Хосе Антонио Рейес

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«Я никогда тебя не забуду». Фабрегас обратился к погибшему Рейесу
#Хосе Антонио Рейес
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«Севилья» праздновала в футболках с изображениями погибших Пуэрты и Рейеса
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#Севилья
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Рекордсмен Лиги Европы и талисман чемпионского «Реала». Каким мы запомним Рейеса
#Хосе Антонио Рейес
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