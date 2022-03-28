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Оскар
Оскар-2022
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#Оскар #Оскар-2022

Все победители премии «Оскар»-2022 во всех номинациях

Сэмюэл Л. Джексон получает почетную премию от Дензела Вашингтона

Keystone Press Agency / Global Look Press

В Лос-Анджелесе проходит 94-я церемония вручения премии «Оскар». Лауреатов объявляют в 23 номинациях. Собираем итоги в обновляемом материале, победитель выделен жирным шрифтом.

Как «Оскар» выбирает фильмы для номинаций? Кто может стать членом Академии (кто угодно!)? Как Россия выдвигает лучший фильм?
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  • Восемь наград, в том числе за лучшую короткометражку и саундтрек, объявили за час до основной церемонии.
  • Основная трансляция начинается в 03:00 по Москве.
  • От России на награду претендовал короткометражный анимационный фильм «Боксбалет», но лауреатом стал «Стеклоочиститель».

Лучший адаптированный сценарий

  • «CODA: Ребенок глухих родителей»
  • «Сядь за руль моей машины»
  • «Дюна»
  • «Незнакомая дочь»
  • «Власть пса»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Белфаст»
  • «Не смотрите наверх»
  • «Король Ричард»
  • «Лакричная пицца»
  • «Худший человек на свете»

Лучший дизайн костюмов

  • «Круэлла»
  • «Сирано»
  • «Дюна»
  • «Вестсайдская история»
  • «Аллея кошмаров»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Сядь за руль моей машины» (Япония)
  • «Побег» (Дания)
  • «Рука бога» (Италия)
  • «Лунана» (Бутан)
  • «Худший человек на свете» (Норвегия)

Лучшая мужская роль второго плана

  • Трой Костур («CODA»)
  • Киаран Хайндс («Белфаст»)
  • Джесси Племонс («Власть пса»)
  • Дж. К. Симмонс («В роли Рикардо»)
  • Коди Смит-Макфи («Власть пса»)

Лучший анимационный фильм

  • «Энканто»
  • «Побег»
  • «Лука»
  • «Митчеллы против машин»
  • «Райя и последний дракон»

Лучшие визуальные эффекты

  • «Дюна»
  • «Главный герой»
  • «Шан-Чи»
  • «Человек-паук: Нет пути домой»
  • «Не время умирать»

Лучшая операторская работа

  • «Дюна»
  • «Вестсайдская история»
  • «Аллея кошмаров»
  • «Власть пса»
  • «Макбет»

Лучшая женская роль второго плана

  • Ариана Дебоуз («Вестсайдская история»)
  • Джесси Бакли («Незнакомая дочь»)
  • Джуди Денч («Белфаст»)
  • Кирстен Данст («Власть пса»)
  • Анжаню Эллис («Король Ричард»)

Лучший грим

  • «Глаза Тэмми Фей»
  • «Поездка в Америку 2»
  • «Круэлла»
  • «Дюна»
  • «Дом Гуччи»

Лучшая работа художника-постановщика

  • «Дюна»
  • «Аллея кошмаров»
  • «Власть пса»
  • «Макбет»
  • «Вестсайдская история»

Лучший саундтрек

  • «Дюна»
  • «Не смотрите наверх»
  • «Энканто»
  • «Параллельные матери»
  • «Власть пса»

Лучший короткометражный фильм

  • «Долгое прощание»
  • «Ала качуу»
  • «Платье»
  • «У меня на уме»
  • «Держись, пожалуйста»

Лучший монтаж

  • «Дюна»
  • «Не смотрите наверх»
  • «Король Ричард»
  • «Тик-так, бум!»
  • «Власть пса»

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • «Стеклоочиститель»
  • «Дела искусства»
  • «Зверь»
  • «Боксбалет»
  • «Робин Робин»

Лучший короткометражный документальный фильм

  • «Королева баскетбола»
  • «О нем услышат»
  • «Отведи меня домой»
  • «Три песни для Беназир»
  • «Когда мы были хулиганами»

Лучший звук

  • «Дюна»
  • «Белфаст»
  • «Не время умирать»
  • «Власть пса»
  • «Вестсайдская история»
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