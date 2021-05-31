Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства

Зинедин Зидан 27 мая объявил об уходе из «Реала». Спустя четыре дня испанское издание AS опубликовало его открытое письмо, где он разъяснил причины решения. Главные тезисы:

«Конечно, я не лучший тренер в мире. Но я способен дать всем – игрокам, членам тренерского штаба или работникам клуба – силу и уверенность, которая нужна им в работе. Я прекрасно знаю, что нужно команде.

За 20 лет в Мадриде я понял, что вы, болельщики, конечно же, хотите побеждать. Но прежде этого вы хотите, чтобы мы полностью выкладывались: тренеры, персонал, сотрудники и, конечно, игроки. И я могу заверить вас, что мы отдали этому клубу 100% себя».