Что известно про новый фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер»: биография создателя ядерной бомбы и впервые за 22 года новый кинопрокатчик

О чем будет фильм?

Сюжет основан на романе «Американский Прометей», который получил Пулитцеровскую премию. Это биография Роберта Оппенгеймера – физик-теоретика, одного из создателей атомной бомбы. Вероятно, сюжет фильма развернется вокруг Манхэттенского проекта – ядерной программы США, которая ставила целью создать ядерное оружие.

Кто сыграет?

Главная роль – у звезды сериала «Острые козырьки» Киллиана Мерфи. И как раз с ним есть единственный кадр фильма.