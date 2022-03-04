Секреты фильма «Красотка»: Джулия Робертс падала в обморок от голода и купалась в моющем средстве, а ее пятки щекотал режиссер
Фильм «Красотка» вышел в 1990 году и стал одним из эталонов романтической комедии и современного пересказа Золушки. У фильма особая популярность в России, где он официально вышел только через два года. Например, возглавил рейтинг самых любимых фильмов у российских зрительниц на проекте «Кино Mail.ru» в 2020 году. Смотреть его людям нравится бесконечно.
В этом тексте мы рассказываем неизвестные факты о создании «Красотки», детали со съемок и скрытые пасхалки. После этого текста вы посмотрите на фильм по-другому.
Вместо Гира и Робертс – Аль Пачино и Пфайффер
1. На роль Вивиан было несколько кандидатур, включая Мег Райан и Мишель Пфайффер. Режиссер Гарри Маршалл предпочел Карен Аллен, но та не захотела. Так главной героиней стала Джулия Робертс, которой на тот момент был всего 21 год.
2. На роль Эдварда тоже рассматривались несколько человек. Изначально планировался Кристофер Рив, но он отказался. В числе кандидатов также были Дензел Вашингтон и даже Аль Пачино. Ричард Гир не сразу согласился. Уговорила уже утвержденная Джулия Робертс – написала ему записку с текстом «Пожалуйста, скажите «да».
3. Ранняя версия сценария была другой. В сделке между героями Вивьен должна была на неделю отказаться от кокаина, а деньги собирала для поездки в Диснейленд, чтобы исполнить детскую мечту. В итоге Эдвард должен был выкинуть ее из машины и уехать, а в конце фильма Вивьен с подругой ехали в Диснейленд на автобусе. Cмерть Вивьен от передозировки наркотиков – один из вариантов.
4. Одна из сцен – Вивьен смотрит комедийный сериал и постоянно смеется. Оказывается, за кадром Маршалл усердно щекотал ступни Джулии Робертс – так смех ее героини получился абсолютно натуральным.
5. Помните эпизод фильма, когда Эдвард и Вивьен сидят в театре? Там звучат фрагменты оперы Джузеппе Верди «Травиата». Опера – переложение романа «Дама с камелиями», где героиня – парижская куртизанка, чья жизнь меняется после встречи с мужчиной из другого сословия.
6. Момент в ванной, где находится Вивьен: для крепкой пены использовалось моющее средство. Так получилось, что оно смыло краску с волос Вивьен, так что краситься пришлось заново. Причем срочно – в десять часов вечера.
7. Ричард Гир играл на фортепьяно собственное музыкальное произведение.
8. Еще одна сцена, где Эдвард защелкивает пальцы Вивьен футляром с ожерельем – импровизация Гира и естественный смех Робертс. Сцена сохранилась – она всем очень понравилась. Кстати, цена ожерелья – примерно 250 тысяч долларов, так что за съемками следила вооруженная охрана.
9. Во время интимных сцен Робертс сильно нервничала – так, что у нее началась крапивница. Кстати, Маршаллу понравилось, когда Робертс сразу же сказала ему, что не намерена раздеваться в фильме.
10. Однажды случилась еще одна неприятность – Джулия Робертс упала в обморок: за два последних дня она съела лишь авокадо. Маршалл угостил ее тунцом – и съемки продолжились.
11. Была еще сцена, в которой снимался сын режиссера – он играл торговца наркотиками, который угрожал Эдварду. По задумке, были сцены, где Эдвард чувствовал себя неуютно в мире Вивиан. Но в итоге Маршалл посчитал, что они эмоционально не подходят фильму. И убрал их.
12. Последняя сцена на лестнице снималась целых девять раз. Каждый раз что-то мешало: испачкавшийся костюм Гира, скользящая обувь Робертс, музыка из соседнего дома, множество летающих голубей.
13. Красная куртка Вивьен на самом деле стоила 30 долларов. Ее купили перед съемками на улице у швейцара.
14. Гир ездил на автомобиле «Лотус», продажи которого после фильма ожидаемо взлетели. Ранее «Феррари» и «Порше» отклонили запросы на использование их автомобилей в фильме, так как не хотели, чтобы их бренды ассоциировались с проститутками.
15. На постере к фильму Джулия Робертс выглядела не полностью – ее голову наложили на тело актрисы Шелли Мишель. А у Гира темные волосы, хотя в фильме – седеющие.
16. Первоначальное название фильма – «3000 долларов». Это цена, на которую согласились главные герои фильма. Поменять название помогла песня Роя Орбисона «Oh, Pretty Woman». Фильм так и назвали «Pretty Woman». А песня, уже пережившая большую популярность в 1960-х, снова стала успешной. Орбисон не дожил пару лет – умер в 1988-м из-за сердечного приступа в возрасте 52 лет.
17. Съемки проходили в отеле Beverly Wilshire Hotel, сцены в лобби – в Ambassador. Место жительства Вивьен – тоже отель, это Las Palmas Hotel с ценой от 13 тысяч рублей за сутки. В Beverly Wilshire Hotel цены в десять раз больше – от 136 тысяч.
18. Джулия Робертс получила в 1991 году премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль и была номинирована на «Оскар». Сборы ($463 миллиона) многократно превзошли бюджет ($14 миллионов).
19. Сиквела не ожидается. Маршалл рассказывал, что все звезды фильма договорились никогда его не снимать. И уточнил: «Мы сказали, что не будем делать «Красотку 2», если не получится сделать это вместе». Хотя о продолжении Ричарда Гира расспрашивал тибетский монах.
20. Через девять лет после выхода «Красотки» вся троица – Маршалл, Гир и Робертс – воссоединилась для фильма «Сбежавшая невеста». Он вышел в 1999 году и тоже был очень успешным.