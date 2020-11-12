Президент Медведев пиарит бадминтон – одно из странных видео русской политики. Его пресс-секретарь назвала это ошибкой

Тимакова говорит, что Федерация бадминтона просто обратилась к Медведеву с просьбой, а он искренне помог. И никакого продуманного пиар-хода тут не было: видео стали обсуждать только из-за того самого съезда.

Но некоторые колумнисты считают, что Медведев хотел сделать нестандартный ход и продвинуть «свой спорт», как Ельцин сделал с теннисом (тем более видео о бадминтоне вышло после завершения 20-го Кубка Кремля). А западная пресса смеялась над неуверенной игрой Медведева, которая рифмовалась с его политическим положением.

Ельцин + теннис = культовая любовь. Он играл сам, подсадил политиков, знал всех молодых, развил индустрию в России

Бадминтон Медведева стал мемом и темой для иронии. Писатель Дмитрий Быков пишет такой стих: