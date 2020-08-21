Защитник «Севильи» привез пенальти в трех подряд матчах Лиги Европы. Даже в финале – сшиб Лукаку

27-летний бразильский защитник Диего Карлос последние три сезона играл в «Нанте», а прошлым летом перешел в «Севилью» за 15 миллионов евро.

В ЛЕ после рестарта «Севилья» пропускала с пенальти, и все их привозил именно Карлос. Причем даже незабитый тоже сделал он.

В четвертьфинале против «Вулверхэмптона» «Севилья» получила пенальти в свои ворота уже на 11-й минуте. Траоре убежал от Карлоса, и тот бросился в безнадежный подкат. Хорошо для него и клуба, что голкипер Буну отразил удар.