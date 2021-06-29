Зинедин Зидан

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Футбол
🇫🇷 Бензема сравнялся с Зиданом по голам за Францию. У обоих по 31 мячу
#Карим Бензема
Футбол
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
#Зинедин Зидан
Футбол
Зидан ушел из «Реала»
#Зинедин Зидан
Футбол
Зидан заболел коронавирусом
#Зинедин Зидан
Футбол
Зидан впервые в тренерской карьере вылетел из Лиги чемпионов
#Зинедин Зидан
Футбол
Зидан берет трофей в «Реале» каждые 19 матчей
#Зинедин Зидан
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«Я больше не кот. Теперь я лев». Как Бензема перепридумал себя и в 34 стал главным форвардом мира
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#Карим Бензема
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Почему в футболе запретили украшения, хотя раньше их носили? Это из-за риска травм. Однажды обручальное кольцо оторвало футболисту палец
#Криштиану Роналду
Новый тренер сборной России: кто нужен и кого мы хотим
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#Россия
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Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
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#Зинедин Зидан
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Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
Особый сотрудник «Реала». Чинит психологию игроков, учит Зидана йоге и скрывается от журналистов
#Реал
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