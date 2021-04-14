Особый сотрудник «Реала». Чинит психологию игроков, учит Зидана йоге и скрывается от журналистов

Мсаиди сыпал песок перед матчами «Реала», читал молитвы и спас друга Зидана от депрессии

Хамиду родился на Коморских островах (во французской колонии), но провел почти все детство и юношество во Франции. С Комор он сохранил несколько предматчевых традиций. Какое-то время перед играми «Реала» Хамиду выходил на поле за полчаса, сыпал песок и что-то бубнил под нос. Это продолжалось до тех пор, пока его не поймали за ритуалом камеры клубного ТВ. Говорят, он сильно разозлился на пресс-службу и прекратил традицию. Поэтому о других ритуалах он и тренеры «Реала» никому не рассказывают.

C Мсаиди Зидан знаком с 2016 года – они работают вместе еще со времен молодежки. Дальше, когда Зидан повышался в классе и переходил к основе, Мсаиди двигался вместе с ним. Он побеждал с Зиданом в Лиге чемпионов три раза подряд и возвращался обратно после ухода в 2018 году.

Мсаиди пришел в «Реал» по совету ассистента и лучшего друга Зидана Давид Беттони (его историю мы рассказывали здесь). Беттони получил травму на сборах «Кретей-Лузиантоса» (команда из второй французской лиги) и лечился в местной больнице.

Мсаиди работал там практикантом. Параллельно он защищал работы по кинезиотерапии (реабилитация после тяжелых травм через лечебную физкультуру) и фасциотерапии (метод мягкого и глубокого массажа, основанный на выявлении и устранении стресса, боли, физической и психологической травмы в обычной жизни). Беттони говорил, что на тот момент его мучали мысли о напрасно проведенных годах карьеры (в топ-клубы он не пробился), а травма только добивала его моральный настрой. Мсаиди его утешал.

«Хамиду – классный парень. Он учит смотреть на все повреждения с другой стороны. Ты приходишь на встречу с ним подавленный, а уходишь в приподнятом настроении. Он причина, почему многие футболисты не закончили карьеру раньше времени».