не будет – только голова, которую спецэффектом подставят под другое тело. Но после премьеры Робби призналась, что все же снималась голой.

3. Помните тот самый ритмичный удар в грудь от Мэтью Макконахи? В сценарии такого не было. Это был ритуал Макконахи перед каждой сценой: «Это техника релаксации, чтобы выбраться из моей головы». Ритуал понравился Ди Каприо, который и предложил включить его в фильм. На следующий день съемок Макконахи постучал в грудь прямо в кадре – и всем понравилось. Это была вторая неделя съемок, и этот момент задал всем настроение.

4. Актер Джона Хилл так хотел работать со Скорсезе («Славные парни» – его любимый фильм), что отказался от большого гонорара. И даже настоял на пробах (хотя он их не проходил до этого шесть лет). Хилл получил за съемки 60 тысяч долларов – это минимальная зарплата, разрешенная Гильдией киноактеров. Гонорар Ди Каприо за роль – 25 млн долларов – четверть бюджета фильма.