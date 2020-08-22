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«Ювентус» поздравил «Севилью» с победой в ЛЕ. Так делал «Интер», когда «Юве» проиграл финал ЛЧ
22 августа, 01:26
«Севилья» выиграла финал Лиги Европы и получила поздравление от «Ювентуса»:
Всего за несколько минут твит оброс большим количеством лайков и ретвитов.
Спустя полтора часа количество лайков возросло в три раза.
«Интер» так делал в 2017 году, когда «Ювентус» проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов 1:4. «Интер» в твиттере отметил, что «Реал» выиграл ЛЧ в 12-й раз и стал единственным клубом, который дважды подряд завоевал этот трофей именно в эру ЛЧ.
Комментарии (1)
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22 августа, 09:56
0
Вообще не стоит искать подоплеку. Просто клуб Х поздравил клуб У с трофеем.
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