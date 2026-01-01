Джулия Робертс

Дата рождения
28 октября 1967 г.
Инфо
Американская актриса кино и телевидения, продюсер
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Материалы
13 ярких выступлений на награждении «Оскара»: речь из четырех слов, 71-летний актер отжимается, Марлон Брандо заменил себя индианкой
#Оскар
Секреты фильма «Красотка»: Джулия Робертс падала в обморок от голода и купалась в моющем средстве, а ее пятки щекотал режиссер
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#кино
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