Хулен Лопетеги
Лига Европы
Футбол
Севилья
Лопетеги плачет от счастья и напряжения. Это его первый клубный трофей
22 августа, 00:36
«Севилья» выиграла Лигу Европы под руководством Хулена Лопетеги.
Он дважды приводил молодежные сборные Испании к большим победам на чемпионатах Европы (U-19 и U-21). В карьере клубного тренера было сложнее.
- Небольшой отрезок с «Райо Вальекано».
- С «Порту» ничего не вышло – в середине 2010-х в Португалии царствовала «Бенфика».
- В «Реале» поработал всего несколько месяцев и был уволен после 1:5 от «Барселоны».
В «Севилье» получилось. Сразу с еврокубком. Лопетеги заплакал сразу после окончания финала.
Похожая история была и у Маурицио Сарри год назад. Правда, он завоевывал локальный кубок в Серии D, но за шесть лет в «Эмполи» и «Наполи» прошел мимо больших трофеев. А с «Челси» выиграл Лигу Европы.
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