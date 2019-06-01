«Я никогда тебя не забуду». Фабрегас обратился к погибшему Рейесу

Фабрегас вспомнил то время и опубликовал в инстаграме письмо в честь Рейеса:

«Мой первый большой друг в мире футбола, мой сосед по комнате, который всегда спал с кондиционером даже при -10. Скромный парень с улыбкой на лице, великий футболист и великий человек. Сегодняшний день просто не мог начаться хуже.

Я никогда не забуду, как ты и твоя семья встретили меня на мое первое Рождество в Англии, когда я был один и мне было 16 лет. Я никогда не забуду наши матчи в теннисбол в спортивном зале до и после занятий. Наша связка на поле тоже была особенной, так как мне всегда было легко найти тебя на поле, чтобы ты забил. Я всегда говорил, что ты был одним из самых больших талантов нашего футбола, и я знаю, что я прав.

Два дня назад я рассказывал о тебе в интервью, кто знает, может это знак, что я тебя вспомнил, мой большой друг. Я никогда тебя не забуду, мы никогда тебя не забудем. Ты всегда в наших сердцах. Покойся с миром, Хосе Антонио Рейес.

Я очень тебя люблю. Сеск».