Хулен Лопетеги

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Футбол
Сантьяго Солари стал тренером мексиканской «Америки». Он ушел из «Реала» полтора года назад
#Сантьяго Солари
Футбол
Всего один год карьеры Лопетеги: непобедим со сборной, изгой в «Реале», новая работа в «Севилье»
#Хулен Лопетеги