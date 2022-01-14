Джокер Хита Леджера – на самом деле положительный герой? Разбираем самую странную теорию «Темного рыцаря» Нолана

• В финале Джокер висел на тросе строительной площадки: «Вы же не думали, что я рискну проиграть битву за душу Готэма в кулачном бою с вами? Вам нужен туз в рукаве». Если бы Джокер хотел, чтобы Дент убил семью Гордона и стал злодеем для Готэма, зачем дал Бэтмену шанс все остановить?

• Фанаты теории видят в финальной сцене с Джокером еще одну подсказку: в момент, когда он оглядывается на реку и понимает, что ни один из паромов не взорвал другой, он на долю секунды улыбнулся. Что если это произошло не от растерянности, а от осознания, что жители города прошли проверку на нравственность и могут контролировать сами себя?

В чем вообще идея делать Джокера тайным героем и как это переосмысляет персонажа Бэтмена?

Почему Бэтмен – это проблема? Почему нельзя просто уничтожить всю мафию и помочь Бэтмену, а надо убрать его вместе с ней?

Для Готэма Бэтмен не ночной праведник, а уличный антигерой вне закона, который занимается самосудом. Его пример вдохновлял мелких преступников на собственное правосудие – например, встреча в начале фильма двух преступных групп и появление фейковых Бэтменов в хоккейной защите вместо костюмов: «Кто дал тебе право? В чем разница между тобой и мной?»

Бэтмен противостоял преступникам, но этим еще больше провоцировал и прокачивал их. Неслучайно Джокер говорил, что ему нечего делать без Бэтмена. И также неслучайно первая часть трилогии Нолана заканчивается словами Гордона о том, что появление Бэтмена вызовет эффект эскалации: на каждого супергероя будет находиться суперзлодей, а на каждый его крутой гаджет – крутая смертоносная пушка в ответ. В итоге от разборок Бэтмена с врагами, которых он сам создает, страдают обычные люди. Именно после этой идеи мы впервые узнаем о появлении персонажа Джокера.