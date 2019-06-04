Всего один год карьеры Лопетеги: непобедим со сборной, изгой в «Реале», новая работа в «Севилье»

«Севилья» представила нового главного тренера. Им стал 52-летний Хулен Лопетеги. Для испанского футбола такое назначение стало большим событием.

Перед ЧМ-2018 работой Лопетеги все восхищались, но потом случилось подписание контракта с «Реалом». В федерации удивились и сразу уволили Лопетеги. Сам он потом говорил, что ни о чем не пожалел. Зря.