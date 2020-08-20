В «Выжившем» Ди Каприо сражался с медведицей. Ее сыграл регбист, которого на площадке звали «гигантским смурфиком»

Но на съемочной площадке медведей не было. Создатели фильма говорят, что цирковые животные слишком толстые и они не похожи на диких гризли 19 века.

Поэтому им был нужен мощный мужчина, который бы сыграл медведицу. А дальше уже дело компьютерной графики и монтажа. Еще режиссер Алехандро Иньярриту хотел добиться натуральности и внезапности: медведица должна была выглядеть не как ужасный монстр, а как животное в естественной среде обитания.

Создатели вдохновились видео из немецкого зоопарка, где медведь атаковал пьяного мужчину, который залез к нему в клетку.