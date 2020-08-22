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#Севилья #Футбол #Лига Европы #Ювентус #Интер

«Ювентус» поздравил «Севилью» с победой в ЛЕ. Так делал «Интер», когда «Юве» проиграл финал ЛЧ

22 августа, 01:26

Keystone Press Agency / Global Look Press

«Севилья» выиграла финал Лиги Европы и получила поздравление от «Ювентуса»:

Всего за несколько минут твит оброс большим количеством лайков и ретвитов.

Спустя полтора часа количество лайков возросло в три раза.

«Интер» так делал в 2017 году, когда «Ювентус» проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов 1:4. «Интер» в твиттере отметил, что «Реал» выиграл ЛЧ в 12-й раз и стал единственным клубом, который дважды подряд завоевал этот трофей именно в эру ЛЧ.

Матч завершен
Севилья
Севилья
Де Йонг 12
Де Йонг 33
Карлос 74
3:2
Матч завершен
Интер
Милан
Лукаку 5
Годин 35
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Главные темы финалища
Защитник «Севильи» привез пенальти в трех подряд матчах Лиги Европы. Даже в финале – сшиб Лукаку
5 лет назад «Севилья» уже играла 2:2 в первом тайме финала ЛЕ. Параллели даже со страной и комментатором
Какая драма: Лукаку тащил весь турнир и подвел в решающий момент
Лопетеги плачет от счастья и напряжения. Это его первый клубный трофей
Банега потрепал Конте по волосам. Это троллинг: Конте делал пересадку и прячет лысину
«Севилья» праздновала в футболках с изображениями погибших Пуэрты и Рейеса
Комментарии (1)
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vladik12
22 августа, 09:56

Вообще не стоит искать подоплеку. Просто клуб Х поздравил клуб У с трофеем.

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