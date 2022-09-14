Студия 20th Century спустя 24 года заплатит за урон пляжу из фильма с Ди Каприо – туда ездили тысячи туристов в день

Фильм про «секретный остров» и молодой Ди Каприо

Место стало популярным из-за съемок фильма с Леонардо Ди Каприо в главной роли. У него сдержанные оценки, но это не помешало ему стать своего рода культовым фильмом – и оставаться им спустя 22 года после релиза. Прежде всего благодаря образу райского острова.

В фильме рассказана история молодого американца, который едет на отдых в Таиланд и узнает там о существовании «секретного острова». Идея поездки туда настолько нравится ему, что он отправляется на его поиски, находит его и пытается встроиться в жизнь в утопии.