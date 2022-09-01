Первая эротика в истории кино – комедия, а первый порнофильм – секс втроем: они появились за десять лет создания кинематографа

Снял фильм фотограф Альберт Киршнер, который сделал много комедийных короткометражек и показывал их в подвале парижского театра «Олимпия». Еще Киршнер известен как первый режиссер, который экранизировал Библию – он снял «Страсти Христовы». Киршнер дружил со священниками, которым нравилось кино как способ привлечения людей в церковь.

Как дальше развивается эротика в кино: мода на танцы, первый поцелуй и цензура

🔺 Эротика проникает в кино через танцы. В конце 1890-х выходит много фильмов, где девушки просто танцуют. В 1896-м в Чикаго выходит короткометражка со звездой танцев Фатимой Джемилль. Ее откровенные движения цензурируют белыми лентами в кадре – хотя Джемилль была лишь оголена.

🔺 В том же 1896-м выходит экранизация бродвейской пьесы «Вдова Джонс». И 20 секунд мужчина и женщина обнимаются в кадре, а потом слегка касаются губ друг друга. Но тогда это был скандал – цензуру в кино просила утвердить Римско-католическая церковь.