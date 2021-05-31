Зинедин Зидан
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Реал
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
2 часа назад
Зинедин Зидан 27 мая объявил об уходе из «Реала». Спустя четыре дня испанское издание AS опубликовало его открытое письмо, где он разъяснил причины решения. Главные тезисы:
- Решение об уходе он принял сам. «Чувствую, что клуб больше не дает мне уверенности, в которой я нуждаюсь, и поддержки, чтобы что-то построить в среднесрочной или долгосрочной перспективе».
- Тренеры в больших клубах обычно работают около двух сезонов. Чтобы этот срок был больше, «необходимы человеческие отношения, которые важнее денег, важнее славы, важнее всего».
- Зидан согласен, что при отсутствии побед нужно уходить. Но он считает, что «Реал» забыл о его вкладе в клуб, который он «вносил изо дня в день».
- «Я был здесь, чтобы выигрывать трофеи. Но важнее этого – люди, их чувства, сама жизнь. У меня ощущение, что эти вещи не были приняты во внимание. Будто существует непонимание, что эти вещи тоже поддерживают динамику великого клуба».
- Зидан в письме неоднократно пишет о значимости клубного персонала, болельщиков и всех, кто связан с «Реалом». Он считает, что клуб «принадлежит его членам, фанатам и всему миру».
«Конечно, я не лучший тренер в мире. Но я способен дать всем – игрокам, членам тренерского штаба или работникам клуба – силу и уверенность, которая нужна им в работе. Я прекрасно знаю, что нужно команде.
За 20 лет в Мадриде я понял, что вы, болельщики, конечно же, хотите побеждать. Но прежде этого вы хотите, чтобы мы полностью выкладывались: тренеры, персонал, сотрудники и, конечно, игроки. И я могу заверить вас, что мы отдали этому клубу 100% себя».
Зидан дважды тренировал «Реал»: с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021. Перерыв между сроками длился восемь месяцев.
- За первый срок работы он три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, также побеждал в чемпионате Испании, Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА.
- За второй срок победил в чемпионате Испании и Суперкубке Испании. Последний сезон завершил на второй строчке в таблице.
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