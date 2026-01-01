Мэтт Деймон

Дата рождения
8 октября 1970 г.
Инфо
Американский актер кино, телевидения и озвучивания, сценарист и продюсер
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13 ярких выступлений на награждении «Оскара»: речь из четырех слов, 71-летний актер отжимается, Марлон Брандо заменил себя индианкой
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