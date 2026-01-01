Кристофер Нолан

Дата рождения
30 июля 1970 г.
Инфо
Британский и американский кинорежиссер, сценарист и продюсер
Лента
Материалы
Материалы
Как Кристофер Нолан все строит в реальности и отказывается от спецэффектов: взорвал фабрику, построил центрифугу-коридор, засеял кукурузой поле
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#Кристофер Нолан
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Главная загадка фильма Нолана «Начало» – упал ли в конце крутящийся волчок. Разбираемся
#Кристофер Нолан
Что известно про новый фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер»: биография создателя ядерной бомбы и впервые за 22 года новый кинопрокатчик
#Кристофер Нолан
Джокер Хита Леджера – на самом деле положительный герой? Разбираем самую странную теорию «Темного рыцаря» Нолана
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#Бэтмен
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