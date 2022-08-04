Как Хоакин Феникс создавал образ Джокера: сбросил 23 кг, изучал психиатрию и специально играл так, чтобы никто не определил диагноз
В октябре 2024 года выйдет продолжение «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли. Он уже получал «Оскар» за лучшую мужскую роль по первому фильму. Теперь же новый «Джокер» может стать мюзиклом, а на роль Харли Квинн в нем вообще приглашена Леди Гага. Даже так именно уникальный образ Артура Флека от Феникса по-прежнему выглядит важнее остального.
Феникс изучал персонажа восемь месяцев – читал книги по психиатрии и занимался с хореографом
Почему именно Феникс в итоге играл Джокера? Задолго до съемок он сам просил агента подобрать фильм, где можно исследовать характер героя. Но не думал, что это будет конкретно образ Джокера. Режиссер Тодд Филлипс три месяца ходил домой к Фениксу и уговаривал его согласиться. Феникс отказывался, делился опасениями, но однажды сам пришел в гримерку.
Случай Хоакина Феникса уникален тем, что изначально он совсем не представлял себе итогового Джокера. В сценарии Тодда Филлипса были варианты по развороту истории и предложения по деталям образа. Позже Феникс часами обсуждал с Филлипсом грани Артура Флека: «Я чувствовал себя ошеломленным и испуганным. Обычно, если я боюсь, то стараюсь постепенно идти к этому».
Хоакин Феникс стал лишь одним из многих актеров, которые сыграли Джокера в фильмах. Поэтому перед съемками он представил себя актером на сцене театра. Смысл в том, чтобы сделать Джокера отличным от других. Объяснял: «Думаю, что жанр комиксов поддается тому, чтобы разные люди играли одного и того же персонажа. Интерпретировали его по-разному».
Vanity Fair общался с Фениксом и разбирал его игру в «Джокере». Важный момент: для роли Феникс специально сбросил 52 фунта (23 кг). Сам Феникс называл своего Джокера красивым, а еще так описывал настроение: «Он ощущает удовлетворение, когда стоит среди безумия». Филлипс и Феникс сошлись в том, что их проект «Джокер» будет целиком основан на реализме.
Над внешним видом Артура Флека пришлось поработать – это было основной задачей. Для похудения Феникс бегал по лестнице: «Вы смотрите на лестничный пролет – все занимает около 30 секунд. Вы должны уговорить себя и сказать: «Я могу это сделать. Я знаю, что могу это сделать». В будущем это сказалось на психологии Флека и на внутреннем мире самого Феникса.
Перед съемками Феникс восемь месяцев исследовал персонажа. Похудение было только частью многогранного процесса: Феникс постоянно практиковал смех и изучал расстройства личности по книгам. Он так нервничал из-за разного смеха, что постоянно просил Филлипса его оценивать. И параллельно делал Артура Флека таким, чтобы никто окончательно не осознал тонкости мира в его голове.
В фильме был момент, когда Флек признался: все его мысли связаны с негативными эмоциями. Сам Феникс рассказывал о внутреннем состоянии героя, что оно во многом связано с феноменом расстройства. Но один реальный диагноз поставить невозможно, хотя люди пытаются. Джокер – это внутренняя частичка Флека. Она искала возможность для проявления и выхода наружу.
Танцы Джокера стали еще одним интересный моментом. Феникс ненавидит перечитывать сценарии, поэтому не увидел обновленный вариант. Когда Филлипс прислал ему идею с танцем Джокера, то актер банально его не заметил. Потом Феникс сам предложил Филлипсу подумать о возможном танцевальном выражении Артура Флека. Получил ответ: «Нравится, что в сценарии?»
Признание Феникса из интервью для The New York Times: для танцев он специально занимался с хореографом и просматривал видео известных танцоров. С танцем Джокера связан и итоговый смех: «Это что-то болезненное». Заодно Феникс так погрузился в образ Джокера, что даже сам научился правильно наносить его грим. Хотя перед съемками за это все-таки отвечали визажисты.
У болезни Джокера были границы. Например, он не убивал свою соседку Софи – это понятно из удаленной сцены. Ее развитие и итог подтверждал Тодд Филлипс. Зато внутри этих границ Джокер действовал непредсказуемо. Феникс говорил: «Большинство злодеев и героев имеют четкие мотивы. Может быть, есть что-то приятное в персонаже, о мотивах которого мы ничего не знаем».
Дискуссии о «Джокере» Тодда Филлипса продолжаются: некоторые люди даже восприняли Джокера в исполнении Феникса героическим персонажем. Полиция опасалась потенциальных погромов из-за вдохновения Джокером. Сам Феникс призывал к восприятию Джокера именно персонажем из фильма, но однозначную интерпретацию не продвигал. Ее каждый выбирает сам.
Джокер в восприятии Феникса развивался за время действия фильма. Такой эффект прочувствовал сам Феникс, когда занимался съемками. Его Джокер оказался непредсказуемым и свободным. Но ключевая идея сохранялась всегда: «Это была его борьба за счастье. Почувствовать связь, почувствовать тепло и любовь. И это та часть характера, которая меня интересовала».
Так он рассказывал о своих впечатлениях от Артура Флека: «Мы открывали новые аспекты его личности до самого последнего дня».
Как изменится Джокер во второй части – куда пойдет развитие его образа от Феникса
Тодд Филлипс утверждал, что больше никто из актеров не рассматривался на главную роль в «Джокере». Он делал весь фильм под возможное согласие Феникса. Поэтому без его участия было бы невозможным и создание второй части. Именно через фотографию Феникса с новым сценарием в руках стало известно о стартовавшей подготовке продолжения «Джокера».
Пока это только инсайдерская теория, но действие второго «Джокера» будет происходить в лечебнице Аркхэм. Это означает возможную встречу Джокера и Харли Квинн – с ней же могут быть связаны слова о безумии на двоих в названии. Screen Rant пишет, что смысл безумия – это теория двойного мира. Флек живет в том числе и в своем воображении (отношения с Софи).
Феникс снова займется похудением для продолжения истории Артура Флека – половину от ушедшего веса он уже набрал. Сам актер разъяснял, что у такого процесса был и хороший итог для первой части. С новым весом Феникс научился выполнять движения, которые раньше никогда не делал. Все это продвинуло его Джокера ближе к финальной задумке и повлияло на историю.
Еще Феникс всегда объяснял, что в образе Артура Флека есть моменты для исследования. За время действия первой части все это нельзя было грамотно раскрыть. Чувственное направление показано только через воображение героя, его враг – через целый мир. В дальнейшем у Артура Флека может появиться даже свой Бэтмен, а безумие еще больше переплестись с реальностью.
Съемки «Джокера 2» стартуют уже в 2023 году. Желание сделать его мюзиклом не подтверждено, но точно обсуждается. Через музыкальные сцены у создателей будет возможность залезть в голову Артуру Флеку и исследовать его мысли. Это же позволит выстроить четкое разделение между реальностью и вымыслом – сейчас на таком варианте строятся теории о будущем.
Screen Rant рассказывал, что Джокер в исполнении Хоакина Феникса может стать символом перемен. Именно с него должна начаться новая эпоха в игре Джокера – он больше не будет только злым персонажем. Феникс открыл в Джокере его противоречивость – от насилия до стремления к чему-то светлому. Хотя под влиянием внутренней борьбы свет постепенно угасает.