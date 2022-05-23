Что известно про новый фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер»: биография создателя ядерной бомбы и впервые за 22 года новый кинопрокатчик
Кристофер Нолан закончил съемки фильма «Оппенгеймер». Об этом в соцсетях рассказала художник по костюмам Эллен Мирожник. Также она подтвердила, что фильм выйдет в прокат летом 2023 года.
О чем будет фильм?
Сюжет основан на романе «Американский Прометей», который получил Пулитцеровскую премию. Это биография Роберта Оппенгеймера – физик-теоретика, одного из создателей атомной бомбы. Вероятно, сюжет фильма развернется вокруг Манхэттенского проекта – ядерной программы США, которая ставила целью создать ядерное оружие.
Кто сыграет?
Главная роль – у звезды сериала «Острые козырьки» Киллиана Мерфи. И как раз с ним есть единственный кадр фильма.
У «Оппенгеймера» огромный каст – известно об участии 40 актеров. У многих будут небольшие роли. Это подтвердил Гари Олдмэн – он снялся всего в одной сцене, которая занимает 1,5 страницы в сценарии. Вот кто еще будет.
- Роберт Дауни-младший
- Флоренс Пью
- Эмили Блант
- Мэтт Дэймон
- Рами Малек
- Дэйн ДеХаан
Когда и где выйдет фильм? Что еще известно о нем известно?
«Оппенгеймер» – первый фильм Нолана после «Помни» (2000), который выпустит в прокат не компания Warner Bros. Нолан не согласен с их политикой – выпускать фильмы в онлайн-кинотеатр HBO Max почти сразу после показа в кинотеатрах.
Заниматься прокатом «Оппенгеймера» будет студия Universal. Издание The Hollywood Reporter пишет, что Нолан поставил условия:
- Бюджет: $100 млн на производство фильма + $100 млн на маркетинг.
- В прокате «Оппенгеймер» должен идти не менее 100 дней.
- За три недели до и после выхода «Оппенгеймера» Universal не может выпускать другие фильмы.
Подробностей о производстве фильма известно не так много. Съемки проходили в двух университетах США и павильоне в Нью-Мексико (в этом штате проходили ядерные испытания). Частично фильм снят на черно-белую пленку. Также есть несколько кадров со съемок.