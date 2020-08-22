Банега потрепал Конте по волосам. Это троллинг: Конте делал пересадку и прячет лысину
На 16-й минуте финала Лиги Европы «Интер» требовал пенальти, посчитав, что защитник «Севильи» Диего Карлос сыграл рукой.
La Gazzetta dello Sport написала следующее. Антонио Конте сильно возмущался, затем к нему подошел полузащитник «Севильи» Эвер Банега. Дальше Банега положил руку на волосы Конте, пошутив, что тот, возможно, носит парик. Конте ответил Банеге, что будет ждать его после матча, затем получил желтую карточку от судьи.
Вот этот момент.
Football Italia пишет, что Конте и после финального свистка напомнил Банеге, что нужно встретиться.
Вообще, история волос Конте – давний повод для шуток болельщиков. Вкратце о его проблеме:
- Он начал лысеть еще во время игровой карьеры. Тогда же обращался в клинику по пересадке волос. Помогло ненадолго.
- Когда стал тренировать – волосы выпадали. Поначалу Конте работал полностью лысым.
- В конце 2000-х уехал в Канаду снова бороться с облысением. Получилось, с тех пор Конте ходит с узнаваемой прической.
Фанаты посвящали волосам Конте насмешливые баннеры, шутил Марко Матерацци, намекал Жозе Моуринью. Конте поначалу злился, но потом привык.
Война Конте с облысением продолжалась больше десяти лет, но все-таки закончилась. Война с подколами по поводу его прически вряд ли когда-либо завершится. Банега таким способом добился для Конте желтой карточки. Пока игнорировать все эти шутки ему до конца не удается.