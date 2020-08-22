Банега потрепал Конте по волосам. Это троллинг: Конте делал пересадку и прячет лысину

Football Italia пишет, что Конте и после финального свистка напомнил Банеге, что нужно встретиться.

Вообще, история волос Конте – давний повод для шуток болельщиков. Вкратце о его проблеме:

Он начал лысеть еще во время игровой карьеры. Тогда же обращался в клинику по пересадке волос. Помогло ненадолго.

Когда стал тренировать – волосы выпадали. Поначалу Конте работал полностью лысым.

В конце 2000-х уехал в Канаду снова бороться с облысением. Получилось, с тех пор Конте ходит с узнаваемой прической.

Фанаты посвящали волосам Конте насмешливые баннеры, шутил Марко Матерацци, намекал Жозе Моуринью. Конте поначалу злился, но потом привык.

Война Конте с облысением продолжалась больше десяти лет, но все-таки закончилась. Война с подколами по поводу его прически вряд ли когда-либо завершится. Банега таким способом добился для Конте желтой карточки. Пока игнорировать все эти шутки ему до конца не удается.