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#Севилья #Футбол #Лига Европы #Интер

5 лет назад «Севилья» уже играла 2:2 в первом тайме финала ЛЕ. Параллели даже со страной и комментатором

21 августа, 23:16

www.aicfoto.com / Global Look Press

• «Севилья» – «Интер» 2:2 после первого тайма в финале Лиги Европы-2019/20.

• «Днепр» – «Севилья» 2:2 после первого тайма в финале Лиги Европы-2014/15.

Параллелей даже больше, чем просто счет.

⏰ Тогда «Севилья» пропустила на седьмой минуте, сейчас – на пятой.

⚽ Тогда в ответ «Севилья» забила дважды (Крыховяк, Бакка), как и сейчас (де Йонг дубль)

🥅 Тогда она пропустила со стандарта ближе к концу – Ротань реализовал штрафной на 44-й минуте, сейчас – после навеса со штрафного забил Годин.

👕 «Севилья» тогда играла против команды в синем, сейчас – в сине-черном.

🇵🇱 Матч тогда состоялся в польской Варшаве. Этот финал Лиги Европы проходит в Кельне, но должен был пройти в польском Гданьске.

🎤Тогда на российском телевидении матч комментировал Михаил Поленов. Сейчас – тоже. Тогда его страховал Василий Уткин, сейчас Поленов комментирует игру с Константином Геничем.

5 лет назад «Севилья» забила во втором тайме и выиграла 3:2. Дубль оформил Бакка. Сейчас дубль уже есть у де Йонга.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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