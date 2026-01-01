Борис Ельцин

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Президент Медведев пиарит бадминтон – одно из странных видео русской политики. Его пресс-секретарь назвала это ошибкой
#Дмитрий Медведев
Ельцин + теннис = культовая любовь. Он играл сам, подсадил политиков, знал всех молодых, развил индустрию в России
#Борис Ельцин
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