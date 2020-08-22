Какая драма: Лукаку тащил весь турнир и подвел в решающий момент
Это правда, Ромелу Лукаку провел потрясающий сезон в «Интере». Все говорят цифры.
• 23 гола в Серии А – больше только у Роналду и Иммобиле.
• По два гола в Кубке и Лиге чемпионов.
• Во всех шести матчах Лиги Европы Лукаку забивал – всего семь голов.
• Лукаку установил рекорд ЛЕ, забив в 11 матчах подряд – с учетом еще тех времен, когда он играл за «Эвертон».
• После пандемии Лукаку сыграл в 16 матчах. Забивал в девяти из них.
• В «Интере» он забил больше всех голов в дебютном сезоне со времен Роналдо (34).
• Это был лучший сезон в карьере по голам – Лукаку не забивал 30+ еще никогда.
Осталось поставить восклицательный знак в финале.
• Защитник «Севильи» Диего Карлос сбил его в начале игры, и Лукаку забил пенальти. «Интер» повел 1:0.
• При счете 2:2 Диего Карлос бил через себя в падении, Лукаку подставил ногу, и мяч влетел в ворота «Интера». Сначала гол записали на Карлоса, но потом – на Лукаку.
Именно из-за этого эпизода «Севилья» обыграла 3:2 «Интер» и выиграла Лигу Европы. Лукаку тащил весь сезон, забил гигантское количество мячей, но одно касание оставило его команду без еврокубка.
Драма.
Ничего он не подвел, выжимал из себя максимум.
Если бы не он, никакого финала, возможно, не было бы.