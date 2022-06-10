Как Кристофер Нолан все строит в реальности и отказывается от спецэффектов: взорвал фабрику, построил центрифугу-коридор, засеял кукурузой поле

Коридор-центрифуга и наклоняющийся бар. «Начало»

Вращающиеся комнаты появляются в кино с середины ХХ века (например, в «Космической одиссее» Кубрика), но это все же редкий трюк – очень дорого построить комнату в центрифуге.

Нолан сначала хотел 12-метровую комнату для сцены драки в коридоре отеля, но расширял свои планы и в итоге предложил делать комнату в 30 метров. Для этого инженеры сварили восемь огромных колец, соединили их и подключили их к электродвигателю – так конструкция начала вращаться.

После того, как в центрифуге отстроили комнату, у операторов возник вопрос – что же делать с камерой внутри? Если ее просто закрепить, то получится странный эффект, будто герои ползают по стенам и дерутся. Тогда камере пришлось тоже вращаться, чтобы создать эффект сюрреалистичной драки.