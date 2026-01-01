Хулен Лопетеги

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Сантьяго Солари стал тренером мексиканской «Америки». Он ушел из «Реала» полтора года назад
#Сантьяго Солари
Футбол
Всего один год карьеры Лопетеги: непобедим со сборной, изгой в «Реале», новая работа в «Севилье»
#Хулен Лопетеги
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Лопетеги плачет от счастья и напряжения. Это его первый клубный трофей
#Хулен Лопетеги
Как «Севилья» стала такой крутой: отстроилась за сезон, бьет по флангам и научилась играть вне дома
#Севилья
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