Что за фильм «Власть пса» и почему его не заметили зрители, но так любят все награды: вестерн без экшена о проблемах маскулинности

Другие и вовсе ничего не слышали об экранизации романа писателя Томаса Сэвиджа с Бенедиктом Камбербэтчем, пока о 12 номинациях не протрубили все медиа. Люди вокруг удивляются, как измельчал «Оскар»: главным фаворитом стала картина, о которой почти никто не говорил. На самом деле это не совсем так: штатные авторы почти во всех авторитетных западных медиа с восторгом отозвались о фильме Кэмпион сразу после премьеры в ноябре 2021 года.

Мы посмотрели «Власть пса» и разобрались: о чем этот фильм и почему критики так его полюбили мимо внимания зрителей.

«Власть пса» – неторопливый вестерн без стрельбы, зато с семейными разборками

По формату «Власть пса» – это семейная психологическая драма в декорациях вестерна. Время действия – 1925 год. В центре повествования – братья Фил и Джордж, которые владеют крупнейшим ранчо в Монтане. Дела идут отлично, хотя едкий Фил постоянно подкалывает более простодушного и мягкого Джорджа. Во время очередного перегона скота братья останавливаются на постоялом дворе вдовы Роуз, которая работает вдвоем с сыном Питером. Джордж сразу замечает Роуз, а вскоре проникается к ней теплыми чувствами и делает предложение.

После их женитьбы обстановка на ранчо меняется – эгоцентричный и инфантильный Фил в исполнении Камбербэтча чувствует себя преданным. Он в упор отказывается признавать новых членов семьи, строит мелкие козни Роуз и издевается над странными увлечениями ее женственного сына. На их конфликте и строится большая часть фильма, хотя конфликт развивается совсем не так, как можно представить по короткому описанию.

Разборки Фила, Роуз и Питера почти никогда не переходят в открытое противостояние. По большей части они иллюстрируются полунамеками и не сопровождаются бурным выяснением отношений. В одной сцене Роуз пытается играть на пианино – Джордж пригласил губернатора и очень хочет, чтобы она исполнила такому важному гостю что-нибудь изящное. Роуз жутко нервничает, поэтому заранее тренируется. В это же время Фил у себя в комнате специально бренчит на банджо настолько громко и навязчиво, что сбивает Роуз и не дает ей нормально готовиться.