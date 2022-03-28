Уилл Смит ударил комика на сцене «Оскара» за шутку о его жене, затем получил премию и заплакал во время речи
Уилл Смит – обладатель «Оскара» в номинации «Лучший актер». Он получил награду за главную роль в фильме «Король Ричард». До этого Смит уже дважды номинировался на «Оскар», но никогда не выигрывал. В 2002 году он претендовал на статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме «Али», в 2007-м – за фильм «В погоне за счастьем». Теперь же впервые победил.
Фильм «Король Ричард» – спортивная драма. Там рассказывается о человеке, который хочет сделать из дочерей спортсменок. За основу взята история семьи Уильямс, где Серена и Винус в итоге стали профессиональными теннисистками. Для фильма «Король Ричард» Beyonce записала оригинальный саундтрек. Церемонию «Оскара» открывала запись ее выступления на корте.
Главный момент церемонии «Оскара» случился еще до получения награды Смитом, но связан именно с ним. Актер и комик Крис Рок обратился со сцены к Джаде Пинкетт-Смит – жене Уилла Смита: «Люблю тебя, Джада. Не могу дождаться момента, когда увижу тебя в «Солдате Джейн 2». Эти слова были отсылкой к персонажу Деми Мур, которая играла побритую наголо женщину.
Эта ситуация разозлила Уилла Смита. Он поднялся со своего места, вышел на сцену и ударил Криса Рока. Так это было:
А так сейчас выглядит Джада Пинкетт-Смит:
В момент конфликта Рок объявлял список претендентов на лучший документальный фильм. Сайт RollingStone пишет, что Уилл Смит сначала посмеялся над шуткой Криса Рока. Уже потом он встал со своего места и поднялся на сцену. В трансляции временно пропал звук, но дальше Смит еще что-то кричал в адрес Рока. Есть версия, что в грубой форме просил его не упоминать жену.
Джада Пинкетт-Смит страдает от алопеции. Под этим словом понимается патологическое выпадение волос. Она много раз упоминала болезнь: через нее даже опровергала слухи об операции на мозге. Сначала рассказывала о страхе из-за выпадения волос, потом – о принятии ситуации. Говорила даже такое: «Мы с этой алопецией будем друзьями. И точка».
The Washington Post рассказал о реакции на ситуацию в соцсетях. Многие люди назвали произошедшее сценарием. Версия журналистов: это не было запланировано. Когда на сцену выходил рэпер Шон Комбс, он говорил в речи о Смите и Роке. Позже над этим шутила ведущая Эми Шумер. Выделял Уилла Смита и Энтони Хопкинс, когда объявлял со сцены лучшую актрису.
Сайт Variety объяснил ситуацию в отдельном материале. К Уиллу Смиту подходил продюсер церемонии «Оскара». Отдельно с ним разговаривал Дензел Вашингтон. Уже на сцене Смит публично рассказал о словах Вашингтона за несколько минут до объявления о победе: «Дьявол приходит за тобой в самый лучший момент». Он говорил все это и плакал.
Смит извинился за случившееся, когда вышел на сцену за статуэткой «Оскара». Не упоминал фамилию Рока, но была такая фраза: «Любовь заставляет делать вас сумасшедшие вещи». В той же речи он вспомнил вспыльчивого персонажа Ричарда Уильямса – именно его и играл Смит в фильме «Король Ричард». Сказал: «Ричард Уильямс был ярым защитником своей семьи».