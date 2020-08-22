Лопетеги плачет от счастья и напряжения. Это его первый клубный трофей

«Севилья» выиграла Лигу Европы под руководством Хулена Лопетеги.

Он дважды приводил молодежные сборные Испании к большим победам на чемпионатах Европы (U-19 и U-21). В карьере клубного тренера было сложнее.

Небольшой отрезок с «Райо Вальекано».

С «Порту» ничего не вышло – в середине 2010-х в Португалии царствовала «Бенфика».

В «Реале» поработал всего несколько месяцев и был уволен после 1:5 от «Барселоны».

В «Севилье» получилось. Сразу с еврокубком. Лопетеги заплакал сразу после окончания финала.