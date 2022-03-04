Секреты фильма «Красотка»: Джулия Робертс падала в обморок от голода и купалась в моющем средстве, а ее пятки щекотал режиссер

Фильм «Красотка» вышел в 1990 году и стал одним из эталонов романтической комедии и современного пересказа Золушки. У фильма особая популярность в России, где он официально вышел только через два года. Например, возглавил рейтинг самых любимых фильмов у российских зрительниц на проекте «Кино Mail.ru» в 2020 году. Смотреть его людям нравится бесконечно.

В этом тексте мы рассказываем неизвестные факты о создании «Красотки», детали со съемок и скрытые пасхалки. После этого текста вы посмотрите на фильм по-другому.

Вместо Гира и Робертс – Аль Пачино и Пфайффер

1. На роль Вивиан было несколько кандидатур, включая Мег Райан и Мишель Пфайффер. Режиссер Гарри Маршалл предпочел Карен Аллен, но та не захотела. Так главной героиней стала Джулия Робертс, которой на тот момент был всего 21 год.

2. На роль Эдварда тоже рассматривались несколько человек. Изначально планировался Кристофер Рив, но он отказался. В числе кандидатов также были Дензел Вашингтон и даже Аль Пачино. Ричард Гир не сразу согласился. Уговорила уже утвержденная Джулия Робертс – написала ему записку с текстом «Пожалуйста, скажите «да».

3. Ранняя версия сценария была другой. В сделке между героями Вивьен должна была на неделю отказаться от кокаина, а деньги собирала для поездки в Диснейленд, чтобы исполнить детскую мечту. В итоге Эдвард должен был выкинуть ее из машины и уехать, а в конце фильма Вивьен с подругой ехали в Диснейленд на автобусе. Cмерть Вивьен от передозировки наркотиков – один из вариантов.