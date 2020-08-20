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Леонардо Ди Каприо
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#кино #Леонардо Ди Каприо #регби

В «Выжившем» Ди Каприо сражался с медведицей. Ее сыграл регбист, которого на площадке звали «гигантским смурфиком»

20 августа, 15:27

20th Century FOX

В вестерне «Выживший» (The Revenant) 2015 года Леонардо Ди Каприо играет охотника, которого в начале сюжета атакует медведица. Он выживает и попадает в кучу новых заварушек, спасаясь от индейского племени. За эту роль Ди Каприо получил первый за карьеру «Оскар».

Вот здесь – фрагменты из той сцены с медведицей. 

Но на съемочной площадке медведей не было. Создатели фильма говорят, что цирковые животные слишком толстые и они не похожи на диких гризли 19 века.

Поэтому им был нужен мощный мужчина, который бы сыграл медведицу. А дальше уже дело компьютерной графики и монтажа. Еще режиссер Алехандро Иньярриту хотел добиться натуральности и внезапности: медведица должна была выглядеть не как ужасный монстр, а как животное в естественной среде обитания.

Создатели вдохновились видео из немецкого зоопарка, где медведь атаковал пьяного мужчину, который залез к нему в клетку.

20th Century FOX

Роль досталась каскадеру Гленну Эннису. До кино он играл в регби. Сыграл 32 матча за сборную Канады, а почти всю клубную карьеру провел в Японии. 

До Энниса пробовался другой каскадер. Но его отправили в больницу из-за переутомления: сложно долго находиться в огромном синем костюме с веревками, которыми управляют другие люди. 

Инстаграм Гленна Энниса

Двухминутную сцену тщательно готовили и репетировали два месяца. Но уже при первой атаке на Ди Каприо Эннис вывихнул палец:

«Мне пришлось стиснуть зубы и продолжать еще две минуты швырять и бросать Ди Каприо, на задницу которого мне пришлось смотреть довольно долго из-за сцены, где медведь терзает ему спину. 

Наконец режиссер крикнул: «стоп!». Я снял свою синюю перчатку и вернул палец на место. Я в регби делал так раз 20, но на съемках «Выжившего» уже не был таким крутым», – рассказывает Эннис.

Каскадера впечатлил финальный результат (он увидел его только в кинотеатре). Все получилось благодаря технологии CGI. Вот так она работает на примере «Пиратов Карибского моря».

Википедия

Специалисты по компьютерной графике наложили на Энниса (которого на площадке из-за костюма звали «огромным смурфиком») три слоя: плоть, кожу и мех. Но создатели были не очень довольны – иногда мех мультяшно мерцал.

Саму сцену в итоге некоторые посчитали слишком жестокой (люди даже уходили из кинотеатров), но Ди Каприо уверен, что все получилось как надо:

«В результате зритель переживает натуралистическое, агрессивное, дикое нападение медведя, ощущая как человека, так и животное. Вы чувствуете жар, который идет от животного, и горячий пот»

 

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