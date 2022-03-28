Оскар
Оскар-2022
Все победители премии «Оскар»-2022 во всех номинациях
В Лос-Анджелесе проходит 94-я церемония вручения премии «Оскар». Лауреатов объявляют в 23 номинациях. Собираем итоги в обновляемом материале, победитель выделен жирным шрифтом.
- Восемь наград, в том числе за лучшую короткометражку и саундтрек, объявили за час до основной церемонии.
- Основная трансляция начинается в 03:00 по Москве.
- От России на награду претендовал короткометражный анимационный фильм «Боксбалет», но лауреатом стал «Стеклоочиститель».
Лучший адаптированный сценарий
- «CODA: Ребенок глухих родителей»
- «Сядь за руль моей машины»
- «Дюна»
- «Незнакомая дочь»
- «Власть пса»
Лучший оригинальный сценарий
- «Белфаст»
- «Не смотрите наверх»
- «Король Ричард»
- «Лакричная пицца»
- «Худший человек на свете»
Лучший дизайн костюмов
- «Круэлла»
- «Сирано»
- «Дюна»
- «Вестсайдская история»
- «Аллея кошмаров»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Сядь за руль моей машины» (Япония)
- «Побег» (Дания)
- «Рука бога» (Италия)
- «Лунана» (Бутан)
- «Худший человек на свете» (Норвегия)
Лучшая мужская роль второго плана
- Трой Костур («CODA»)
- Киаран Хайндс («Белфаст»)
- Джесси Племонс («Власть пса»)
- Дж. К. Симмонс («В роли Рикардо»)
- Коди Смит-Макфи («Власть пса»)
Лучший анимационный фильм
- «Энканто»
- «Побег»
- «Лука»
- «Митчеллы против машин»
- «Райя и последний дракон»
Лучшие визуальные эффекты
- «Дюна»
- «Главный герой»
- «Шан-Чи»
- «Человек-паук: Нет пути домой»
- «Не время умирать»
Лучшая операторская работа
- «Дюна»
- «Вестсайдская история»
- «Аллея кошмаров»
- «Власть пса»
- «Макбет»
Лучшая женская роль второго плана
- Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»)
- Джесси Бакли («Незнакомая дочь»)
- Джуди Денч («Белфаст»)
- Кирстен Данст («Власть пса»)
- Анжаню Эллис («Король Ричард»)
Лучший грим
- «Глаза Тэмми Фей»
- «Поездка в Америку 2»
- «Круэлла»
- «Дюна»
- «Дом Гуччи»
Лучшая работа художника-постановщика
- «Дюна»
- «Аллея кошмаров»
- «Власть пса»
- «Макбет»
- «Вестсайдская история»
Лучший саундтрек
- «Дюна»
- «Не смотрите наверх»
- «Энканто»
- «Параллельные матери»
- «Власть пса»
Лучший короткометражный фильм
- «Долгое прощание»
- «Ала качуу»
- «Платье»
- «У меня на уме»
- «Держись, пожалуйста»
Лучший монтаж
- «Дюна»
- «Не смотрите наверх»
- «Король Ричард»
- «Тик-так, бум!»
- «Власть пса»
Лучший короткометражный анимационный фильм
- «Стеклоочиститель»
- «Дела искусства»
- «Зверь»
- «Боксбалет»
- «Робин Робин»
Лучший короткометражный документальный фильм
- «Королева баскетбола»
- «О нем услышат»
- «Отведи меня домой»
- «Три песни для Беназир»
- «Когда мы были хулиганами»
Лучший звук
- «Дюна»
- «Белфаст»
- «Не время умирать»
- «Власть пса»
- «Вестсайдская история»
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