Первая эротика в истории кино – комедия, а первый порнофильм – секс втроем: они появились за десять лет создания кинематографа
Какой была первая снятая эротика: юмористическая короткометражка от автора первой библейской экранизации
Первый эротический фильм появился в 1896-м (спустя год после «Прибытия поезда» братьев Люмьер). И это даже не совсем фильм, а снятая на камеру театральная экранизация под названием «Невесте время ложиться спать».
Фильм длится семь минут и напоминает комедийный скетч: пара молодоженов приходит к кровати, но невеста ставит ширму. Она долго снимает с себя кучу разной одежды, пока за перегородкой муж волнуется – читает газеты и похотливо смотрит в камеру. «Невесте время ложиться спать» найден в архивах Франции в 1996 году – от него сохранилось две минуты из семи.
Снял фильм фотограф Альберт Киршнер, который сделал много комедийных короткометражек и показывал их в подвале парижского театра «Олимпия». Еще Киршнер известен как первый режиссер, который экранизировал Библию – он снял «Страсти Христовы». Киршнер дружил со священниками, которым нравилось кино как способ привлечения людей в церковь.
Как дальше развивается эротика в кино: мода на танцы, первый поцелуй и цензура
🔺 Эротика проникает в кино через танцы. В конце 1890-х выходит много фильмов, где девушки просто танцуют. В 1896-м в Чикаго выходит короткометражка со звездой танцев Фатимой Джемилль. Ее откровенные движения цензурируют белыми лентами в кадре – хотя Джемилль была лишь оголена.
🔺 В том же 1896-м выходит экранизация бродвейской пьесы «Вдова Джонс». И 20 секунд мужчина и женщина обнимаются в кадре, а потом слегка касаются губ друг друга. Но тогда это был скандал – цензуру в кино просила утвердить Римско-католическая церковь.
🔺 В 1897-м в кино появляется первый полностью обнаженный человек. Но никакого намека на секс. Просто горничная помогла раздеться женщине перед принятием ванной.
🔺 С началом ХХ века эротика становится обычном делом в кино и новым досугом для мужчин. Например, режиссер Иоганн Шварцер основал свою компанию «Сатурн», которая выпустила больше 50 фильмов с голыми женщинами в кадре. Но цензоры все запретили и уничтожили фильмы. Это было нормой того периода – полиция искала заведения, где показывалась эротика.
Первый известный порнофильм – там показан секс втроем
Точно неизвестно, в каком именно фильме впервые показан секс. Исследователь истории порнографии Дэйв Томпсон в своей книге пишет, что впервые порнография на поток стала в латиноамериканских странах – и мода перебралась в Европу. Но сейчас нет сохраненных фильмов из «борделей Буэнос-Айреса», о которых пишет Томпсон.
Первый известный порнофильм, вероятно, снят во Франции в 1908 году. Там по сюжету в номере гостиницы занимаются сексом уставший солдат и служанка. К ним присоединяется еще одна женщина.
Также есть версия, что первый сохранившийся порнофильм все же снят в Аргентине (1907 год) – там по сюжету мужчина в образе Сатира совращает женщину. Но у исследователей есть сомнения, что такой фильм мог выйти так рано.
В 1910-м выходит немецкий фильм «Вечером» – и он считался на свой момент времени самым жестоким порнофильмом: разнообразие в позах, гениталии крупным планом и неожиданный финал – из-за проблем со здоровьем у мужчины фильм обрывается.
Первый нашумевший американский порнофильм – «Бесплатная поездка». Там мужчина в накладных усах и шляпе (чтобы его не узнали в реальности) подбирает на дороге двух девушек. Поездка заканчивается сексом в лесу.
«Бесплатная поездка» – один из самых изучаемых порнофильмов в истории. Исследователи жанра пишут, что он показал паттерны на годы вперед: незатейливая сюжетная сцена, сцена соблазнения, много разного секса и снова не очень нужный сюжет – мужчина отвозит девушек обратно на дорогу.