Уилл Смит ударил комика на сцене «Оскара» за шутку о его жене, затем получил премию и заплакал во время речи

В момент конфликта Рок объявлял список претендентов на лучший документальный фильм. Сайт RollingStone пишет, что Уилл Смит сначала посмеялся над шуткой Криса Рока. Уже потом он встал со своего места и поднялся на сцену. В трансляции временно пропал звук, но дальше Смит еще что-то кричал в адрес Рока. Есть версия, что в грубой форме просил его не упоминать жену.

Джада Пинкетт-Смит страдает от алопеции. Под этим словом понимается патологическое выпадение волос. Она много раз упоминала болезнь: через нее даже опровергала слухи об операции на мозге. Сначала рассказывала о страхе из-за выпадения волос, потом – о принятии ситуации. Говорила даже такое: «Мы с этой алопецией будем друзьями. И точка».

The Washington Post рассказал о реакции на ситуацию в соцсетях. Многие люди назвали произошедшее сценарием. Версия журналистов: это не было запланировано. Когда на сцену выходил рэпер Шон Комбс, он говорил в речи о Смите и Роке. Позже над этим шутила ведущая Эми Шумер. Выделял Уилла Смита и Энтони Хопкинс, когда объявлял со сцены лучшую актрису.