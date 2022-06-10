Как Кристофер Нолан все строит в реальности и отказывается от спецэффектов: взорвал фабрику, построил центрифугу-коридор, засеял кукурузой поле
Кристофер Нолан – главный режиссер мира, который нестандартно играет со временем и пространством внутри фильмов. У него получаются головоломки-блокбастеры, которые все обсуждают и бесконечно разгадывают. Для их реалистичности Нолан часто отказывается от компьютерной графики и усложняет съемки своими находками.
Коридор-центрифуга и наклоняющийся бар. «Начало»
Вращающиеся комнаты появляются в кино с середины ХХ века (например, в «Космической одиссее» Кубрика), но это все же редкий трюк – очень дорого построить комнату в центрифуге.
Нолан сначала хотел 12-метровую комнату для сцены драки в коридоре отеля, но расширял свои планы и в итоге предложил делать комнату в 30 метров. Для этого инженеры сварили восемь огромных колец, соединили их и подключили их к электродвигателю – так конструкция начала вращаться.
После того, как в центрифуге отстроили комнату, у операторов возник вопрос – что же делать с камерой внутри? Если ее просто закрепить, то получится странный эффект, будто герои ползают по стенам и дерутся. Тогда камере пришлось тоже вращаться, чтобы создать эффект сюрреалистичной драки.
Актер Джозеф Гордон-Левитт рассказывал, как ему приходилось репетировать два месяца, справляться с укачиванием и шагать по инструкции, чтобы не упасть. За минуту центрифуга делала вокруг себя шесть оборотов.
Еще для фильма Нолан соорудил бар, который наклонялся – герой Киллиана Мерфи это замечает. Была создана специальная платформа, наклонявшаяся на 25 градусов в одну или другую сторону. Нолан добился, чтобы вещи в баре наклонялись плавно. И он с трудом подобрал массовку, которая не вела себя естественно, когда бар наклонялся.
Кукурузное поле. «Интерстеллар».
По сюжету фильма растения в мире стремительно погибают от фитофтороза. Главный герой в исполнении Мэттью Макконахи – фермер, который переживает, что скоро кукуруза.
Нолан вдохновлялся другим режиссером – Заком Снайдером, который для фильма «Человек из стали» засеял кукурузой 500 акров земли. Нолану тоже не нравилась идея сделать все через компьютерную графику, поэтому он рискнул. Эксперты предупреждали его, что кукуруза может не вырасти в местах съемок, где виднеются горы.
На кукурузное поле ушло $100 тысяч (бюджет фильма –$165 млн), и Нолан признавался, что ему даже удалось заработать какие-то деньги (но сколько – неизвестно).
«Дюнкерк». Модели самолетов вместо нарисованных
В фильме о Второй мировой войне Нолан добивался реалистичности воздушных боев. Поэтому отказался от полностью нарисованных моделей самолетов.
Для «Дюнкерка» реквизиторы создавали модели размером ¼ от оригинала. Применялись и настоящие эффекты – например, дымовая завеса. Создатели рассказывали, что специально портили модели самолетов, чтобы создать впечатление у зрителя, будто они участвовали в боях.
Конечно, Том Харди и другие актеры не летали на боевых самолетах середины ХХ века. Но и тут Нолан придумал, как добавить реализма. Актеры снимались в кабинах самолетов, которые устанавливались в скалах Лос-Анджелеса.
Еще Нолан вместе со специалистом по графике летал на боевых самолетах и прикидывал, как бой глазами летчика отразить в фильме.
«Темный рыцарь». Взрыв в больнице
Знаменитая сцена, когда Джокер навещает Бэтмена в больнице, а потом разносит взрывом целый корпус. Да, Нолан снова не воспользовался обычными спецэффектами, а устроил реальный взрыв здания. Для этого Нолан использовал заброшенную кондитерскую фабрику, предупредил прессу и попросил полицию перекрыть дороги рядом. Взрыв снимали 20 камер (пять из них – с вертолетов).
Есть миф, что Хит Леджер по-настоящему удивился, когда нажал на кнопку и взрыва не произошло. Но нет – это не импровизация, а сценарий. Леджер имел на асфальте точки, где остановиться, удивиться и еще раз нажать на кнопку.