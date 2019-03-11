Зидан вернулся в «Реал». Главное
• Зинедин Зидан заменил Сантьяго Солари на посту главного тренера «Реала». Эксперимент с Солари провалился по полной программе – при нем клуб наставил антирекордов, дважды крупно проиграл дома в Лиге чемпионов, чего с ним не случалось вообще никогда, проиграл два Эль Класико из трех (еще в одном был разгром Лопетеги) и за одну неделю умудрился растерять шансы на победу в трех турнирах: в чемпионате (остаются лишь теоретические, но всем все ясно), Кубке и Лиге чемпионов. Особенно болезненным вышло расставание с ЛЧ: 1:4 дома от «Аякса» – это грандиозный позор.
• В июне Хулен Лопетеги подписал контракт с «Реалом» до 2021 года, в ноябре Солари также заключил соглашение до 2021-го. В нынешнем сезоне клуб истратил впустую деньги не только на трансферы, но и на тренеров. Назначение Зидана – уже третья перестановка на тренерском посту за последние девять месяцев. Это мы говорим о команде, которая тысячу дней подряд считалась лучшей в мире.
• Зидан триумфально возвращается в клуб. Ему не покорялся лишь Кубок Испании, а так – и чемпионат выигрывал, и Суперкубок страны брал, и Суперкубок УЕФА выигрывал дважды, и два раза клубный ЧМ покорялся. Но главное достижение – три подряд победы в Лиге чемпионов. Это фантастический успех, который еще долго не будет повторен.
• Как жил «Реал» без Зидана в целом? Ужасно. Он лишился Роналду, осуществил множество спорных трансферов, нажил кучу скандалов внутри, вылетел из ЛЧ уже в 1/8 финала, за пару месяцев до конца сезона вышел из чемпионской гонки и закончит этот сезон только с одним трофеем, который взял Солари на клубном ЧМ. Но, как бы ни пытался француз, этот сезон уже безнадежно провален. Одна из задач Зидана – подготовить плацдарм для следующего.
• О зарплате Зидана официальных данных нет, воспользуемся неофициальными. Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в твиттере сообщил, что Зидан будет зарабатывать 16 миллионов евро в год.
• Но официально известно, что контракт с Зиданом подписан до 30 июня 2022 года. Даже Нострадамус не смог бы предсказать, доработает ли Зизу его до конца, или даже он падет под натиском Флорентино Переса. Нынешний «Реал» – сплошная непредсказуемость. Но с Зиданом этот клуб снова станет симпатичнее.