Рекордсмен Лиги Европы и талисман чемпионского «Реала». Каким мы запомним Рейеса

Сегодня в ДТП погиб 35-летний футболист Хосе Антонио Рейес. Его семье соболезнуют по всему миру, а самого Рейеса вспоминают классным игроком и человеком. Такое мировое признание он заслужил не только игрой в топ-клубах, но и большой преданностью и принципиальностью.

Легенда «Севильи»

Тренировавшего «Севилью» Хоакина Капарроса вчера наградили золотой медалью за заслуги перед командой и регионом. Такая же есть и у Хосе Антонио Рейеса – парня, который еще мальчиком попал в «Севилью» в 1994 году.

Рейеса называли золотым талантом, пытались переманить в другие испанские топ-клубы и максимально продвигали во все рейтинги. Он заиграл здесь уже в 16 лет, оказавшим самым молодым дебютантом в истории клуба. За два прихода в «Севилью» Рейес провел 242 матча, забил 37 голов и показал пример настоящей любви к родной команде.