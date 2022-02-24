Восемь номинаций «Оскара» не попадут в трансляцию. Из-за низких рейтингов награды вручат на час раньше

The Hollywood Reporter написал об этом первым со ссылкой на собственные источники. Позже эту информацию подтвердили другие сайты. Официальная трансляция начнется через час после старта церемонии. За это время организаторы раздадут восемь наград, а позже покажут кадры вручения отдельными вставками или упомянут обладателей в бегущей строке.

AP утверждает, что сама трансляция уложится в три часа. Все источники ссылаются на письмо главы Американской академии киноискусств Дэвида Рубина. Он разослал его участникам церемонии. Главная цитата: «Мы должны отдавать приоритет телеаудитории, чтобы увеличить вовлеченность зрителей и сохранить живость, динамичность и актуальность шоу».

На этот «Оскар» попал фильм «Боксбалет». Это короткометражка от России. В ней рассказывается про любовь боксера и балерины (подробно – тут). «Боксбалет» претендует на премию за лучший короткометражный анимационный фильм. Другие номинанты в этой категории: «Дела искусства», «Зверь», «Робин Робин», «Стеклоочиститель». Всех номинантов можно узнать по этой ссылке.

Если «Боксбалет» получит награду, зрители церемонии не увидят это в прямом эфире.