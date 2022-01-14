Джокер Хита Леджера – на самом деле положительный герой? Разбираем самую странную теорию «Темного рыцаря» Нолана
Хит Леджер сыграл Джокера в фильме Кристофера Нолана «Темный рыцарь» и получил за это «Оскар» посмертно: Леджер умер от отравления препаратами за полгода до выхода фильма в прокат. Его Джокер – неопрятный психопат без имени и биографии и выраженный антагонист Бэтмена. Себя он называл носителем хаоса без плана и псом, бегущим за машиной.
Эта версия Джокера – анархия, непредсказуемость и разрушение. Для него важен процесс, а не результат. Он не знал, что сделает, если достигнет цели. При этом какая-то прописанная цепочка действий у него существовала. Джокер превратил прокурора Харви Дента из надежды города в маньяка, убив его возлюбленную Рейчел и психологически надавив на его сознание. В финале Джокер сказал, что просто хочет видеть Готэм в огне.
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Но, возможно, замысел фильма намного хитрее и глубже. И нолановский Джокер – это скрытый положительный персонаж, который через локальные преступления пришел к сверхидее – очистить Готэм. Именно такую теорию уже много лет выдвигают фанаты фильма и гик-блогеры (например, раз, два, три).
Почему?
Какие эпизоды и детали подтверждают эту теорию?
• Стартовая сцена с ограблением контролируемого мафией банка. Джокер нанял профессиональных грабителей, а потом убил их, когда получил доступ к деньгам. Так Готэм избавился от группы наемных преступников.
• В финальный монтаж не попала сцена, когда перед этим ограблением Джокер встретил на перекрестке пожилую женщину. Сначала он хотел толкнуть ее под проезжавший автобус, но вместо этого дал 100 долларов, когда она обернулась.
• Ограбление банка связало Джокера с боссами мафиозных групп. Он предложил им убить Бэтмена взамен на половину денег. Мафия согласилась, когда Джокер убил одного из их лидеров Гэмбола и забрал к себе его людей. Минус еще один крупный преступник.
• На встрече с мафией Джокер сразу назвал предателем бизнесмена Лао, который хранил все преступные деньги на своих счетах. Лао сбежал в Гонконг, но Бэтмен вернул его оттуда и отдал полиции для дачи показаний. Джокер вытащил Лао из полиции, чтобы получить доступ ко всем деньгам мафии.
• Перед этим Джокер подстроил убийства чиновников, а потом убил еще одного босса мафии – Чечена. Сжигание преступных денег, на которых сидел связанный Лао, – финальный пинок мафии: «Вас волнуют только деньги. Этот город заслуживает преступников получше, и я их ему дам».
• Джокер, сидя в тюремной камере, похлопал вместе со всем полицейским участком, когда детектив Джим Гордон получил должность комиссара. Этот эпизод не прописан в сценарии – Хит Леджер импровизировал. Возможно, так он оставил подсказку на истинную сущность персонажа. Ведь что если эти хлопки Джокера были не сарказмом, а настоящем проявлением уважения, потому что Гордон – чуть ли не единственный представитель официальных органов, которому можно доверять.
• В финале Джокер висел на тросе строительной площадки: «Вы же не думали, что я рискну проиграть битву за душу Готэма в кулачном бою с вами? Вам нужен туз в рукаве». Если бы Джокер хотел, чтобы Дент убил семью Гордона и стал злодеем для Готэма, зачем дал Бэтмену шанс все остановить?
• Фанаты теории видят в финальной сцене с Джокером еще одну подсказку: в момент, когда он оглядывается на реку и понимает, что ни один из паромов не взорвал другой, он на долю секунды улыбнулся. Что если это произошло не от растерянности, а от осознания, что жители города прошли проверку на нравственность и могут контролировать сами себя?
В чем вообще идея делать Джокера тайным героем и как это переосмысляет персонажа Бэтмена?
Почему Бэтмен – это проблема? Почему нельзя просто уничтожить всю мафию и помочь Бэтмену, а надо убрать его вместе с ней?
Для Готэма Бэтмен не ночной праведник, а уличный антигерой вне закона, который занимается самосудом. Его пример вдохновлял мелких преступников на собственное правосудие – например, встреча в начале фильма двух преступных групп и появление фейковых Бэтменов в хоккейной защите вместо костюмов: «Кто дал тебе право? В чем разница между тобой и мной?»
Бэтмен противостоял преступникам, но этим еще больше провоцировал и прокачивал их. Неслучайно Джокер говорил, что ему нечего делать без Бэтмена. И также неслучайно первая часть трилогии Нолана заканчивается словами Гордона о том, что появление Бэтмена вызовет эффект эскалации: на каждого супергероя будет находиться суперзлодей, а на каждый его крутой гаджет – крутая смертоносная пушка в ответ. В итоге от разборок Бэтмена с врагами, которых он сам создает, страдают обычные люди. Именно после этой идеи мы впервые узнаем о появлении персонажа Джокера.
Джокеру нужна была не смерть Бэтмена, а его уязвимость. Если бы Бэтмен просто умер, то его место заняли бы подражатели в таких же масках. Джокер хотел показать, что Бэтмен – тоже носитель хаоса. Что опасно строить правосудие на культе личности, потому что эта личность рано или поздно подведет: Дент сошел с ума под воздействием потрясений, а Бэтмен формально выигрывает, но по пути переступает через многие нравственные ориентиры: устраивает слежку за всеми телефонами города, убивает Дента, строит мир на лжи. И уходит, уничтожив собственный образ.
Появление Джокера привело к ликвидации организованной преступности, уничтожению коррупционных чиновников и полицейских (Джокер делает это либо сам, либо руками Дента), поднятию духа среди жителей. После Джокера очищенный от организованной преступности Готэм справлялся сам – без неконтролируемого супергероя.
Кажется, что третья часть трилогии обнуляет концепцию Джокера, но не все так однозначно.
- Во-первых, в фильме фактически прямо проговаривается, что на самом деле Бэтмен нужен самому Брюсу Уэйну, а не Готэму.
- Во-вторых, финалом движения главного героя становится именно окончательное исчезновение из города и отказ от роли Бэтмена.
- В-третьих, его преемник (молодой полицейский, сыгранный Джозефом Гордоном-Левиттом) получает доступ к технологиям Бэтмена, но до этого прямо говорит: я предпочитаю действовать открыто, а не носить маску.
- В-четвертых, в финале третьего фильма Готэм все равно приходит к жизни без Бэтмена – но на этот раз и без ложного идола Харви Дента, который Бэтмен оставил за собой в прошлый раз.
Верите в теорию о добром Джокере?