Восемь номинаций «Оскара» не попадут в трансляцию. Из-за низких рейтингов награды вручат на час раньше
Какие номинации не попадут в трансляцию «Оскара»
27 марта состоится 94-я церемония вручения премии «Оскар». Восемь номинаций не попадут в трансляцию. Такие:
- «Лучший короткометражный документальный фильм»;
- «Лучший монтаж»;
- «Лучший саундтрек»;
- «Лучший короткометражный фильм»;
- «Лучший грим»;
- «Лучший короткометражный анимационный фильм»;
- «Лучший звук»;
- «Лучшая работа художника-постановщика».
The Hollywood Reporter написал об этом первым со ссылкой на собственные источники. Позже эту информацию подтвердили другие сайты. Официальная трансляция начнется через час после старта церемонии. За это время организаторы раздадут восемь наград, а позже покажут кадры вручения отдельными вставками или упомянут обладателей в бегущей строке.
AP утверждает, что сама трансляция уложится в три часа. Все источники ссылаются на письмо главы Американской академии киноискусств Дэвида Рубина. Он разослал его участникам церемонии. Главная цитата: «Мы должны отдавать приоритет телеаудитории, чтобы увеличить вовлеченность зрителей и сохранить живость, динамичность и актуальность шоу».
На этот «Оскар» попал фильм «Боксбалет». Это короткометражка от России. В ней рассказывается про любовь боксера и балерины (подробно – тут). «Боксбалет» претендует на премию за лучший короткометражный анимационный фильм. Другие номинанты в этой категории: «Дела искусства», «Зверь», «Робин Робин», «Стеклоочиститель». Всех номинантов можно узнать по этой ссылке.
Если «Боксбалет» получит награду, зрители церемонии не увидят это в прямом эфире.
Зачем нужны такие нововведения на «Оскаре»
Основная проблема «Оскара» – низкие телерейтинги, которые постоянно падают. Рекорд был в 1998 году, когда церемонию «Оскара» смотрели 57,2 миллиона человек. В 2021 году у «Оскара» случился рейтинговый антирекорд. Число зрителей той церемонии – 9,85 миллиона. Падение по сравнению с 92-й церемонией (23,6 миллиона человек) составило 58%.
Variety позже пересчитывал рейтинги аудитории. Там цифры еще хуже: в 2020-м церемонию в прямом эфире смотрели 18,69 миллиона зрителей. Это предыдущий антирекорд. У Variety другие данные и по числу людей в 2021-м – 9,23 миллиона. Их данные такие, что падение рейтингов составляет 51%. Теперь организаторы работают над тем, чтобы изменить тенденцию.
Пока анонсированы не все нововведения «Оскара» в 2022 году. Убрать восемь номинаций из трансляции – одно из многих решений. Но даже оно вызвало споры внутри организации. Об этом рассказал тот же The Hollywood Reporter. Возможно, изменения вызваны запросом от ABC. Она владеет эксклюзивными правами на трансляцию церемонии до 2028 года.
Какой будет церемония «Оскара» в 2022 году
Вручение «Оскара» уже привычно состоится в голливудском театре Dolby. Впервые с 2018 года на церемонии будут ведущие. Variety раскрывал их имена: Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс. Важно, что по-прежнему прорабатываются различные сценарии церемонии. В 2018-м церемонию ввел Джимми Киммел. В дальнейшем вручение премии проходило без ведущего.
Гленн Вайс – режиссер церемонии вручения «Оскара». Это произойдет уже седьмой раз подряд. Продюсером 94-й церемонии «Оскара» назначен Уилл Пэкер. В 2016 году он был номинирован на премию «Эмми». Пэкер впервые поучаствует в «Оскаре». Los Angeles Times писал со ссылкой на заявление киноакадемии, что его появление несет в себе сюрпризы и неожиданности.
У «Оскара» в 2022-м будет еще одно нововведение. Там впервые пройдет голосование зрителей за любимый фильм. В нем участвуют фильмы 2021 года. Голосовать за них можно до 3 марта через твиттер или по специальной форме на сайте киноакадемии (В России она недоступна). Это не отдельная категория – победителю голосования организаторы отдадут специальный приз.