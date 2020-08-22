Севилья
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Футбол
Хосе Антонио Рейес
Антонио Пуэрта
«Севилья» праздновала в футболках с изображениями погибших Пуэрты и Рейеса
22 августа, 01:46
Победив «Интер» в финале Лиги Европы, «Севилья» получила медали и кубок, а затем отправилась позировать с ним в специальных майках.
На них – портреты Антонио Пуэрты и Хосе Антонио Рейеса.
Пуэрта умер в 2007 году в 22-летнем возрасте. Во время матча ему стало плохо с сердцем, он умер в больнице.
Рейес погиб в автокатастрофе летом 2019 года, ему было 35 лет.
Комментарии (1)
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22 августа, 09:55
0
Великолепное решение. Эта победа в том числе для них.
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