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Оскар
Уилл Смит
Оскар-2022
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#Оскар #Уилл Смит #Оскар-2022

Уилл Смит ударил комика на сцене «Оскара» за шутку о его жене, затем получил премию и заплакал во время речи

Уилл Смит плачет на сцене, когда говорит речь после получения «Оскара».

ABC

Уилл Смит – обладатель «Оскара» в номинации «Лучший актер». Он получил награду за главную роль в фильме «Король Ричард». До этого Смит уже дважды номинировался на «Оскар», но никогда не выигрывал. В 2002 году он претендовал на статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме «Али», в 2007-м – за фильм «В погоне за счастьем». Теперь же впервые победил.

Фильм «Король Ричард» – спортивная драма. Там рассказывается о человеке, который хочет сделать из дочерей спортсменок. За основу взята история семьи Уильямс, где Серена и Винус в итоге стали профессиональными теннисистками. Для фильма «Король Ричард» Beyonce записала оригинальный саундтрек. Церемонию «Оскара» открывала запись ее выступления на корте.

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Главный момент церемонии «Оскара» случился еще до получения награды Смитом, но связан именно с ним. Актер и комик Крис Рок обратился со сцены к Джаде Пинкетт-Смит – жене Уилла Смита: «Люблю тебя, Джада. Не могу дождаться момента, когда увижу тебя в «Солдате Джейн 2». Эти слова были отсылкой к персонажу Деми Мур, которая играла побритую наголо женщину.

Эта ситуация разозлила Уилла Смита. Он поднялся со своего места, вышел на сцену и ударил Криса Рока. Так это было:

ABC

А так сейчас выглядит Джада Пинкетт-Смит:

Это фото сделано на одной из церемоний в декабре 2021 года.

Keystone Press Agency/Global Look Press

В момент конфликта Рок объявлял список претендентов на лучший документальный фильм. Сайт RollingStone пишет, что Уилл Смит сначала посмеялся над шуткой Криса Рока. Уже потом он встал со своего места и поднялся на сцену. В трансляции временно пропал звук, но дальше Смит еще что-то кричал в адрес Рока. Есть версия, что в грубой форме просил его не упоминать жену.

Джада Пинкетт-Смит страдает от алопеции. Под этим словом понимается патологическое выпадение волос. Она много раз упоминала болезнь: через нее даже опровергала слухи об операции на мозге. Сначала рассказывала о страхе из-за выпадения волос, потом – о принятии ситуации. Говорила даже такое: «Мы с этой алопецией будем друзьями. И точка».

The Washington Post рассказал о реакции на ситуацию в соцсетях. Многие люди назвали произошедшее сценарием. Версия журналистов: это не было запланировано. Когда на сцену выходил рэпер Шон Комбс, он говорил в речи о Смите и Роке. Позже над этим шутила ведущая Эми Шумер. Выделял Уилла Смита и Энтони Хопкинс, когда объявлял со сцены лучшую актрису.

Кадр из фильма «Король Ричард».

Keystone Press Agency/Global Look Press

Сайт Variety объяснил ситуацию в отдельном материале. К Уиллу Смиту подходил продюсер церемонии «Оскара». Отдельно с ним разговаривал Дензел Вашингтон. Уже на сцене Смит публично рассказал о словах Вашингтона за несколько минут до объявления о победе: «Дьявол приходит за тобой в самый лучший момент». Он говорил все это и плакал.

Смит извинился за случившееся, когда вышел на сцену за статуэткой «Оскара». Не упоминал фамилию Рока, но была такая фраза: «Любовь заставляет делать вас сумасшедшие вещи». В той же речи он вспомнил вспыльчивого персонажа Ричарда Уильямса – именно его и играл Смит в фильме «Король Ричард». Сказал: «Ричард Уильямс был ярым защитником своей семьи».

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