Зинедин Зидан
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#Зинедин Зидан #Примера #Реал

9 месяцев без работы. Чем занимался Зидан от «Реала» до «Реала»

11 марта 2019, 23:16
Михаил Морозов

Зинедин Зидан покинул «Реал» в последний день прошлой весны, а вернулся в начале нынешней. В своем инстаграме он порадовался победе сборной Франции на ЧМ-2018 и с тех пор светил различными фотографиями с рекламных акций, путешествий и семейных мероприятий.  
 
Зидан побывал в Париже, Лондоне, Абу Даби, Шанхае и других больших городах. Особенно всем понравилось видео с улицы в Китае, где Зидан наблюдал за игрой в маджонг с бабушками.

Кроме того, он поучаствовал в загадочном проекте OTRO. Сначала мало кто понимал, что это такое, но потом удалось узнать, что OTRO – проект популярных футболистов об их обычной жизни. Там есть платная (4,5 евро в месяц) подписка, которая позволяет получить доступ к видео, трансляциями и различному другому контенту, связанному с игроками. 

И угодил в твиттер журналиста Танкреди Палмери с подписью «Зидан – один из нас». Зизу был запечатлен скучающим в ожидании жены, пока та находилась на шопинге. 

Снимался в рекламе – как уж без нее. Зато общество приятное. 

Радовался за Луку Модрича, который стал лучшим игроком мира.

Как же сюда не вставить фото еще одной приятной встречи с настоящей легендой. Кстати, без шуток, Юрий Газинский – навсегда записан в футбольную историю как автор первого гола ЧМ-2018. 

В инстаграме также хватало красивых семейных фотографий. Зидан наслаждался обществом жены и сыновей. Настоящий отдых. 

Неплохо отдохнул Зизу и в компании тех самых звезд, что выиграли за Францию чемпионат мира в 1998 году. 

Отпуск отпуском, но Зидан не забывал поддерживать форму в спортзале. Наш человек! 

В том числе и это позволило отлично сыграть за Францию-98 против звезд ФИФА в матче, посвященном 20-летию победы на ЧМ. Франция выиграла 3:2, один из голов забил Зизу. 

Global Look Press

А еще Зизу сходил посмотреть на сына Энцо, который играет за команду Сегунды «Райо Махадаонды» против «Луго». «Райо» выиграл 1:0, Энцо отыграл весь матч. 

Marca

А еще он посетил финал теннисного «Роллан Гаррос» летом 2018-го, тогда победил Надаль. 

Marca

И короткой строкой: 

• Его будущее связывали с работой в «МЮ», «Ювентусе», «Баварией» и «Челси». Больше всего говорили о переходе в «МЮ».  

• Он уступил Дешаму звание лучшего тренера года.  

• Он очень редко давал интервью. 

• Но в сентябре прошлого года пообещал: «Конечно, я скоро буду тренировать. Вся моя жизнь – в футболе». 

Ждать пришлось долго, но мы дождались. С возвращением, Зизу. 

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