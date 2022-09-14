Студия 20th Century спустя 24 года заплатит за урон пляжу из фильма с Ди Каприо – туда ездили тысячи туристов в день
Белый песок, прозрачная вода, скалы кругом – и все это в небольшой уединенной бухте, находящейся в отдалении от населенного острова. Так выглядит знаменитая бухта Майя Бэй из фильма «Пляжа», находящаяся в Таиланде. Или, по крайней мере, когда-то выглядела.
Фильм про «секретный остров» и молодой Ди Каприо
Место стало популярным из-за съемок фильма с Леонардо Ди Каприо в главной роли. У него сдержанные оценки, но это не помешало ему стать своего рода культовым фильмом – и оставаться им спустя 22 года после релиза. Прежде всего благодаря образу райского острова.
В фильме рассказана история молодого американца, который едет на отдых в Таиланд и узнает там о существовании «секретного острова». Идея поездки туда настолько нравится ему, что он отправляется на его поиски, находит его и пытается встроиться в жизнь в утопии.
«Вы ловите рыбу, плаваете, едите, бездельничаете, и все вокруг такие дружелюбные», – писал Алекс Гарланд в книге «Пляж», на которой основан фильм.
От фильма были высокие ожидания не только из-за роли Ди Каприо, но и из-за режиссуры Дэнни Бойла, снявшего за четыре года до этого «На игле». Но по итогу фильм запомнился зрителям не столько режиссурой Бойла или игрой Ди Каприо (получившего антипремию «Золотая малина» за роль), сколько идеей побега от цивилизации и бухтой Майа Бэй.
Эрозия, мусор и разрушение кораллов – к чему привела популярность пляжа
Пляж действительно находится в уникальном месте. Он расположен на необитаемом острове Пхи-Пхи Ле и почти полностью окружен высокими скалами, из-за чего бухту практически невозможно увидеть со стороны. Но уединенное место с чистой водой и белым песком быстро начало меняться из-за влияния человека.
Все началось еще во время съемок фильма в 1998 году. Съемочная группа выкорчевала там кусты и высадила пальмы, чтобы сделать остров «более тропическим». Эти изменения запустили эрозию почвы, поэтому местные власти подали в суд на 20th Century Fox, требуя компенсации.
Пока продолжались разбирательства по иску, в которые помимо 20th Century Fox были втянуты власти Таиланда и две местные студии, Майа Бэй становился все более популярной туристической точкой. Не просто популярной, а даже слишком популярной для такой небольшой локации.
Крупные туристические компании и местные жители организовали туда туры – за день туда могли приплыть пять тысяч человек на нескольких сотнях моторных лодках. Такая посещаемость со временем усилила эрозию береговой линии, привела к разрушению коралловых рифов и загрязнению Майа Бэй.
В итоге в 2018 году его закрыли для восстановления. За три с половиной года местные власти пересадили деревья, чтобы остановить эрозию, и занялись восстановлением кораллов. Пляж открыли только в начале 2022 года, но с жесткими ограничениями: поток туристов стали контролировать, лодкам запретили заплывать в бухту, а туристам не разрешают плавать.
В дополнение к этому тайский суд в конце концов постановил, что 20th Century Fox должна выплатить 10 миллионов бат (около 273 тысяч долларов) на проект восстановления пляжа – спустя 24 года после подачи иска. А пока пляж снова закрыли на реставрацию, и планируют вновь открыть в октябре.