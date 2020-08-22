Севилья
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Хосе Антонио Рейес
Антонио Пуэрта
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#Севилья #Футбол #Лига Европы #Хосе Антонио Рейес #Антонио Пуэрта

«Севилья» праздновала в футболках с изображениями погибших Пуэрты и Рейеса

22 августа, 01:46

Победив «Интер» в финале Лиги Европы, «Севилья» получила медали и кубок, а затем отправилась позировать с ним в специальных майках.

На них – портреты Антонио Пуэрты и Хосе Антонио Рейеса.

Пуэрта умер в 2007 году в 22-летнем возрасте. Во время матча ему стало плохо с сердцем, он умер в больнице. 

Рейес погиб в автокатастрофе летом 2019 года, ему было 35 лет.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Твиттер «Севильи»
Что было в финале и вокруг него
Защитник «Севильи» привез пенальти в трех подряд матчах Лиги Европы. Даже в финале – сшиб Лукаку
5 лет назад «Севилья» уже играла 2:2 в первом тайме финала ЛЕ. Параллели даже со страной и комментатором
Какая драма: Лукаку тащил весь турнир и подвел в решающий момент
Лопетеги плачет от счастья и напряжения. Это его первый клубный трофей
Банега потрепал Конте по волосам. Это троллинг: Конте делал пересадку и прячет лысину
«Ювентус» поздравил «Севилью» с победой в ЛЕ. Так делал «Интер», когда «Юве» проиграл финал ЛЧ
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vladik12
22 августа, 09:55

Великолепное решение. Эта победа в том числе для них.

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#Антонио Пуэрта