Защитник «Севильи» привез пенальти в трех подряд матчах Лиги Европы. Даже в финале – сшиб Лукаку
27-летний бразильский защитник Диего Карлос последние три сезона играл в «Нанте», а прошлым летом перешел в «Севилью» за 15 миллионов евро.
В ЛЕ после рестарта «Севилья» пропускала с пенальти, и все их привозил именно Карлос. Причем даже незабитый тоже сделал он.
В четвертьфинале против «Вулверхэмптона» «Севилья» получила пенальти в свои ворота уже на 11-й минуте. Траоре убежал от Карлоса, и тот бросился в безнадежный подкат. Хорошо для него и клуба, что голкипер Буну отразил удар.
В полуфинале против «МЮ» на седьмой минуте Рэшфорд успел пробить и упал, когда в него врезался Карлос. Фернандеш не промахнулся.
В финале против «Интера» Карлос сфолил еще раньше – на третьей минуте, не справившись с Лукаку. От него же «Севилья» с пенальти и пропустила.
«Севилья» потом забила два, но тут же пропустила со стандарта. Угадайте, кто его привез. Да, Карлос опять сфолил на Лукаку.
Карлос запомнился еще двумя серьезными косяками в Примере, причем на пару с вратарем Вацликом. Например, в шестом туре с «Эйбаром» «Севилья» вела 2:0, но проиграла 2:3, а один из голов Карлос и Вацлик привезли вдвоем – столкнулись и вывели соперника на пустые ворота.
В 29-м туре «Севилья» не выиграла у «Леванте», потому что Карлос и Вацлик опять же вдвоем соорудили автогол. Вратарь прерывал прострел и отбил мяч в защитника.
Вацлик не играет в Лиге Европы, вместо него – Буну. Проблемы в защите своей команде Карлос теперь устраивает самостоятельно.