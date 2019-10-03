Для Бориса Немцова виндсерфинг − страсть и философия. Он бился с рифами, попадал в торнадо и мечтал умереть в океане

Немцов никогда не отрывался от выступлений академика Виталия Гинзбурга, а после них его ждал пляж и внезапно полюбившийся виндсерфинг. Выбирать непопсовый вид спорта среди ученых – стиль жизни. Виндсерфинг только зарождался, и Немцов одним из первых встал на доску на Хостинском пляже в Сочи.

Первая доска сильно отличалась от современного вида: из дерева, с алюминиевой мачтой и тряпичным парусом – «страшно допотопное сооружение», как назвал ее Немцов в книге «Исповедь бунтаря». Вадим Цытович руководил конференцией в Сочи, а в перерывах между выступлениями участников проводил тренировки по виндсерфингу. Немцов стал его учеником.

Первые дни давались с трудом: тяжело было просто встать на доску и поднять из воды парус. Проявлялся характер – сильный, неуступчивый и принципиальный. «Он знал, что к вечеру будет весь покрыт синяками, но не мог остановиться, – вспоминает участница конференции в Сочи Маргарита Рютова. – На следующий день Боря достиг большего, но выйти в море ему не удалось. Цытович пытался убедить Борю, что для того, чтобы выйти в открытое море, нужно несколько дней тренироваться на земле и около берега. Но Борю это не устраивало, он хотел все и прямо сейчас».

На третий день – выход в открытое море и встреча со стаей дельфинов, которые окружили доску Немцова. «Мало кто в это поверил. Больше всех потешался Цытович: «Это, Боря, многовато для первого выхода, вот и случаются галлюцинации». «Дельфины были», – не унимался Немцов. «Ну, если дельфины были, то я каюсь в своем неверии и меня можно распять». Цытович забрался на большой якорь и изобразил распятие», – умиляется Рютова. Немцова эти подколы только забавляли – выход в море открыл для него новую реальность.

Терял голос из-за адреналинового отравления

Когда в 2003 году партия Немцова СПС («Союз правых сил») не преодолела пятипроцентный барьер и не прошла в Госдуму, он отошел от политики и врубил тумблер на спорт. Стиль Немцова – не быть типичным пузаном и держать себя в форме. В детстве он занимался байдарочной греблей, играл в теннис и баскетбол, ходил в качалку и строил тело культуриста. Политика вышвырнула его из спортрежима и принесла проблемы со здоровьем: курение, ожирение, плохой сон и больная спина.