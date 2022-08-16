20 пар актеров, которые влюбились друг в друга, играя на съемках влюбленных
Брэд Питт и Анджелина Джоли («Мистер и миссис Смит»)
Возможно, самая популярная пара в истории Голливуда. Они познакомились на съемках фильма «Мистер и Миссис Смит», где играли женатую пару – наемных убийц, которые скрывают друг от друга работу и страдают от кризиса брака.
Фильм удался еще и из-за того, как точно они сыграли страсть между героями. Но секрет был в том, что на площадке у них возникли настоящие чувства. Режиссер рассказывал: «Сначала они не нашли общий язык и вели себя, как скорпионы в банке». Джоли: «Брэд казался мне заносчивым и высокомерным. А я ему – чокнутой истеричкой».
Но постепенно эти ощущения сменились влюбленностью. Джоли рассказывала: «Мы сами не поняли, как и когда между нами произошло притяжение. Думаю, через несколько месяцев я поняла, что жду следующего съемочного дня, чтобы быть с ним. Что бы мы ни делали друг с другом, мы просто находили в этом много радости и много настоящей командной работы».
Ради нее Брэд Питт оставил Джэнифер Энистон, с которой на тот момент был вместе семь лет. У Джоли и Питта шесть детей, но в 2016 году Джоли подала на развод. С тех пор они судятся и враждуют.
Эмбер Херд и Джони Депп «(Ромовый дневник»)
Они встретились на съемках «Ромового дневника». Но отношения начались не на площадке, а во время промотура фильма. Потому что на премьеру Херд пришла вместе со своей девушкой (она бисексуалка).
Что рассказывал Депп: «Когда я впервые увидел Эмбер, мне показалось, что передо мной Лорен Бэколл, звезда золотой эпохи Голливуда. Нас многое связывало, но больше всего меня зацепило то, что она страстная поклонница блюза. Я сыграл какую-то старую блюзовую песенку, а она ее узнала.
Она была внимательной, любящей, умной, доброй, веселой, понимающей. У нас было много общего. Я не мог выбросить ее из головы. Я постоянно следил за ней и за ее графиком. В той сцене, где мы целуемся, я думаю, уже тогда в наших душах было что-то настоящее друг к другу».
Херд соглашалась: «Я почувствовала химию. Что-то большее, что выходило за рамки моей работы. И ощущала, как нравлюсь Джони. В каком-то смысле он казалась мне идеальным партнером».
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс («Зеленый фонарь»)
Рейнольдс играл супергероя, а Лайвли – его возлюбленную. Но отношения были приятельскими. На тот момент Рейнольдс был женат на Скарлетт Йоханссон, а Лайвли встречалась с Леонардо Ди Каприо.
Рейнольдс: «Наше общение всегда было исключительно приятельским. Да я даже и подумать не мог, что между нами могут возникнуть какие-то чувства. Хотя, на мой взгляд, это правильно, когда отношения начинаются именно с дружбы, а не со страсти».
Блейк: «Тогда он открылся мне как человек заразительно веселый, очаровательный, очень живой, с прекрасным чувством юмора. И, кажется, я влюбилась в него как в актера именно на тех съемках – и уже навсегда».
В течение года они расстались со своими партнерами. Сблизились еще сильнее и: «Мы осознали, причем одновременно, что совершенно точно не просто друзья. Это произошло так естественно, так просто, но с огоньком, что мы оба не сомневались: это она, любовь».
Уилл Смит и Джада Пинкетт («Принц из Беверли-Хиллз»)
Правда, они играли любовь только на пробах этого сериала. Смита утвердили на главную роль, а 19-летняя Пинкетт пробовалась на роль его возлюбленной. Она не прошла кастинг. Продюсеры посчитали, что она слишком низкая для Смита и что между ними нет нужной энергии.
Но Смит позже рассказывал, что почувствовал все иначе: «Я с самого начала знал, что в нашей энергии было что-то магическое». На тот момент он был в отношениях с другой женщиной: «Тогда я осознал, что был не с тем человеком, с которым должен был. Я знал, что Джада – та самая женщина, с которой мне следовало быть».
После тех проб они подружились, а позже начали встречаться. Сейчас это одна из главных пар в Голливуде. Они уже больше 25 лет вместе и пережили кучу трансформаций. Они позиционируют себя как немоногамную пару, у которой свободные отношения.
«Уилл сам по себе, он отдельный человек. Я здесь как его напарник, но он сам себе. Он должен решить, кем он хочет быть, и не мне делать за него этот выбор. И так же работает в мою сторону».
Что говорит Смит: «Мы дали друг другу доверие и свободу. С верой в то, что каждый должен найти свой собственный путь. И я никому не предлагаю идти по тому же пути. Но свобода, которую мы дали друг другу, и безусловная поддержка – для меня это высшее определение любви. Брак – это самая сложная, изнурительная и мучительная работа на свете. Но мы не те люди, которые пасуют перед трудностями».
Курт Рассел и Голди Хоун («Пересменка»)
«Мне был 21 год, а ему 16. Он был очаровательным, но слишком молодым для отношений. Потом, спустя годы, мы снова пересеклись, и я вспомнила, что он мне очень понравился при первой встрече. Каждый из нас тогда твердо решил, что никогда не свяжет свою жизнь с актером. Но эта ситуация наглядно показывает, что ничего нельзя знать наверняка».
Во второй раз они пересеклись на съемках «Пересменки» (через 16 лет после первой встречи):
«У меня было сильное похмелье. Приехав на пробы, я увидел Голди. Я вообще не знал ее, кроме того, что работал с ней много лет назад. Первое, что я сказал: «Вау, у тебя отличная фигура». Это вышло спонтанно, и все могло пойти не так, но она повернулась ко мне и поблагодарила за комплимент».
В «Пересменке» они играли влюбленных, а Рассел параллельно ухаживал за Хоун – например, предлагал порепетировать танец для фильма в свободное от съемок время.
Об их отношениях узнали через несколько лет, когда они снова сыграли влюбленных в фильме «За бортом». Режиссер Гарри Маршалл шутил: «В моей картине вы сыграете влюбленную пару. Так мы хотя бы намекнем людям, что между вами происходит».
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов («Моя прекрасная няня»)
Сюжет сериала строился на любовной линии: няня влюбляется в работодателя-бизнесмена. А их история закончилась свадьбой. И актеры перенесли сценарий на реальную жизнь. Жигунов из-за Заворотнюк даже развелся с женой, с которой прожил более 20 лет.
Изначально Жигунову не нравилось, что в сериал пригласили Заворотнюк – считал ее слабой актрисой, они часто ссорились, но потом все резко поменялось. Один из участников съемок рассказывал, что их поцелуи в сериале становились все горячее. Настолько, что им говорили: «Хватит, ребята, заканчивайте!»
Через два года они расстались. Но съемки сериала продолжались, а им по сюжету приходилось играть замужнюю пару. Инсайд со съемок:
«Им очень сложно. Они вынуждены играть любящих друг друга людей, хотя между ними все кончено. Особенно тяжело приходится Сергею. Невозможно не заметить, как он переживает разрыв. А вот Настя потерянной не выглядит. Ведь, насколько мне известно, инициатором размолвки стала именно она». Позже Заворотнюк называла эти отношения «роковой ошибкой».
Рэйчел Вайс и Дэниел Крейг («Дом грез»)
Они познакомились в середине 90-х и даже сыграли любовников в одной из театральных постановок. В 2010-м их свел фильм «Дом грез», тогда они оба уже были мировыми звездами.
Вайс и Крейг играли влюбленных, но связь отрицали. Потом, прямо во время съемок, Вайс рассталась с режиссером Аронофски. А Крейг отменил помолвку с Сацукки Митчелл.
«Дом грез» еще не вышел, а Вайс и Крейг же сыграли свадьбу. Кстати, сам фильм провалился в прокате и ничем не запомнился. Зато именно там зародилась эта пара. У них скрытные отношения, они мало говорят друг о друге публично. Но есть редкие слова Вайс: «Он отличается от большинства современных мужчин тем, что в его взгляде таится опасность. Его харизма и мужественность привлекают всех. И я не исключение».
Пенелопа Круз и Хавьер Бардем («Вики Кристина Барселона»)
Познакомились на съемках фильма «Ветчина, ветчина». Пенелопе тогда было 16 лет, а Бардему – 24. Они играли любовь и эротические сцены. Но на жизнь это не переложилось. «Я глаз оторвать не мог. Между нами проскочила искра. Но ей было всего шестнадцать, так что ничего не случилось».
Через 15 лет они встретились на съемках фильма «Вики Кристина Барселона». Там они тоже играли возлюбленных. «Я довольно долго присматривался к Пенелопе. Сначала меня испугали ее горячий темперамент и вспыльчивость. Но потом я понял, что она просто со страстью подходит ко всему, что делает.
Никто из нас не решался сделать первый шаг. Не знаю, в чем была причина. Возможно, мы стеснялись. Короче, до конца съемок ничего между нами не было. К счастью, как раз в это время наш общий друг устраивал вечеринку, и мы с Пенелопой там слегка расслабились. Ну, а остальное, как говорится, уже история».
Ева Мендес и Райан Гослинг («Место под соснами»)
Еще до того, как фильм вышел в прокат, их заметили на свидании в парижском Диснейленде. Об их отношениях рассказывает в основном Мендес:
«Он с вызовом смотрел на меня, а я нисколько не смущалась, улыбалась в ответ. Играя свою сцену, Райан ловил мою реакцию, а не режиссера. И я смотрела на него с восхищением. Точно так же он искал одобрения на свои не всегда остроумные шутки – и я хохотала громче всех.
Слишком много у нас различий – большая разница в возрасте, разное происхождение, разные взгляды и вкусы. Но эта разница была всегда и нисколько не мешала нам быть вместе и быть счастливыми.
Я никогда не забуду это чувство – полного счастья, свободы и нежности. Наши первые свидания. Мы с тобой мчимся на мотоцикле – ветер развевает мои волосы и обдувает теплым вечерним воздухом лицо. Я обнимаю тебя, сидящего за рулем, и прижимаюсь щекой к твоему затылку. Вдыхаю твой запах – микс табака и парфюма. И испытываю такое щемящее чувство, которое никогда раньше не переживала ни с одним мужчиной».
Наталья Дайер и Чарли Хитон («Очень странные дела»)
Они познакомились на съемках (в ноябре 2015-го), а об их романе стало известно в 2017 году.
Режиссер и продюсер сериал Мэтт Даффер рассказывал: «Во время первого прослушивания мы сразу заметили между ними химию. Это выглядело так, будто между ними полетели невидимые искры. И мы поняли, что они отлично сыграют пару».
Чарли Хитон признавался: «Мы работаем в одной и той же индустрии и проходим через многое вместе. Испытываем стресс, оказываемся в напряженных ситуациях. Всем этим мы можем друг с другом поделиться. Работа в одном проекте определенно сближает.
Почему мы долго не рассказывали о наших отношениях? Потому что сначала мы не понимали, что между нами происходит».
Майкл Фассбендер и Алисия Викандер («Свет в океане»)
Они познакомились незадолго до начала съемок фильма «Свет в океане». Рассказывает Фассбендер: «Это произошло на вечеринке, прямо на танцполе. До этого дня я считал, что отлично двигаюсь. Но стоило Алисии появиться, я почувствовал себя так, будто обе мои ноги – левые. Я влюбился с первого взгляда».
В «Свет в океане» они играли супружескую пару. Снова слова Фассбендера: «Между нами была настоящая химия. Любовь на экране перенеслась в реальную жизнь. Или наоборот.
Мы ходили в горы, рыбачили, устраивали пикники, согревались холодными ночами крепким виски. Все было очень просто, но здорово. Мы много смеялись! Особенно когда по сюжету нам обоим пришлось доить козу. Я не сразу научился и то и дело пытался подойти к козе спереди».
А вот что рассказывала Викандер: «Он был со мной так мил, спрашивал: «Можешь высказать свои замечания? Что, по твоему мнению, я должен сделать?» Это был такой красивый способ сблизиться со мной».
Хоакин Феникс и Руни Мара («Она»)
Знакомство произошло на съемках фильма «Она», где актеры сыграли бывших супругов. Руни Мара появлялась в редких, но эмоциональных эпизодах. По сюжету они играли бывших влюбленных, но между актерами ничего не было. Они даже почти не общались. Феникс посчитал, что не понравился Маре. Но потом оказалось, что она просто стеснялась его.
После съемок они начали переписываться: «Она единственная девушка, за которой я подсматривал в интернете. Сначала мы были друзьями, переписывались по электронной почте». Через четыре года они снова пересеклись на съемках – в фильме «Мария Магдалина», в котором Мара сыграла главную роль, а Феникс – Иисуса.
На съемках «Мария Магдалина» их отношения по-настоящему завязались. Через несколько месяцев стало очевидно, что они встречаются. И есть версия, что именно Мара во многом способствовала приглашению Феникса в тот фильм.
Зак Эфрон и Ванесса Хадженс («Классный мюзикл»)
Они играли идеальную пару. Познакомились на съемках «Классного мюзикла» и:
- Зак Эфрон: «Мы не сразу поняли, что между нами происходит. Но с самого начали нашли общий язык».
- Ванесса Хадженс: «Между нами сразу возникла связь. Отношения с Заком приводили меня в норму и держали в тонусе. У меня всегда был тот, на кого я могла положиться. Тем более, что он проходил через то же самое».
Отношения продлились около пяти лет. Эфрон и Хадженс расстались из-за сложных рабочих графиков – они не справились с отношениями на расстоянии.
Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон («Сумерки»)
Они не были знакомы до съемок фильма. Но на площадке быстро влюбились друг в друга: Стюарт 17 лет, а Паттинсону – 22. Режиссер фильма Кэтрин Хардвик рассказывала: «Роб и Кристен провели прослушивание прямо здесь, на кровати. Они разыграли сцену поцелуя. И мы поняли, как они подходят друг другу».
Стюарт первую утвердили на роль. И сценаристка «Сумерек» рассказывала: «Кристен повлияла на то, что Роберта взяли на эту роль. Она сказала: «Это должен быть Роб!» Сразу же почувствовала между ними какую-то связь. Это был импульс, любовь с первого взгляда или что-то вроде этого».
Стюарт говорила: «Мы с Робертом были вместе несколько лет. Он был моей первой любовью, и он лучший». В 2012 году они расстались. Позже Кристен Стюарт стала открытой лесбиянкой.
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова («Прогулка по эшафоту»)
«Встреча с Димой перевернула мою жизнь. На пробах мы поцеловались. Не было ни вспышки молнии, ни озарения. Но на следующий день я почему-то думала о Диме. Через три дня меня стало задевать, что он мне не звонит.
Вообще, он был не в моем вкусе. Мне всегда другие мужчины нравились. И как это случилось вообще – я до сих пор не понимаю, честно говоря. Как он умудрился меня заарканить?»
Сам Дроздов говорил, что влюбился сразу. А его мама рассказывала: «Ему уже было 27 лет, а я впервые от него услышала: «Мама, я влюбился». Хотя девчонок у него было хоть отбавляй».
Они поженились через три года после знакомства и до сих пор находятся в браке.
Кит Харингтон и Роуз Лесли («Игра престолов»)
Они были знакомы еще до съемок «Игры престолов», но влюбились именно на съемочной площадке. Харингтон и Леси начали проводить много времени – и на съемках, и в жизни. По многу часов репетировали.
«Съемочная площадка стала местом, где я почувствовал, что влюбился. Если вы уже испытываете романтический интерес к кому-нибудь, а потом вместе играете любовь на экране, то влюбиться в этого человека обычно не составляет никакого труда. Я влюбился, когда мы снимали второй сезон. Три недели в Исландии. Страна прекрасна, северное сияние волшебно. И там все произошло».
Когда Харингтон сделал предложение, он позвонил продюсеру «Игры престолов» и сказал: «Я женюсь, и это твоя вина».
Том Харди и Шарлотта Райли («Грозовой перевал»)
«У нас было много химии, притяжения, даже с полным несовпадением музыкальных вкусов. В машине я должна была слушать его гангста-рэп. Его Чарльз Бронсон снова «включался». Я никак не могла понять его эти преобразования из образа в образ.
Я подошла к нему, когда он рылся в своем автомобильном бардачке и спросила: «Что вы планируете делать после съемок?» Он был в образе, который играл перед этим, в роли, которая полностью его меняла, перевоплощаясь в Чарльза Бронсона, британского самого опасного заключенного! Я подумала: «О, Боже, во что я себя втянула?» Я узнала позже, что Том включает и выключает эту роль все время – главным образом, для развлечения других людей».
После «Грозового перевала», где Харди и Райли сыграли влюбленных, они начали встречаться. А Харди говорил: «На самом деле я не жестокий парень. Я очень чувствительный и даже ранимый. Так что мне пришлось притворяться. Во мне есть некие женственные черты. Я та еще стерва».
Владимир Вдовиченков и Елена Лядова («Левиафан»)
Вдовиченков рассказывал:
«Мы познакомились на съемках «Левиафана». Увидели друг друга, поздоровались, но не могу сказать, что была моментальная симпатия, что сразу подумал, что все брошу, и она будет моей женой. Присмотрелся к человеку, понял, что Елена необычная девушка. Она меня покорила своей необычностью. И вдруг оказалось, что я обрел родного человека. С первого дня близкого общения не хотелось расставаться. С Еленой я стал мягче, раньше был очень агрессивный, мог из-за пустяка подраться. Мы идеально друг друга дополняем, на мой взгляд».
Они не афишировали отношения во время работы над фильмом. Но уже на Каннский кинофестиваль приехали вместе и открыто вели себя как влюбленные. Лядова говорила: «Да, я влюблена, хотя и ничего не понимаю в любви. В мужчинах меня притягивает талант. Это единственный критерий. И это талант не только в профессии. А еще в умении любить, понимать, быть щедрым».
После Вдовиченков рассказывал, что актерам в браке сложно сниматься в одних фильмах: «На «Левиафане» мы только познакомились, поэтому было несложно работать вместе. Сейчас сложно. На площадке актера занимают только его проблемы, он хочет быть сам по себе. В результате, когда работаешь с женой, вынужден под нее подстраиваться. Тем более, когда ваши герои ссорятся, у них сложные взаимоотношения, это накладывает отпечаток и на реальную жизнь».
Эштон Кутчер и Мила Кунис («Шоу 70-х»)
Они познакомились в конце 90-х на съемках сериала «Шоу 70-х». Кунис было 15 лет, Кутчеру – 20. По сюжету они играли влюбленных. Но оба говорят, что во время съемок все ограничивалось дружбой. Кутчер даже помогал Кунис делать школьные уроки.
Первый в жизни поцелуй Кунис случился на съемочной площадке с Кутчером: «Я подумала: «О, такой милый! Он же просто модель для Calvin Klein». Потом было что-то вроде: «Я должна поцеловать его?» Я так нервничала и чувствовала себя очень неудобно».
Кутчер рассказывал, что относился к Миле как к младшей сестре, но при этом чувствовал что-то другое, когда в сценах они целовались. Они снимались в «Шоу 70-х» на протяжении восьми лет. У Кутчера постоянно менялись девушки (даже успел жениться на Деми Мур), а Кунис встречалась Маколеем Калкиным.
После съемок они поддерживали связь и переписывались. В 2012-м их начали замечать в кафе и на прогулках. А позже они объявили, что встречаются. Кунис рассказывала:
«В один день я сказала: «Знаешь, я по-настоящему испытываю к тебе чувства. Я не хочу ничего испортить, поэтому собираюсь прекратить эти отношения, пока еще это в моих силах. Он кратко ответил, что понял меня. А на следующий день приехал ко мне домой и предложил переехать к нему».
Джонни Галэки и Кейли Куоко («Теория большого взрыва»)
«Мы встречались почти два года. Когда мы работали над пилотом, я так сильно влюбилась в Галэки, но у него была девушка».
В итоге они начали встречаться. Отношения были сложными. Они их скрывали, чтобы не испортить сериал и чтобы не переносить влюбленность на съемочную площадку. «Это было не так весело, как мы хотели. Все всегда спрашивали, а мы отрицали. И было это чувство: «Почему я отказываюсь от человека, которого люблю?» Это сказывалось на нас».
На протяжении всего ситкома их персонажи дружат, а потом влюбляются и начинают встречаться. Ирония в том, что когда Куоко и Галэки расстались в реальной жизни, отношения Пенни и Леонарда в сериале накалились. Пришлось отыграть много постельных сцен. Куоко говорила: «Мы пытались разорвать отношения, но они продолжали возвращаться. Мы справились с этим очень быстро, и теперь мы ближе, чем когда-либо. Это была огромная часть моей жизни, и никто об этом не знал. Это были замечательные отношения, но мы никогда не говорили об этом ни слова и никуда не ходили вместе. Мы все еще дорогие друзья».
И слова Галэки: «Кейли – не просто бывшая, она часть моей жизни».