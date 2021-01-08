Самый верный фанат «Реала» – президент «Хетафе». Он владеет абонементом на «Бернабеу» и восхищается Пересом

Об этом Торрес говорил так:

«Мы встретились на матче «Хетафе». Уже даже не помню, с кем он тогда играл. Кастро спросил, не хочу ли я купить клуб. Я думал неделю, а он, кажется, за это время позвонил мне раз сто. Я в итоге согласился. Ни разу не разочаровывался из-за этого решения. «Хетафе» стало важнейшей частью моей жизни».

Насчет «ни разу не разочаровывался». Торрес несколько раз вел переговоры о продаже «Хетафе». В 2010-м даже почти договорился с долларовым миллиардером из Мексики. Но сделка сорвалась в последний момент.

«Я люблю «Реал». Я болею за него с детских лет, я знаком с некоторыми игроками прошлого. За «Реал» болеют моя семья и друзья. Я горжусь тем, что пронес эту любовь через многие года. Но она не мешает мне так же любить «Хетафе», – с такими словами Анхель Торрес выступил в 2012 году. Раньше он ходил на «Реал» даже в сектор за воротами.

Фанаты «Хетафе» несколько раз общались с Торресом про все это. Он всегда объясняет ту же линию: можно одинаково любить оба клуба. Фанаты понимают, потому что исторически среди них тоже полно членов «Реала». Это естественно: для Мадрида Хетафе – это нечто вроде Люберец в Подмосковье, а клубы почти всю историю были в разных лигах, не пересекаясь интересами.