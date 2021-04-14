Особый сотрудник «Реала». Чинит психологию игроков, учит Зидана йоге и скрывается от журналистов
Однажды журналисты спросили Зидана об умении держать моральное равновесие в сложные отрезки сезона. Он немного пофилософствовал и закончил лекцию так:
«Тело – это электрическая система, в которой все связано. Вы должны поддерживать гармонию тела, и тогда ваш ум будет всегда готов к острым решениям. В этом мне здорово помогает Хамиду».
Это про Хамиду Мсаиди – помощника Зидана и главного человека, который следит за нормальным психологическим состоянием команды.
Мсаиди сыпал песок перед матчами «Реала», читал молитвы и спас друга Зидана от депрессии
Хамиду родился на Коморских островах (во французской колонии), но провел почти все детство и юношество во Франции. С Комор он сохранил несколько предматчевых традиций. Какое-то время перед играми «Реала» Хамиду выходил на поле за полчаса, сыпал песок и что-то бубнил под нос. Это продолжалось до тех пор, пока его не поймали за ритуалом камеры клубного ТВ. Говорят, он сильно разозлился на пресс-службу и прекратил традицию. Поэтому о других ритуалах он и тренеры «Реала» никому не рассказывают.
C Мсаиди Зидан знаком с 2016 года – они работают вместе еще со времен молодежки. Дальше, когда Зидан повышался в классе и переходил к основе, Мсаиди двигался вместе с ним. Он побеждал с Зиданом в Лиге чемпионов три раза подряд и возвращался обратно после ухода в 2018 году.
Мсаиди пришел в «Реал» по совету ассистента и лучшего друга Зидана Давид Беттони (его историю мы рассказывали здесь). Беттони получил травму на сборах «Кретей-Лузиантоса» (команда из второй французской лиги) и лечился в местной больнице.
Мсаиди работал там практикантом. Параллельно он защищал работы по кинезиотерапии (реабилитация после тяжелых травм через лечебную физкультуру) и фасциотерапии (метод мягкого и глубокого массажа, основанный на выявлении и устранении стресса, боли, физической и психологической травмы в обычной жизни). Беттони говорил, что на тот момент его мучали мысли о напрасно проведенных годах карьеры (в топ-клубы он не пробился), а травма только добивала его моральный настрой. Мсаиди его утешал.
«Хамиду – классный парень. Он учит смотреть на все повреждения с другой стороны. Ты приходишь на встречу с ним подавленный, а уходишь в приподнятом настроении. Он причина, почему многие футболисты не закончили карьеру раньше времени».
Что он делает в «Реале»: спасает Азара от тоски, помогает Зидану выговориться и скрывается от журналистов
В клубе Мсаиди отвечает за реабилитацию игроков. Причем как за физическую, так и за ментальную. Вот несколько фактов про его работу в «Реале»:
💬 Во время сложных отрезков сезона он регулярно общается с футболистами, выслушивает их, помогает правильно справляться с психологическими проблемами.
🚑 У Азара куча травм, но он всегда мотивирован – так говорит Зидан. И это заслуга Мсаиди, который много говорит с Азаром наедине.
🧘 Мсаиди занимается и самим Зиданом: регулярные беседы, прогулки и йога.
⛔️ О Мсаиди известно не так много – он ненавидит внимание медиа. Но испанские журналисты пишут, что он жуткий перфекционист. Например, перед разминкой чуть ли не по линейке вымеряет расстояние между мячами и стойками.
🤝 Зидан безгранично верит в Мсаиди и даже не вторгается в его работу.
📷 База «Реала» расположена в районе Мадрида, который называется Вальдебебас. На выходе на поля Мсаиди расклеил фотографии игроков. Говорят, это своеобразный способ мотивации не только для взрослой команды, но и для молодежи – чтобы они стремились однажды дебютировать в основе.
🎤 Слов Мсаиди нет, потому что он единственный сотрудник штаба Зидана, который не давал интервью ни пресс-службе «Реала», ни журналистам.