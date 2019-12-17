Ельцин + теннис = культовая любовь. Он играл сам, подсадил политиков, знал всех молодых, развил индустрию в России

Борис Ельцин вошел в теннис любителем и стал триггером по возведению и укреплению теннисной индустрии в России. Ельцин играл с руководителями других стран, тренировался по несколько раз в неделю и заражал остальных. Игра для элиты рассеялась в массы. Ельцин в белом поло и шортах с ракеткой в руках – ее вдохновение и гарантия развития.

Ельцин занялся теннисом по советам врачей. Все началось после встречи с Тарпищевым на пляже в Юрмале

Ельцин – спортсмен с детства: активно занимался волейболом (хотя на левой руке у него не было большого и указательного пальцев из-за взрыва гранаты, которую он пытался вскрыть молотком), капитанил в студенческой сборной, стал мастером спорта СССР и тренировал женщин.

В 58 лет его поглотил теннис.

В 1987 году на октябрьском пленуме ЦК КПСС Ельцин раскритиковал работу некоторых членов партии (в частности, секретаря Егора Лигачева), отметил медленный темп перестройки и формирование культа личности Горбачева и попросил освободить себя от кандидатуры в члены Политбюро и руководства Московским городским комитетом. Открытым бунтом Ельцин поругался с членами пленума. Речь признали ошибочной, а через несколько месяцев приняли отставку.