Хоакин Феникс

Дата рождения
28 октября 1974 г.
Инфо
Американский актер, продюсер, музыкант и клипмейкер
Лента
Материалы
Материалы
20 пар актеров, которые влюбились друг в друга, играя на съемках влюбленных
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#кино
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Как Хоакин Феникс создавал образ Джокера: сбросил 23 кг, изучал психиатрию и специально играл так, чтобы никто не определил диагноз
#Джокер
13 ярких выступлений на награждении «Оскара»: речь из четырех слов, 71-летний актер отжимается, Марлон Брандо заменил себя индианкой
#Оскар
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