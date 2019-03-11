9 месяцев без работы. Чем занимался Зидан от «Реала» до «Реала»
Зинедин Зидан покинул «Реал» в последний день прошлой весны, а вернулся в начале нынешней. В своем инстаграме он порадовался победе сборной Франции на ЧМ-2018 и с тех пор светил различными фотографиями с рекламных акций, путешествий и семейных мероприятий.
Зидан побывал в Париже, Лондоне, Абу Даби, Шанхае и других больших городах. Особенно всем понравилось видео с улицы в Китае, где Зидан наблюдал за игрой в маджонг с бабушками.
Кроме того, он поучаствовал в загадочном проекте OTRO. Сначала мало кто понимал, что это такое, но потом удалось узнать, что OTRO – проект популярных футболистов об их обычной жизни. Там есть платная (4,5 евро в месяц) подписка, которая позволяет получить доступ к видео, трансляциями и различному другому контенту, связанному с игроками.
И угодил в твиттер журналиста Танкреди Палмери с подписью «Зидан – один из нас». Зизу был запечатлен скучающим в ожидании жены, пока та находилась на шопинге.
Снимался в рекламе – как уж без нее. Зато общество приятное.
Радовался за Луку Модрича, который стал лучшим игроком мира.
Как же сюда не вставить фото еще одной приятной встречи с настоящей легендой. Кстати, без шуток, Юрий Газинский – навсегда записан в футбольную историю как автор первого гола ЧМ-2018.
В инстаграме также хватало красивых семейных фотографий. Зидан наслаждался обществом жены и сыновей. Настоящий отдых.
Неплохо отдохнул Зизу и в компании тех самых звезд, что выиграли за Францию чемпионат мира в 1998 году.
Отпуск отпуском, но Зидан не забывал поддерживать форму в спортзале. Наш человек!
В том числе и это позволило отлично сыграть за Францию-98 против звезд ФИФА в матче, посвященном 20-летию победы на ЧМ. Франция выиграла 3:2, один из голов забил Зизу.
А еще Зизу сходил посмотреть на сына Энцо, который играет за команду Сегунды «Райо Махадаонды» против «Луго». «Райо» выиграл 1:0, Энцо отыграл весь матч.
А еще он посетил финал теннисного «Роллан Гаррос» летом 2018-го, тогда победил Надаль.
И короткой строкой:
• Его будущее связывали с работой в «МЮ», «Ювентусе», «Баварией» и «Челси». Больше всего говорили о переходе в «МЮ».
• Он уступил Дешаму звание лучшего тренера года.
• Он очень редко давал интервью.
• Но в сентябре прошлого года пообещал: «Конечно, я скоро буду тренировать. Вся моя жизнь – в футболе».
Ждать пришлось долго, но мы дождались. С возвращением, Зизу.