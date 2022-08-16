20 пар актеров, которые влюбились друг в друга, играя на съемках влюбленных

Брэд Питт и Анджелина Джоли («Мистер и миссис Смит»)

Возможно, самая популярная пара в истории Голливуда. Они познакомились на съемках фильма «Мистер и Миссис Смит», где играли женатую пару – наемных убийц, которые скрывают друг от друга работу и страдают от кризиса брака.

Фильм удался еще и из-за того, как точно они сыграли страсть между героями. Но секрет был в том, что на площадке у них возникли настоящие чувства. Режиссер рассказывал: «Сначала они не нашли общий язык и вели себя, как скорпионы в банке». Джоли: «Брэд казался мне заносчивым и высокомерным. А я ему – чокнутой истеричкой».

Но постепенно эти ощущения сменились влюбленностью. Джоли рассказывала: «Мы сами не поняли, как и когда между нами произошло притяжение. Думаю, через несколько месяцев я поняла, что жду следующего съемочного дня, чтобы быть с ним. Что бы мы ни делали друг с другом, мы просто находили в этом много радости и много настоящей командной работы».

Ради нее Брэд Питт оставил Джэнифер Энистон, с которой на тот момент был вместе семь лет. У Джоли и Питта шесть детей, но в 2016 году Джоли подала на развод. С тех пор они судятся и враждуют.