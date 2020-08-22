Хулен Лопетеги
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Севилья
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#Хулен Лопетеги #Футбол #Лига Европы #Севилья

Лопетеги плачет от счастья и напряжения. Это его первый клубный трофей

22 августа, 00:36

«Севилья» выиграла Лигу Европы под руководством Хулена Лопетеги.

Он дважды приводил молодежные сборные Испании к большим победам на чемпионатах Европы (U-19 и U-21). В карьере клубного тренера было сложнее.

  • Небольшой отрезок с «Райо Вальекано».
  • С «Порту» ничего не вышло – в середине 2010-х в Португалии царствовала «Бенфика».
  • В «Реале» поработал всего несколько месяцев и был уволен после 1:5 от «Барселоны».

В «Севилье» получилось. Сразу с еврокубком. Лопетеги заплакал сразу после окончания финала.

Похожая история была и у Маурицио Сарри год назад. Правда, он завоевывал локальный кубок в Серии D, но за шесть лет в «Эмполи» и «Наполи» прошел мимо больших трофеев. А с «Челси» выиграл Лигу Европы.

Матч завершен
Севилья
Севилья
Де Йонг 12
Де Йонг 33
Карлос 74
3:2
Матч завершен
Интер
Милан
Лукаку 5
Годин 35
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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