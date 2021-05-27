Зидан ушел из «Реала»

Зинедин Зидан-тренер в «Реале»:

Два периода работы: с 2016-го по 2018-й и с 2019-го по 2021-й.

Два чемпионства в Испании.

По два Суперкубка Испании и УЕФА.

Три победы в Лиге чемпионов.

Две – на клубном ЧМ.

В последнем сезоне он закончил чемпионат на второй строчке. «Реал» при нем не выиграл ничего. 27 мая клуб объявил об уходе Зидана:

«Реал Мадрид» сообщает, что Зинедин Зидан закончил свой этап карьеры в качестве тренера нашего клуба.

Пришло время уважать его решение и выразить нашу признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет, а также за то, что его фигура олицетворяет «Реал».

Зидан – одна из легенд «Реала». Он знает, что находится в сердце «Реала». «Реал» был и всегда будет его домом».