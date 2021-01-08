Самый верный фанат «Реала» – президент «Хетафе». Он владеет абонементом на «Бернабеу» и восхищается Пересом
Анхель Торрес уже 18 лет рулит «Хетафе». Вроде неплохо: появляется на фанатской трибуне, мечтает вывести клуб в Лигу чемпионов, пару раз затаскивал его в еврокубки, а вылетал только раз и только на сезон.
Все это время Торрес открыто и преданно влюблен в «Реал». Он состоит в официальном фан-клубе, хорошо общается с президентом «Реала» Флорентино Пересом и каждый год обновляет по три абонемента на «Сантьяго Бернабеу».
Кто такой Торрес – сделал состояние на строительном бизнесе и купил «Хетафе» по просьбе мэра города
Анхель Торрес родился в Толедо, но переехал в Хетафе вместе с семьей, когда ему было всего 10 лет. Торрес провел там всю молодость, отказался от учебы и пошел работать на завод по производству бытовой техники Kelvinator. Там оброс связями (подружился с директором, с которым потом вел бизнес), накопил небольшое состояние и уволился после забастовки рабочих, в организации которой сам и поучаствовал.
Дальше Торрес развивался в сфере строительного бизнеса – за несколько лет построил много жилых комплексов в Хетафе и пригороде Мадрида, стал долларовым миллионером и продал долю в компании. Потом покупал игорный бизнес и в разы увеличил состояние.
Футболом Торрес интересовался с детства. Ходил на «Реал» и «Хетафе», но болел за первых. В «Хетафе» он пришел в начале 2002 года, когда мэр города Педро Кастро убедил его приобрести клуб.
Об этом Торрес говорил так:
«Мы встретились на матче «Хетафе». Уже даже не помню, с кем он тогда играл. Кастро спросил, не хочу ли я купить клуб. Я думал неделю, а он, кажется, за это время позвонил мне раз сто. Я в итоге согласился. Ни разу не разочаровывался из-за этого решения. «Хетафе» стало важнейшей частью моей жизни».
Насчет «ни разу не разочаровывался». Торрес несколько раз вел переговоры о продаже «Хетафе». В 2010-м даже почти договорился с долларовым миллиардером из Мексики. Но сделка сорвалась в последний момент.
«Я люблю «Реал». Я болею за него с детских лет, я знаком с некоторыми игроками прошлого. За «Реал» болеют моя семья и друзья. Я горжусь тем, что пронес эту любовь через многие года. Но она не мешает мне так же любить «Хетафе», – с такими словами Анхель Торрес выступил в 2012 году. Раньше он ходил на «Реал» даже в сектор за воротами.
Фанаты «Хетафе» несколько раз общались с Торресом про все это. Он всегда объясняет ту же линию: можно одинаково любить оба клуба. Фанаты понимают, потому что исторически среди них тоже полно членов «Реала». Это естественно: для Мадрида Хетафе – это нечто вроде Люберец в Подмосковье, а клубы почти всю историю были в разных лигах, не пересекаясь интересами.
Торрес просит советов у Переса, но почти не зарабатывает на трансферах в «Реал». Еще – не побеждает восемь лет
Отдельно Торрес восхищается президентом «Реала» Флорентино Пересом. Вот избранные признания в любви:
- «Он гений. Знает, как построить лучшую в мире команду».
- «С Пересом мы постоянно на контакте. Он делает наш футбол лучше. Я бы даже сказал, что он главный функционер в испанском футболе. Его вклад неоспорим».
- «Если вы хотите знать, я иногда прошу у Флорентино Переса советы. Он уважает наш клуб, а я вдохновляюсь его работой. Мне приятно с ним сотрудничать».
За 18 лет Торреса между «Хетафе» и «Реалом» было 24 сделки. Дважды «Реал» покупал игроков за неплохие деньги. Рубен Де ла Ред в сезоне-2008/09 перешел за 4,7 млн евро. Через полгода приостановил карьеру из-за проблем с сердцем. Через два года – закончил совсем.
Второй прибыльный трансфер – в июле 2012-го Педро Леон за 10 млн евро. Торрес говорил: «Приятно, что молодые игроки уходят от нас в такие статусные клубы. Предложение от «Реала» – это в том числе и комплимент «Хетафе».
Через год «Хетафе» взял Педро Леона в аренду, через два – вернул за 6 млн.
А что по личным встречам? «Хетафе» и «Реал» официально играли 30 раз.
- 22 победы «Реала».
- 5 побед «Хетафе».
- 71-27 по разнице голов.
- Последний раз «Хетафе» выигрывал в 2012 году. За это время они не проиграли «Реалу» только один матч из 13.
Торреса и «Реал» объединяет еще одна базовая вещь – неприязнь к «Барселоне». В 2019-м, когда «Хетафе» взял в аренду Марка Кукурелью, Торрес рубанул, что теперь тот играет в правильной команде. Летом «Хетафе» выкупил Кукурелью. И Торрес насыпал сверху:
«Я очень рад, что Марк сможет играть и развиваться в «Хетафе». Это правильный шаг для его карьеры. За что мне не нравится «Барселона», так это за неумение работать с молодыми игроками. Мы же поможем Марку стать лучше».