Какая драма: Лукаку тащил весь турнир и подвел в решающий момент

Это правда, Ромелу Лукаку провел потрясающий сезон в «Интере». Все говорят цифры.

• 23 гола в Серии А – больше только у Роналду и Иммобиле.

• По два гола в Кубке и Лиге чемпионов.

• Во всех шести матчах Лиги Европы Лукаку забивал – всего семь голов.

• Лукаку установил рекорд ЛЕ, забив в 11 матчах подряд – с учетом еще тех времен, когда он играл за «Эвертон».

• После пандемии Лукаку сыграл в 16 матчах. Забивал в девяти из них.

• В «Интере» он забил больше всех голов в дебютном сезоне со времен Роналдо (34).

• Это был лучший сезон в карьере по голам – Лукаку не забивал 30+ еще никогда.

Осталось поставить восклицательный знак в финале.