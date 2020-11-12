Президент Медведев пиарит бадминтон – одно из странных видео русской политики. Его пресс-секретарь назвала это ошибкой
В октябре 2011-го президент России Дмитрий Медведев в блоге выпустил необычное видео.
Он рассказал о пользе игры в бадминтон и о желании включить его в школьную физпрограмму.
«Бадминтон – игра, которая известна всем. В нее играют дома, на улице, в школьных залах. Но по-настоящему играть в бадминтон могут немногие. Эта игра развивает физическую форму, глазомер, точность, реакцию, помогает решать в жизни разные задачи: тот, кто хорошо играет в бадминтон, тот быстро принимает решения».
Мало кто заметил, что ролик Медведева – анонс двухчасового фильма о бадминтоне «Азбука волана». Там тренер Валерий Турманидзе рассказывал для учителей физкультуры основы бадминтона.
Зато все заметили 20 секунд видео, где Медведев играет с Путиным в бадминтон. Но они играли и раньше – в 2009 году в резиденции Медведева «Бочаров Ручей».
И у этой истории есть важный политический подтекст – видео о бадминтоне появилось спустя пару недель после съезда «Единой России», где Медведев предложил Путину выдвинуться на третий президентский срок. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова уже через год призналась, что выпускать такое видео в этот момент было ошибкой:
«Я вообще не увидела, не почувствовала, не поняла, что настроение у части общества после 24 сентября изменилось. И то, что раньше могло быть воспринято как абсолютно понятная, человеческая черта президента, было воспринято гораздо жестче».
Тимакова говорит, что Федерация бадминтона просто обратилась к Медведеву с просьбой, а он искренне помог. И никакого продуманного пиар-хода тут не было: видео стали обсуждать только из-за того самого съезда.
Но некоторые колумнисты считают, что Медведев хотел сделать нестандартный ход и продвинуть «свой спорт», как Ельцин сделал с теннисом (тем более видео о бадминтоне вышло после завершения 20-го Кубка Кремля). А западная пресса смеялась над неуверенной игрой Медведева, которая рифмовалась с его политическим положением.
Ельцин + теннис = культовая любовь. Он играл сам, подсадил политиков, знал всех молодых, развил индустрию в России
Бадминтон Медведева стал мемом и темой для иронии. Писатель Дмитрий Быков пишет такой стих:
И при звоне чашек чайных
Был ответ произнесен:
Мы ни разу на комбайнах
Не играли в бадминтон!
Ни в России, ни в Союзе
Так не делали, скажи?
И при этом – в кукурузе!
Ведь смешней же, чем во ржи!
Совершенно оболванен
От таких серьезных тем,
Тихо ахнул поселянин:
«Вот же круто! А зачем?»
Или вот не такая жесткая сатира на телевидении – скетч «Уральских пельменей»:
Зато Медведева поддерживают государственные СМИ. И, например, шесть девушек, которые называют себя активистками «Medvedev Girls». Они собрались в Александровском саду в Москве и предлагали случайным прохожим поиграть в бадминтон.
Положительные отзывы есть и в комментариях блога Медведева:
«Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Конечно же бадминтон гораздо лучше, чем шахматы в школе. Сидят в душном помещении, мозги ломают, осанку портят, а здесь, на свежем воздухе голова отдыхает от занятий и поток информации соединяет нейронные сети глаз с нейронными сетями микромоторики кисти рук, причем все происходит в темпе».
Еще Медведев вспомнил, что бадминтон входит в программу Олимпийских игр: «Я уверен, что наша страна будет тоже добиваться успехов, если мы сможем начать настоящие тренировки: в школе, в университете и в тех местах, где это возможно делать».
Достижения России на крупных турнирах после внимания государства:
🏸 Бронза на ОИ-2012 в женском парном разряде.
🏸 Четыре бронзы на трех чемпионатах Европы.
🏸 Проведение в Казани чемпионата Европы в 2014 году и одно золото в парах у мужчин.
В следующий раз о бадминтоне Медведев сказал в 2018-м, когда открывал командный чемпионат Европы в Казани. К тому моменту бадминтон не стал массовым явлением и обязательным школьным предметом (в некоторых школах играют в бадминтон по желанию).
Говорил Медведев то же, что и семь лет назад. Но подчеркнул, что бадминтоном увлекается с юности.