Рекордсмен Лиги Европы и талисман чемпионского «Реала». Каким мы запомним Рейеса
Сегодня в ДТП погиб 35-летний футболист Хосе Антонио Рейес. Его семье соболезнуют по всему миру, а самого Рейеса вспоминают классным игроком и человеком. Такое мировое признание он заслужил не только игрой в топ-клубах, но и большой преданностью и принципиальностью.
Легенда «Севильи»
Тренировавшего «Севилью» Хоакина Капарроса вчера наградили золотой медалью за заслуги перед командой и регионом. Такая же есть и у Хосе Антонио Рейеса – парня, который еще мальчиком попал в «Севилью» в 1994 году.
Рейеса называли золотым талантом, пытались переманить в другие испанские топ-клубы и максимально продвигали во все рейтинги. Он заиграл здесь уже в 16 лет, оказавшим самым молодым дебютантом в истории клуба. За два прихода в «Севилью» Рейес провел 242 матча, забил 37 голов и показал пример настоящей любви к родной команде.
Тот же Капаррос всегда восхищался Рейесом: «Он самый талантливый игрок. Футболист, который мог бы определить эпоху». «Рейес – легенда «Севильи», независимо от любви к остальным клубам, в которых он играл. Нам очень больно от того, что это произошло», – только подтверждает его слова президент «Севильи» Хосе Кастро.
Дополняют карьеру Рейеса и трофеи. Рейес – единственный игрок, который пять раз побеждал в Лиге Европы. Дважды он выиграл турнир с «Атлетико», а потом сделал еще три победы с «Севильей». Всего он участвовал в семи розыгрышах и показал какой-то удивительный процент успеха.
Тоскующий подросток с чудесным ударом
Рейес оказался одним из тех парней, на кого сразу свалилась тонна внимания. От этого родился лучший совет молодым игрокам: «Если вы с юга, даже если другой клуб удвоит или увеличит вашу зарплату в четыре раза, миллион раз подумайте перед переездом».
О своем переходе в «Арсенал» сам Рейес тогда размышлял гораздо меньше. «Севилья» получила за него 20 миллионов евро, а Рейесу на момент перехода едва исполнилось 20 лет. В любой подходящий выходной он летел обратно в Испанию, чтобы повидать родных.
В молодые годы Рейес выглядел суперталантливым подростком, который всегда сильно скучал по семье. «Я бы хотел, чтобы мой дедушка был здесь со мной, но у него проблемы с сердцем. Боюсь, что поездка убьет его», – говорил Рейес.
В лучшем «Арсенале» Венгера Рейес не затерялся. Он пришел в середине легендарного чемпионского сезона, когда «Арсенал» ни разу не проиграл в АПЛ. Способности Рейеса здесь быстро заценили – чего стоит хотя бы эта колотушка в ворота «Челси».
Тот гол Рейеса сейчас вспоминают больше, чем его удаление в победном кубковом финале с «Юнайтед» (всего второе в истории). Фабрегас и другие испанцы все время помогали Рейесу с адаптацией, но он сам оказался слишком привязан к дому.
Выиграл для «Реала» чемпионство
Когда мы вспоминаем «Арсенал», «Реал» или «Атлетико», фамилия Рейеса всплывает далеко от первого десятка главных игроков этих команд. Просто он меньше раскручен, хотя по таланту не уступал звездным конкурентам и партнерам.
Один из главных матчей в карьере Рейеса состоялся еще в 2007-м. «Реал» тогда завершал чемпионат игрой с «Мальоркой». Мадрид проигрывал 0:1, когда на 66-й минуте вышел Рейес. Уже через две минуты он забил сам, а потом оформил дубль.
«Реал» выиграл со счетом 3:1 и закончил чемпионат наравне с «Барселоной». Команды набрали по 76 очков, но мадридцы оказались выше по дополнительным показателям. Рейес сделал «Реал» чемпионом, а через пару месяцев выходил на поле уже в футболке «Атлетико».
Для самого Рейеса тот успех значил больше из-за противостояния с «Барсой». Рейес участвовал в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом», где проиграл «Барселоне» со счетом 1:2. Победой в «Реале» получилась хорошая личная и трофейная месть.
Лучшая игра – против «Бетиса»
Всего Рейес играл в 26 матчах с «Бетисом», забил в них шесть голов. Севильское дерби сезона-2012/13 остается самым веселым матчем в его карьере. Тогда Рейес забил уже на 12-й секунде (самый быстрый гол в истории дерби), а в итоге вообще оформил дубль и отдал голевой пас. «Севилья» выиграла матч со счетом 5:1.
Рейес остается единственным игроком в матчах «Севильи» и «Бетиса», который забивал сопернику в трех турнирах – чемпионате, кубке и Лиге Европы. Это добавляет ему легендарных характеристик в глазах болельщиков «Севильи». Клубных воспитанников здесь всегда ценят за достижения в таких играх.
Через шесть лет Рейес переходил в «Эспаньол» и тоже произносил важные слова: «Я был с Кике в «Бенфике» и «Атлетико». Он получает максимум от каждого игрока, вы можете поговорить с ним. Он идеальный тренер для проекта «Эспаньола».
И точно идеальный тренер для самого Рейеса.
Семья выше всего
До последних дней жизни Рейес оставался классным парнем с друзьями по всему миру. В футбол он играл уже на уровне Сегунды, где представлял скромную команду «Эстремадуру». Из того мальчика-подростка, скучавшего по дому, Рейес давно превратился в мужчину с собственной семьей.
Его жена Ноэлия всего пять дней назад опубликовала пост об их восьмилетнем счастье. От этого брака у Рейеса остались две дочери, от предыдущего – 11-летний сын. Друзья Рейеса желают им оставаться сильными и пережить трагедию. Произошедшее с Рейесом вместе с ними пытается осознать весь мир.
«Мне, как и любому другому игроку, всегда нравилось забивать «Бетису». Я все еще помню голы, которые забивал в 11 или 12 лет. Это отличается от всего. Я играл очень важные матчи в «Севилье» и в других клубах, но дерби всегда будет во мне. Я бы отдал все, чтобы снова почувствовать, что происходит в матче такого типа», – рассказывал Рейес.
Каждый видел в нем звезду, но спасал один
Есть известный случай с тренировки сборной Испании, когда Луис Арагонес мотивировал Рейеса спорным высказыванием: «Покажи черному Анри, что ты лучше него. Покажи. Передай это от меня». Потом Арагонес отнекивался от расистского подтекста, но важнее всего именно сравнение с великими. Оно преследовало Рейеса всю карьеру.
Советы Арагонеса перекрыла работа других. Капаррос давал Рейесу советы по игре в «Севилье», но самым важным тренером в его жизни оказался Кике Санчес Флорес. Они пересекались трижды – в «Атлетико», «Бенфике» и «Эспаньоле». Везде Кике первым делом ставил Рейеса в состав, даже если у того уже была сомнительная репутация.
«Он был моим спасителем – тем, кто помог мне с того момента, как сюда пришел», – рассказывал Рейес о Кике в 2010-м. К тому моменту он уже выиграл под его руководством в «Бенфике» Кубок португальской лиги.