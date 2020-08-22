Ромелу Лукаку
Лига Европы
Футбол
Интер
Поделиться:
Комментарии:
1
#Ромелу Лукаку #Футбол #Лига Европы #Интер

Какая драма: Лукаку тащил весь турнир и подвел в решающий момент

22 августа, 00:10

Keystone Press Agency / Global Look Press

Это правда, Ромелу Лукаку провел потрясающий сезон в «Интере». Все говорят цифры.

• 23 гола в Серии А – больше только у Роналду и Иммобиле.

• По два гола в Кубке и Лиге чемпионов.

• Во всех шести матчах Лиги Европы Лукаку забивал – всего семь голов.

• Лукаку установил рекорд ЛЕ, забив в 11 матчах подряд – с учетом еще тех времен, когда он играл за «Эвертон».

• После пандемии Лукаку сыграл в 16 матчах. Забивал в девяти из них.

• В «Интере» он забил больше всех голов в дебютном сезоне со времен Роналдо (34).

• Это был лучший сезон в карьере по голам – Лукаку не забивал 30+ еще никогда.

Осталось поставить восклицательный знак в финале.

Keystone Press Agency / Global Look Press

• Защитник «Севильи» Диего Карлос сбил его в начале игры, и Лукаку забил пенальти. «Интер» повел 1:0.

• При счете 2:2 Диего Карлос бил через себя в падении, Лукаку подставил ногу, и мяч влетел в ворота «Интера». Сначала гол записали на Карлоса, но потом – на Лукаку.

Именно из-за этого эпизода «Севилья» обыграла 3:2 «Интер» и выиграла Лигу Европы. Лукаку тащил весь сезон, забил гигантское количество мячей, но одно касание оставило его команду без еврокубка.

Драма.

Матч завершен
Севилья
Севилья
Де Йонг 12
Де Йонг 33
Карлос 74
3:2
Матч завершен
Интер
Милан
Лукаку 5
Годин 35
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что еще было в финале
Защитник «Севильи» привез пенальти в трех подряд матчах Лиги Европы. Даже в финале – сшиб Лукаку
5 лет назад «Севилья» уже играла 2:2 в первом тайме финала ЛЕ. Параллели даже со страной и комментатором
Лопетеги плачет от счастья и напряжения. Это его первый клубный трофей
Банега потрепал Конте по волосам. Это троллинг: Конте делал пересадку и прячет лысину
«Ювентус» поздравил «Севилью» с победой в ЛЕ. Так делал «Интер», когда «Юве» проиграл финал ЛЧ
«Севилья» праздновала в футболках с изображениями погибших Пуэрты и Рейеса
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
vladik12
22 августа, 09:57

Ничего он не подвел, выжимал из себя максимум.

Если бы не он, никакого финала, возможно, не было бы.

ответить
Все теги
#Ромелу Лукаку
#Футбол
#Лига Европы
#Интер