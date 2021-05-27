Зинедин Зидан
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#Зинедин Зидан #Примера #Реал

Зидан ушел из «Реала»

37 минут назад

Зинедин Зидан-тренер в «Реале»:

  • Два периода работы: с 2016-го по 2018-й и с 2019-го по 2021-й.
  • Два чемпионства в Испании.
  • По два Суперкубка Испании и УЕФА.
  • Три победы в Лиге чемпионов.
  • Две – на клубном ЧМ.

В последнем сезоне он закончил чемпионат на второй строчке. «Реал» при нем не выиграл ничего. 27 мая клуб объявил об уходе Зидана:

«Реал Мадрид» сообщает, что Зинедин Зидан закончил свой этап карьеры в качестве тренера нашего клуба.

Пришло время уважать его решение и выразить нашу признательность за его профессионализм, преданность делу и страсть на протяжении всех этих лет, а также за то, что его фигура олицетворяет «Реал».

Зидан – одна из легенд «Реала». Он знает, что находится в сердце «Реала». «Реал» был и всегда будет его домом».

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Источник:
официальный сайт «Реала»
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