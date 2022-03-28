Что такое алопеция – болезнь жены Уилла Смита: почему она возникает, как лечить и обязательно ли брить голову наголо
Самый скандальный эпизод «Оскара-2022» – конфликт Уилла Смита и комика Криса Рока. Уилл Смит заступился за свою жену Джаду Пинкетт-Смит после неудачной шутки о ней. Рок намекнул на ее слишком короткую прическу.
Пинкетт-Смит практически не носит волос на голове. Ей 50 лет, и она страдает от алопеции. Именно поэтому у нее такая прическа.
Что такое алопеция
Это патологическое выпадение волос. При нем у человека их выпадает больше, чем растет. Алопеции бывают нескольких видов:
🪞 Андрогенная алопеция – выпадение волос у мужчин в затылочной и лобной областях, у женщин – широкий пробор и редеющие по бокам волосы.
🪞 Симптоматическая – выпадение волос из-за гормонального сбоя.
🪞 Очаговая – очагов может быть сразу несколько
🪞 Рубцовая – на поврежденной коже отмирают корни волос.
🪞 Существуют также другие виды: себорейная (из-за себореи), анагеновая (во время химиотерапии), тотальная (потеря волос по всему телу и голове – бывает редко), возрастная (из-за старения – это вариант нормы). Известны и разные другие названия.
Из-за чего возникает алопеция
Несколько причин:
- Влияние токсинов, различные инфекции, радиация, отравление.
- Рубцы, последствия травм.
- Гормональные нарушения.
- Ослабленный иммунитет.
- Стресс.
- Наследственность.
- Быстрые потеря или увеличение веса.
Опасна ли алопеция для жизни
Нет, ни для здоровья, ни для жизни алопеция не опасна. Вредит она только внешнему виду.
Но что не менее важно – доставляет психологический дискомфорт. Она чаще встречается у мужчин, но сложнее ее психологически переносят женщины.
Как лечится алопеция
Способов лечения несколько:
- Восполнение недостатка витаминов и минералов.
- Выполнение различных косметических процедур.
- Психологическая коррекция.
- При невозможности лечения – трансплантация волос.
Подбирать метод лечения должен исключительно врач.
Как с болезнью боролась жена Уилла Смита
Проблема у нее возникла в 2018 году. Три года Пинкетт-Смит безуспешно боролась с ней. «Однажды я принимала душ и вдруг увидела, что с меня стекают целые пряди волос», – вспоминала она.
Она решилась побриться налысо. Вдохновила дочь Уиллоу – она сделала короткую прическу ради мамы. «Надеюсь, мой пример вдохновит и других людей с алопецией чувствовать себя более уверено и свободно», – рассчитывает Пинкетт-Смит. «Сначала я очень переживала, ведь была вынуждена побриться налысо, но теперь могу только лишь посмеяться над всей этой ситуацией. Мы должны стать с алопецией друзьями. И точка», – заявила она.
У каких еще знаменитостей встречается алопеция
💎 Кира Найтли объясняла ее слишком частым окрашиванием волос для разных ролей: «Они просто начали выпадать в безумном количестве». Несколько лет она носила парик.
💎 Наоми Кэмпбелл тоже сталкивалась с этой проблемой – очень часто наращивала и накручивала волосы.
💎 У Рианны тоже были проблемы – приходилось пользоваться париками.
💎 Кэти Перри и Кристина Агилера также их не избежали – подтолкнули частые эксперименты с волосами.
💎 Замечены изменения были и у модели Тайры Бэнкс.
А полтора года назад мы писали о том, как от облысения страдал Антонио Конте, и как его из-за этого дразнили в финале еврокубка.