Зидан вернулся в «Реал». Главное

• Как жил «Реал» без Зидана в целом? Ужасно. Он лишился Роналду, осуществил множество спорных трансферов, нажил кучу скандалов внутри, вылетел из ЛЧ уже в 1/8 финала, за пару месяцев до конца сезона вышел из чемпионской гонки и закончит этот сезон только с одним трофеем, который взял Солари на клубном ЧМ. Но, как бы ни пытался француз, этот сезон уже безнадежно провален . Одна из задач Зидана – подготовить плацдарм для следующего.

• О зарплате Зидана официальных данных нет, воспользуемся неофициальными. Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в твиттере сообщил, что Зидан будет зарабатывать 16 миллионов евро в год.