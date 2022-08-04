Как Хоакин Феникс создавал образ Джокера: сбросил 23 кг, изучал психиатрию и специально играл так, чтобы никто не определил диагноз

Феникс изучал персонажа восемь месяцев – читал книги по психиатрии и занимался с хореографом

Почему именно Феникс в итоге играл Джокера? Задолго до съемок он сам просил агента подобрать фильм, где можно исследовать характер героя. Но не думал, что это будет конкретно образ Джокера. Режиссер Тодд Филлипс три месяца ходил домой к Фениксу и уговаривал его согласиться. Феникс отказывался, делился опасениями, но однажды сам пришел в гримерку.

Случай Хоакина Феникса уникален тем, что изначально он совсем не представлял себе итогового Джокера. В сценарии Тодда Филлипса были варианты по развороту истории и предложения по деталям образа. Позже Феникс часами обсуждал с Филлипсом грани Артура Флека: «Я чувствовал себя ошеломленным и испуганным. Обычно, если я боюсь, то стараюсь постепенно идти к этому».

Хоакин Феникс стал лишь одним из многих актеров, которые сыграли Джокера в фильмах. Поэтому перед съемками он представил себя актером на сцене театра. Смысл в том, чтобы сделать Джокера отличным от других. Объяснял: «Думаю, что жанр комиксов поддается тому, чтобы разные люди играли одного и того же персонажа. Интерпретировали его по-разному».