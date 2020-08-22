«Ювентус» поздравил «Севилью» с победой в ЛЕ. Так делал «Интер», когда «Юве» проиграл финал ЛЧ

Спустя полтора часа количество лайков возросло в три раза.

«Интер» так делал в 2017 году, когда «Ювентус» проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов 1:4. «Интер» в твиттере отметил, что «Реал» выиграл ЛЧ в 12-й раз и стал единственным клубом, который дважды подряд завоевал этот трофей именно в эру ЛЧ.