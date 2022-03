Что за фильм «Власть пса» и почему его не заметили зрители, но так любят все награды: вестерн без экшена о проблемах маскулинности

Название фильма отсылает к фразе из библейского псалма 21, в котором праведник во время публичной казни обращается к богу: «Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою». По-английски фраза звучит так: «Deliver me from the sword, my precious life from the power of the dogs», а фильм называется как раз The Power of the Dog.

Власть пса в интерпретации Кэмпион – это моменты слабости, которых так боятся вроде бы мужественные ковбои. «Название – это своего рода предупреждение, – объясняет она. – Власть пса – это те стремления, которые могут внезапно возникнуть и уничтожить нас».

Идею Кэмпион проиллюстрировала примером с бывшим президентом США Дональдом Трампом: «Когда обстоятельства сложились против него, он расклеился. Он даже не смог ни разу признать, что он действительно проиграл. Он создал этот масштабный вымысел. Произнести само слово «провал» – не вариант для мужчины вроде него». В этом смысле Фил из «Власти пса» оказывается вестерн-вариацией Трампа – жестким и суровым снаружи, но глубоко травмированным внутри и живущим в плену собственных амбиций.

Если фильм такой «глубокий», то почему зрители и критики настолько разошлись в оценках

«Власть пса» обладает выдающейся мощью и набирает обороты благодаря гармоничному диссонансу актерских перфомансов, нервному и ритмическому саундтреку, а также величию пейзажей, – написала в рецензии на фильм для New York Times критик Манола Дарджис. – Каждый тщательно проработанный Кэмпион луч света, каждая текстура придает ему новые смыслы. Сгиб руки, подсвеченная грива лошади, отблески на глади воды, ладонь на плече.

Этот фильм легко охарактеризовать: это ревизионистский вестерн, детективная загадка, исследование маскулинности и женственности, плач по ограничениям, которые мир накладывает на нас и которые мы несем, пока нас не покидают силы. Это трагедия, но одновременно и история освобождения – в том числе и для жанра, который обновился благодаря потрясающей, раскрепощенной постановщице».