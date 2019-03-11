9 месяцев без работы. Чем занимался Зидан от «Реала» до «Реала»

И короткой строкой:



• Его будущее связывали с работой в «МЮ», «Ювентусе», «Баварией» и «Челси». Больше всего говорили о переходе в «МЮ».



• Он уступил Дешаму звание лучшего тренера года.



• Он очень редко давал интервью.



• Но в сентябре прошлого года пообещал: «Конечно, я скоро буду тренировать. Вся моя жизнь – в футболе».



Ждать пришлось долго, но мы дождались. С возвращением, Зизу.