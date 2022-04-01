Секреты фильма «Волк с Уолл-Стрит»: актеры вместо кокаина нюхали витамин D и получали бронхит, а Ди Каприо стеснялся целовать пожилую актрису
Фильм Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-Стрит» снова выйдет в российский прокат. Дата новых показов – с 28 апреля. Пока неизвестно, в каких кинотеатрах будет прокат и как долго он продлится.
При первом прокате (2013 год) «Волк с Уолл-Стрит» собрал в России $13 млн. Общемировые сборы – $392 млн.
В этом материале мы вспоминаем «Волк с Уолл-Стрит» через 15 фактов о фильме.
1. Сюжет фильма основан на мемуарах Джордана Белфорта – бывшего брокера, который отсидел в тюрьме за мошенничество почти два года. Его и играет Леонардо Ди Каприо, который несколько раз встречался с Белфортом. Он учил Ди Каприо правдоподобно изображать наркотическое опьянение: «В какой-то момент мы оба оказались на полу, пускали слюну. Отец Ди Каприо вошел в комнату и спросил, какого черта происходит».
2. Марго Робби настояла, чтобы она снималась обнаженной в сцене соблазнения героя Ди Каприо. Это первая сцена в карьере Робби, где она играет голой: «Весь смысл Наоми в том, что ее тело-единственная форма валюты в этом мире. Она должна быть голой. Она кладет свои карты на стол».
Во время съемок Робби говорила близким, что ее тела в кадре не будет – только голова, которую спецэффектом подставят под другое тело. Но после премьеры Робби призналась, что все же снималась голой.
3. Помните тот самый ритмичный удар в грудь от Мэтью Макконахи? В сценарии такого не было. Это был ритуал Макконахи перед каждой сценой: «Это техника релаксации, чтобы выбраться из моей головы». Ритуал понравился Ди Каприо, который и предложил включить его в фильм. На следующий день съемок Макконахи постучал в грудь прямо в кадре – и всем понравилось. Это была вторая неделя съемок, и этот момент задал всем настроение.
4. Актер Джона Хилл так хотел работать со Скорсезе («Славные парни» – его любимый фильм), что отказался от большого гонорара. И даже настоял на пробах (хотя он их не проходил до этого шесть лет). Хилл получил за съемки 60 тысяч долларов – это минимальная зарплата, разрешенная Гильдией киноактеров. Гонорар Ди Каприо за роль – 25 млн долларов – четверть бюджета фильма.
5. Кокаин в фильме – это дробленный витамин D. Джона Хилл рассказывал, что они его нюхали каждый день на протяжении семи месяцев съемок. Хилл даже заболел бронхитом из-за постоянного вдыхания в легкие витамина: «Я никогда в жизни не получал столько витамина D. Я мог бы поднять машину над своей гребаной головой».
6. В «Волке с Уолл-стрит» много сцен секса и мата (слово «fuck» произносится 506 раз). Из-за этого в кинотеатрах Абу-Даби показывалась на 40 минут укороченная версия фильма. Мат заглушался или грубо вырезался – из-за этого герои постоянно будто бы резко прерывали речь. Полностью «Волк с Уолл-стрит» запрещен в Зимбабве, Кении, Малайзии и Непале.
7. Для одной сцены требовалось показать мигающий знак из самолета: «Пристигните ремни безопасности». Скорсезе не хотел тратиться и возиться ради одной таблички. Поэтому он попросил специалиста по эффектам снять этот кадр в настоящем самолете. Он выполнил просьбу и снял табличку на айфон. Скорсезе понравилось – и этот кусочек, снятый с телефона, вошел в финальный монтаж.
8. В сцене поцелуя с актрисой Джоанной Ламли Ди Каприо очень волновался. Она старше его на 28 лет. Ди Каприо понадобилось 27 дублей, чтобы все получилось.
9. Герой Джона Хилла действительно попробовал золотую рыбку. Но он ее не проглотил, а подержал во рту три секунды.
10. Марго Робби не рекомендует заниматься сексом с денежными купюрами в кровати. Для съемок использовались фальшивые деньги с острыми краями – из-за этого Робби расцарапала всю спину: «У меня миллион порезов на спине от этих денег! Это не так гламурно, как кажется».
11. Однажды на съемки заглянул друг Скорсезе Стивен Спилберг. Он сначала просто интересовался, как идут дела, а потом начал руководить съемками. Спилберг помогал в сцене, где герой Ди Каприо произносит перед брокерами огненную речь. Спилберг разрешил спор, где лучше всего разместить микрофон.
12. В сцене, где Ди Каприо развлекается с проститутками в самолете, одна из актрис всех раздражала. В сценах секса она играла «слишком громко и восторженно, как будто не играла, а радовалась, что рядом Ди Каприо». В итоге сцены с ней вырезали.
13. Изначально сценарий фильма должен был экранизировать Ридли Скотт. Главная роль уходила Брэду Питту.
14. Джордан Белфорт (автор мемуаров, которые легли в сценарий) подавал в суд на создателей фильма. Он потребовал от продюсеров $300 млн – за то, что фильм использовался для отмывания денег в Малайзии.
15. Первая версия фильма длилась четыре часа, но сократилась до трех. Изначально был план выпустить режиссерскую версию, но Скорсезе отказался от идеи – студия не мешала ему показывать все, что он хотел. Поэтому дополнительный час фильма не нужен.