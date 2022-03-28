Что такое алопеция – болезнь жены Уилла Смита: почему она возникает, как лечить и обязательно ли брить голову наголо

Пинкетт-Смит практически не носит волос на голове. Ей 50 лет, и она страдает от алопеции. Именно поэтому у нее такая прическа.

Что такое алопеция

Это патологическое выпадение волос. При нем у человека их выпадает больше, чем растет. Алопеции бывают нескольких видов:

🪞 Андрогенная алопеция – выпадение волос у мужчин в затылочной и лобной областях, у женщин – широкий пробор и редеющие по бокам волосы.

🪞 Симптоматическая – выпадение волос из-за гормонального сбоя.

🪞 Очаговая – очагов может быть сразу несколько

🪞 Рубцовая – на поврежденной коже отмирают корни волос.

🪞 Существуют также другие виды: себорейная (из-за себореи), анагеновая (во время химиотерапии), тотальная (потеря волос по всему телу и голове – бывает редко), возрастная (из-за старения – это вариант нормы). Известны и разные другие названия.

Из-за чего возникает алопеция

Несколько причин: